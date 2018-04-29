 تقرير: اللاجئون السوريون والعراقيون الأقل ارتكابا للجرائم في ألمانيا | أخبار | DW | 17.05.2018
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أخبار

تقرير: اللاجئون السوريون والعراقيون الأقل ارتكابا للجرائم في ألمانيا

كشف تقرير حديث للمكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة في ألمانيا "BKA" عن أن اللاجئين القادمين من مناطق الحروب والنزاعات مثل سوريا والعراق، نادراً ما يصبحون جانحين مقارنة بطالبي لجوء قادمين من مناطق أكثر سلماً في العالم.

Deutschland, Ellwangen: Polizeieinsatz im Flüchtlingsheim (picture-alliance/dpa/S. Puchner)

جاء في تقرير المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة في ألمانيا "BKA"عن صورة الوضع الحالي للجرائم في ألمانيا تحت اسم "الجريمة في سياق الهجرة" الذي أصدره المكتب هذا الشهر (مايو/ أيار 2018) ويتناول نسبة الجريمة والجرائم التي ارتكبها مهاجرون خلال العام الماضي 2017،  أنه على الرغم من أن 35,5 بالمائة من جميع اللاجئين الذين جاؤوا إلى ألمانيا العام الماضي كانوا منحدرين من سوريا، فإن نسبتهم كانت 20 بالمائة فقط بين المهاجرين المشتبه فيهم، لافتا إلى أن الشيء ذاته ظهر مع اللاجئين القادمين من العراق.

مختارات

طالبت نقابة الشرطة الألمانية بمزيد من الدعم في التصدي للمهاجرين المتورطين في جرائم جنائية، مشيرة إلى أن بعض مرتكبي الجنح لا يسددون الغرامات ولا تفعل الإجراءات ضدهم، وهو ما يؤدي إلى زيادة عدد الأشخاص المسجلين لدى الشرطة. (09.01.2017)

منذ حالات الاعتداء الجنسي في كولونيا عام 2015 واللاجئون باتوا في دائرة الاشتباه. وفي ولاية بافاريا سُجل ارتفاع في حالات الجرائم الجنسية التي نسبت لمهاجرين في النصف الأول من عام 2017 . لكن هل هذه الأرقام صحيحة؟ (21.09.2017)

وأشار التقرير إلى أن النقيض تماما كان مع المهاجرين القادمين من مناطق ودول لا تشهد حروبا ولا نزاعات مثل دول المغرب وصربيا وجورجيا، فعلى الرغم من أن نسبة طالبي اللجوء المنحدرين من المغرب والجزائر وتونس لم تتجاوز 2,4 بالمائة، فإن نسبتهم من المهاجرين الذين تم التحري عنهم بصفتهم مشتبه فيهم بلغت 9 بالمائة.

"مقارنة غير مناسبة"

لكن لماذا ترتفع نسبة الجرائم بين المهاجرين القادمين من مناطق هادئة ولا تعاني من الحروب والأزمات؟ على ذلك يجيب الباحث الإجتماعي سامي شرشيرة، الأستاذ في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة أوسنابروك في ألمانيا، بأن هؤلاء الشباب الذين يأتون من دول مثل المغرب والجزائر وتونس، التي لا تعاني من حروب ولا يجبرون على النزوح هم من "المشردين العاطلين عن العمل وأصحاب سوابق جريمة في بلادهم. ويتصرفون في ألمانيا (يرتكيون الجرائم) كما كانوا يتصرفون هناك" ويضيف بأنهم ليسوا "لاجئين حقيقيين مثل السوريين الذين يبحثون عن الأمان، وبالتالي لا يمكن أن نقارنهم معهم".

كما أن غياب الآفاق المستقبلية والأمل في الحصول على حق اللجوء والبقاء في ألمانيا تدفع بعض هؤلاء إلى ارتكاب الجرائم، وهو ما أكده شرشيرة أيضا في حديثه لمهاجر نيوز، وقال إن هؤلاء "يعرفون ذلك مسبقا، لذا يحاولون الحصول على المال وجمع أكبر مبلغ ممكن من المال ولو بطريقة غير شرعية وعن طريق الجريمة خلال فترة النظر في طلب لجوئهم، الذي يعرفون أنه سيرفض، قبل ترحيلهم من ألمانيا".

وبالنسبة للجرائم الجنسية، أشار تقرير "BKA" إلى أن الشرطة سجلت في عام 2017 زيادة طفيفة في عدد القضايا التي تم التحري عن مهاجرين خلالها بصفتهم جناة، منوها إلى أن المهاجرين المنحدرين من أفغانستان وباكستان، كانت نسبة ارتكاب الجرائم الجنسية بينهم (كانت) أكبر مقارنة مع المهاجرين من دول أخرى.

أما أبرز الجرائم التي تناولها التقرير فكانت: الاعتداء والإيذاء الجسدي والسرقة والتزوير وتجارة المخدرات بالإضافة إلى الاعتداء الجنسي.

ع.ج/ م. س

المصدر: مهاجر نيوز

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  • Deutschland Razzia in Düsseldorf - Maghreb-Viertel

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  • Hauptbahnhof Köln Sylvester Ausschreitungen Menschenmassen

    مهاجرون وبؤر ساخنة تحت مجهر السلطات الألمانية

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  • Türkei Wahl Berlin Neukölln

    مهاجرون وبؤر ساخنة تحت مجهر السلطات الألمانية

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  • Polizei Hamburg

    مهاجرون وبؤر ساخنة تحت مجهر السلطات الألمانية

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  • Rotlichtbezirk im Bahnhofsviertel von Frankfurt Archiv 2012

    مهاجرون وبؤر ساخنة تحت مجهر السلطات الألمانية

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  • Araber und Drogensucht

    مهاجرون وبؤر ساخنة تحت مجهر السلطات الألمانية

    تعج مدينة بون بالمهاجرين وخصوصا من العرب. ويحظى حي "تانِنْبوش" بشمال المدينة بسمعة غير جيدة بسبب أعمال السرقة والعنف، التي يقوم بها في الغالب أشخاص من مدمني المخدرات، بينهم من ينحدرون من أصول عربية أيضا.

  • Deutschland BGS-Großeinsatz gegen afghanische Schleuserbande

    مهاجرون وبؤر ساخنة تحت مجهر السلطات الألمانية

    ورغم أن الإجرام لا يقتصر على المهاجرين، وإنما يشمل الألمان أيضا، إلا أن ارتفاع نسبة الجريمة في صفوف المهاجرين أصبح موضوع نقاش كبير، يشهد تضاربا في الآراء حول الأسباب والحلول.

  • Deutschland Algerien Sellal bei Merkel PK

    مهاجرون وبؤر ساخنة تحت مجهر السلطات الألمانية

    تسعى المستشارة أنغيلا ميركل لترحيل طالبي اللجوء المغاربة والجزائريين، الذين تم رفض طلباتهم، وترحيل كل من تورط في جرائم. وأثناء لقائها برئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال طالبت ميركل بسرعة أكبر في إعادة ترحيل الجزائريين. الكاتب: ع. عمار

    الكاتب: ع. عمار


مختارات

مهاجرون وبؤر ساخنة تحت مجهر السلطات الألمانية

بسبب ارتفاع نسبة الجرائم في صفوف المهاجرين القانونيين وغير القانونيين؛ تحولت أحياء في بعض المدن الألمانية إلى بؤر توتر تقلق المواطنين الألمان والمهاجرين المندمجين. أمر لا يخفى على السلطات. بالصور عرض لأبرز تلك البؤر. (18.01.2016)  

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