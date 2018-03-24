 تقرير- التعاقد مع زيدان شرط نيمار للبقاء في باريس سان جيرمان | عالم الرياضة | DW | 28.03.2018
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عالم الرياضة

تقرير- التعاقد مع زيدان شرط نيمار للبقاء في باريس سان جيرمان

يبدو أن مهمة فريق باريس سان جيرمان في التعاقد مع مدرب جديد لن تكون مفروشة بالورود. تقارير صحفية تؤكد اشتراط نجم الفريق نيمار تولي المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مهممة تدريب فريق العاصمة الفرنسية من أجل البقاء في الفريق.

Brasilien Fußball verletzter Neymar (picture-alliance/AP Photo/E. Savio)

هل سيبقى نيمار مع فريق باريس سان جيرمان؟ صورة من الأرشيف.

مع توديع نادي باريس سان جيرمان دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا على يد العملاق الإسباني ريال مدريد، أوضحت العديد من التقارير الصحفية أن إدارة نادي العاصمة الفرنسية، ستقيل المدرب الإسباني أوناي إيمري من مهمة تدريب الفريق.

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يخوض نجم باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا سباقا ضد الساعة من أجل تعافيه من الإصابة، حتى يتمكن من العودة إلى الملاعب والمشاركة في نهائيات كأس العالم. نيمار كشف مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل علاجه. (24.03.2018)

للمرة الثانية يفشل رئيس نادي باريس سان جيرمان في مخططاته لنيل لقب دوري الأبطال. الميزانيات الضخمة التي رصدت للنادي لم تنفع، والآن لا بد من إعادة ترتيب الأوراق بدء من حراسة المرمى مروراً بالدفاع والوسط إلى الهجوم. (09.03.2018)

وظهرت العديد من الأسماء المرشحة لقيادة فريق باريس سان جيرمان، الذي يعج بالكثير من النجوم العالميين. ويبدو أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، صاحب أعلى صفقة في تاريخ كرة القدم (222 مليون يورو)، سيحدد هوية مدرب الفريق في الموسم القادم.

وفي هذا الصدد، ذكر موقع "سبورت" أن نيمار، يشترط  تولي الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان مهمة تدريب باريس سان جيرمان، من أجل البقاء داخل أسوار الفريق الفرنسي في الموسم القادم، وأضاف الموقع الفرنسي أن النجم البرازيلي يتمنى العمل تحت قيادة مدرب ريال مدريد الحالي، زيدان.

وأشار الموقع بناء على معلومات استقاها من البرنامج الإسباني الشهير"El Chiringuito" أن نيمار، يريد من رئيس الفريق الباريسي ناصر الخليفي التعاقد مع زيدان، الذي حقق ثمانية ألقاب مع النادي الملكي في وقت وجيز، وأضاف أن النجم البرازيلي يرى أن زيدان قادر على قيادة فريق العاصمة الفرنسية للتألق على الصعيد الأوروبي.

ومن جهة أخرى، يُصارع مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان من أجل الفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي وإنقاذ موسم "الميرنغي" الكروي، إذ ودع الفريق كأس ملك إسبانيا وتبدو مهمته شبه مستحيلة في الحفاظ على لقب الدوري الإسباني، في ظل تألق نادي برشلونة اللافت هذا الموسم.

يُشار إلى أن نيمار ( 26 عاماً) يغيب عن الملاعب منذ مدة بسبب الإصابة، ويُتوقع عودته إلى المستطيل الأخضر قبل انطلاق بطولة كأس العالم صيف هذه السنة في روسيا.

  • Champions League Halbfinale FC Bayern München - Real Madrid CF (John Macdougall/AFP/Getty Images)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    بحسب قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية وصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، فإن كريستيانو رونالدو ما يزال الأعلى دخلاً بين لاعبي الكرة في 2017. ويحصل "الدون" البرتغالي على راتب سنوي خيالي يصل إلى 51.7 مليون يورو. كما تبلغ عائداته من الإعلانات 31.2 مليون يورو سنوياً، ليكون إجمالي دخله 82.9 مليون يورو. وقد وضعته "فوربس" على رأس قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم عموماً.

  • England Fußball UEFA Champions League FC Arsenal - FC Barcelona (Reuters/T. Melville Livepic)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    يأتي ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة، في المركز الثاني بين اللاعبين والثالث بين الرياضيين عموماً، حيث يبلغ دخله 71.3 مليون يورو، منها 47.2 مليون راتباً و24.1 مليون عائدات إعلانات لشركات منها "أديداس" و"بيبسي كولا".

  • Paris Saint-Germain Vorstellung neuer Spieler Neymar (Reuters/C. Hartmann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز الثالث يأتي نيمار، إذ ينتظر أن يحصل في ناديه الجديد باريس سان جيرمان على 30 مليون يورو سنوياً. وكان نيمار يحصل في برشلونة حتى الآن على 13.4 مليون يورو، فيما بلغت عائداته من الإعلانات 19.6 مليون، ليبلغ مجموع دخله 33 مليون يورو. وسيزيد عقده الجديد من هذا المبلغ، إلا أن الفارق بينه وبين ميسي ورونالدو كبير.

  • UEFA EURO 2016 England vs Wales Bale Freistoß Tor Jubel (Reuters/B. Tessier)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب ويلز وريال مدريد، غاريث بيل، يحتل المركز الرابع بإجمالي دخل قدره 30.3 مليون يورو، منها 20.5 مليون راتباً من الفريق الملكي و9.8 مليون عائدات إعلانات للنجم الفائز بلقب أفضل لاعب في إنجلترا عام 2013.

  • Zlatan Ibrahimovic Fußballspieler (dapd)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    "السلطان" السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق وصاحب التصريحات والعبارات الأكثر جدلاً بين لاعبي كرة القدم. لكنه من حيث الدخل في عام 2017 حلّ في المركز الخامس، حيث يبلغ إجمالي دخله 28.5 مليون يورو، بينها 24 مليون راتباً و4.5 مليون يورو عائدات من الإعلانات.

  • Fußball San Marino England EM-Qualifikation Wayne Rooney (Reuters/C. Recine)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    المركز السادس من نصيب البريطاني واين روني، قائد مانشستر يونايتد السابق، الذي عاد هذا الصيف إلى ناديه الأم إيفرتون، بعدما خاض مع مانيو في البرمييرليغ 391 مباراة سجل خلالها 183 هدفاً. ويبلغ دخله 21 مليون يورو، بينها 15.7 مليون راتباً و5.3 مليون يورو من الإعلانات.

  • Spanien Luis Suarez CA Osasuna v FC Barcelona - La Liga (Getty Images/D. Ramos)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب أوروغواي ونادي برشلونة الإسباني لويس سواريز يأتي في المركز السابع بدخل قدره 20.7 مليون يورو، من بينها 15.4 مليون راتباً، و5.4 مليون يورو عائدات من الإعلانات، للمهاجم الذي سجل لمنتخب بلده 47 هدفاً في 91 مباراة دولية.

  • Deutschland Fußballer Sergio Agüero (picture-alliance/AP Photo/M. Meissner)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    سيرخيو أغويرو مهاجم منتخب الأرجنتين السابق ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي يحتل المرتبة الثامنة بدخل سنوي 20.1 مليون يورو، منها 13 مليون راتباً من النادي الذي يلعب له منذ عام 2011، والباقي 7.1 مليون يورو من عائدات الإعلانات. وقدد كرر أغويرو مراراً أنه لا يريد ترك مان سيتي.

  • Deutschland Vorstellung von James Rodriguez beim Bayern München (picture-alliance/Sven Simon/F. Hoermann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    الكولومبي خاميس رودريغيز، هداف مونديال البرازيل لعام 2014، في المركز التاسع. وقد انتقل هذا الصيف من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة عامين، ويبلغ دخله السنوي 19.5 مليون يورو، منها 13.3 مليون راتباً و6.2 مليون عائدات إعلانات، وفقاً لموقع "هاندلسبلات".

  • Frankreich Fußball-EM Frankreich vs Schweiz in Lille Paul Pogba (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز العاشر لأعلى لاعبي الكرة دخلاً في عام 2017 على مستوى العالم يجيء النجم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد. ويبلغ دخله الإجمالي 18.9 مليون يورو منها 3.6 مليون عائدات إعلانات و15.3 راتب لدى فريقه الإنجليزي. الكاتب: صلاح شرارة

    الكاتب: صلاح شرارة


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