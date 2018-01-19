تقرير: "البديل" الشعبوي يدفع خمسين يورو للمشاركة بمظاهرة

كشف المتحدث باسم فرع حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي في ولاية راينلاند- بفالز روبن كلسن أن فرع الحزب في الولاية يعتزم دفع مبلغ 50 يورو للمشاركة في المظاهرة، التي سينظمها الحزب في العاصمة برلين، مضيفاً أنه تم رصد مبلغ 1500 يورو لهذا الغرض.

جاء ذلك التصريح بعد كشف مركز استقصائي عن رسالة بالبريد الإلكتروني من رئيس الحزب في الولاية بنفس المضمون. هذا ما نقله موقع "شبيغل أونلاين" الألماني اليوم الأربعاء (23 أيار/مايو 2018).

وأضافت المجلة نقلاً عن روبن كلسن أن التفكير كان في استئجار حافلة لنقل المتظاهرين أو دفع مبلغ خمسين لكل مشارك، واستقر الرأي أخيراً على دفع المبلغ للمشاركين الذي سيقصدون برلين من عدة أماكن في الولاية. وأضاف روين أن دفع المبلغ يستلزم توفر دليل على المشاركة كالصور من التظاهرة التي ستجري أمام محطة القطارات الرئيسية في برلين.

ومن جهته علق عضو في القيادة الاتحادية للحزب أندرياس كالبتز أن "الإجراء غير ضروري، ولكنه بالتأكيد ينطلق من نوايا سليمة". أما رئيس الحزب يورغ مويتن، الذي من المتوقع أن يلقي كلمة في مظاهرة الأحد في برلين، فنفى علمه بالموضوع، والكلام دائماً على عهدة موقع "شبيغل أونلاين".

خ.س/ أ.ح