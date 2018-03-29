تقديرات أولية: السيسي يكتسح نتائج الانتخابات ونسبة مؤيديه تتراجع

أظهرت الأرقام الأولية لنتيجة الانتخابات الرئاسية في مصر اكتساح الرئيس المنتهية ولايته عبد الفتاح السيسي وفوزه بولاية ثانية بنسبة وصلت إلى 92 في المائة من جملة الأصوات، حسب ما نقل موقع صحيفة الأهرام، المملوكة للدولة اليوم الخميس (29 مارس/ آذار 2018). وذكرت الأهرام أن عدد أصوات الناخبين الصحيحة وصل 23 مليون صوت من قرابة 25 مليون شخصاً شاركوا في التصويت، من أصل 60 مليون ناخب.

وحصل خصم السيسي الوحيد موسى مصطفى موسى، وهو سياسي غير معروف يترأس حزب الغد، على 3 في المائة من جملة الأصوات المحتسبة، بحسب الأهرام.

فيما أكدت بوابة أخبار اليوم، المملوكة للدولة أيضاً، أن النتائج الأولية لفرز الأصوات تظهر فوز السيسي بحصوله على نحو 21.5 مليون صوت على مستوى الجمهورية فيما حصل موسى على أكثر من 700 ألف صوت.

موسى: كنت أتمنى أصوات 10 في المائة

وكانت الانتخابات قد أجريت على مدار ثلاثة أيام بداية من الإثنين الماضي وأطلقت الهيئة الوطنية للانتخابات نداء قبيل انتهاء التصويت لدعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم أملاً في زيادة نسبة المشاركة التي يعتبرها السيسي ضرورية لإضفاء الشرعية على فوزه. وقال بعض الناخبين إنهم حصلوا على أموال ومغريات أخرى ليشاركوا في الاقتراع.

وانتخب وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي (63 عاماً) لولاية أولى في العام 2014 بأغلبية تقترب من 97 في المائة من أصوات المقترعين، في مواجهة آنذاك مع القيادي الناصري حمدين صباحي.

وقال موسى مصطفى موسى في مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري المؤيد للحكومة أحمد موسى مساء أمس الأربعاء على القناة الفضائية الخاصة صدى البلد "كنت اتمنى أن أصل لنحو 10 في المائة" من الأصوات، معتبراً أن النتيجة تدل على "شعبية كبيرة وجارفة للرئيس السيسي".

ويفترض أن تُنشر النتائجُ النهائية للاقتراع في يوم الإثنين 2 نيسان/أبريل.

ص.ش/م.س (أ ف ب، رويترز)