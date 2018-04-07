 تقارير عن عشرات القتلى في هجوم كيماوي على دوما بسوريا | أخبار | DW | 08.04.2018
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أخبار

تقارير عن عشرات القتلى في هجوم كيماوي على دوما بسوريا

تجددت الاتهامات للنظام السوري باستخدام الأسلحة الكيماوية. وذكرت تقارير بوقوع هجوم كيماوي السبت على مدينة دوما خلف عشرات القتلى. ودانت أمريكا الهجوم محملة روسيا المسؤولية، بينما تنفي دمشق كالعادة هجومها بالكيماوي.

Syrien Ost-Ghoua Duma Artilleriebeschuss (picture-alliance/Xinhua/A. Safarjalani)

اتهمت جماعة "جيش الإسلام" قوات الحكومة السورية بشن هجوم كيماوي مميت على المدنيين أمس السبت في مدينة دوما الخاضعة لسيطرة المعارضة في الغوطة الشرقية، قرب دمشق.

وقالت الجمعية الطبية السورية الأمريكية وهي منظمة إغاثة طبية إن قنبلة كلور أصابت مستشفى في دوما مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإن هجوما ثانيا باستخدام الغازات، ومنها غاز الأعصاب، أصاب مبنى مجاورا. وقال باسل ترمانيني نائب رئيس الجمعية الطبية السورية الأمريكية المقيم في الولايات المتحدة لرويترز إن 35 شخصا آخرين قتلوا في هذا المبنى. وأضاف عبر الهاتف "نتواصل مع الأمم المتحدة والحكومة الأمريكية والحكومات الأوروبية".

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 11 شخصا لاقوا حتفهم في دوما نتيجة للاختناق الناجم عن دخان من أسلحة تقليدية أسقطتها الحكومة. وأوضح أن 70 شخصا عانوا من صعوبات في التنفس. وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد إنه لا يمكنه تأكيد استخدام أسلحة كيماوية.

وتحدثت "الخوذ البيضاء"، الدفاع المدني في مناطق سيطرة الفصائل المسلحة، عن قصف جوي بـ"غازات سامة". وكتبت على تويتر "حالات اختناق في صفوف المدنيين بعد استهداف أحد الأحياء السكنية في مدينة دوما بغارة محملة بالغازات السامة وكلور". وأرفقت التعليق بصورتين، إحداهما لطفل يحاول التنفس عبر قناع أوكسيجين، وأخرى لشخص يضع مياهاً على وجه طفل.

وقالت الخوذ البيضاء في وقت لاحق إنّ هجوما ثانيا حصل مساء السبت، وكتبت "عوائل كاملة قضت خنقاً في الأقبية، بعد استهداف مدينة دوما بالغازات السامة (...)". وأضافت "الحصيلة الأولية 40 شهيدا ومئات الإصابات اكتظت بهم النقاط الطبية، وما تزال فرق الدفاع المدني في حالة الاستجابة". ولم يكن ممكنا لوكالة فرانس برس التأكد من هذه الأرقام.

إدانة أمريكية ودمشق تنفي كالعادة

وسارعت دمشق إلى النفي. ووصف مصدر رسمي اتهامَ الحكومة السورية باستخدام تلك الأسلحة بـ"مسرحيات الكيماوي"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا). وقال المصدر "الجيش الذي يتقدم بسرعة وبإرادة وتصميم ليس بحاجة إلى استخدام أي نوع من المواد الكيماوية"، مضيفاً "لم تنفع مسرحيات الكيماوي في حلب ولا في بلدات الغوطة الشرقية". ونفت وسائل الإعلام السورية الرسمية شن هجمات كيماوية فور انتشار التقارير بهذا الشأن وقالت إن مقاتلي المعارضة في مدينة دوما بالغوطة الشرقية في حالة انهيار وينشرون أنباء كاذبة. ولم يتسن لرويترز التحقق من التقارير بشكل مستقل.

مختارات

أفاد المرصد السوري أن فصيل جيش الإسلام المعارض وروسيا توصلا إلى اتفاق لـ"إخراج الحالات الإنسانية إلى الشمال السوري"، دون توضيح ما هي تلك الحالات وموعد بدء الإجلاء من دوما آخر معاقل المعارضة المسلحة في الغوطة الشرقية. (01.04.2018)

يبقى مصير دوما بالغوطة الشرقية مجهولاً مع تهديد قوات النظام السوري بشن هجوم عليها. ونددت نيكي هالي بالفشل في تطبيق وقف إطلاق النار قائلةً إنه "يوم عار" لكل عضو بمجلس الأمن. بينما تستقبل روسيا دي ميستورا لبحث الأوضاع. (28.03.2018)

ومن جانبها دانت الولايات المتحدة بشدة الهجوم في الغوطة الشرقية ليل السبت على الأحد (8 أبريل/ نيسان 2018)، معتبرة أن روسيا تتحمل مسؤولية بسبب "دعمها الثابت" للنظام السوري. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت إن "نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد وداعميه يجب أن يحاسبوا وأي هجمات أخرى يجب أن تمنع فورا". وأضافت أن "روسيا بدعمها الثابت لسوريا تتحمل مسؤولة في هذه الهجمات الوحشية". وكررت نويرت اتهامات أميركية سابقة لموسكو وقالت إن "حماية روسيا لنظام الأسد وإخفاقها في وقف استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا يدعوان إلى التساؤل بشأن التزامها تسوية الأزمة وأولويات منع انتشار الأسلحة"، داعية موسكو إلى المشاركة في الجهود الدولية لمنع وقوع هجمات مماثلة. وتابعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية "يجب محاسبة نظام الأسد وأنصاره ويجب منع أي هجمات أخرى على الفور" وأشارت إلى هجوم بغاز السارين عام 2017 اتهم فيه الغرب والأمم المتحدة حكومة الأسد.

وتأتي هذه الاتهامات في وقت استأنفت قوات النظام السوري الجمعة هجومها على دوما بعدما تعثر اتفاق إجلاء "مبدئي" أعلنته روسيا وتعرقلت المفاوضات مع فصيل جيش الإسلام المسيطر على المدينة. وقتل منذ الجمعة عشرات المدنيين في غارات على المدينة، وفق المرصد. وباتت قوات النظام تسيطر على 95 في المئة من الغوطة الشرقية إثر هجوم عنيف بدأته في 18 شباط/فبراير وعمليتي إجلاء خرج بموجبها عشرات آلاف المقاتلين المعارضين والمدنيين.

ومنذ بدء النزاع السوري في آذار/مارس 2011، اتُهمت قوات النظام مرارا باستخدام أسلحة كيميائية. وتكرر دمشق نفيها الأمر، مؤكدة أنها دمرت ترسانتها الكيميائية إثر اتفاق روسي أميركي في العام 2013.

ص.ش/م.س (رويترز، أ ف ب)

  • Syrien Belagerung Stadt Douma (DW/F. Abdullah)

    بلدة دوما السورية تصارع من أجل البقاء على قيد الحياة

    تركة الحرب - بقايا مدينة

    تقع بلدة دوما التي يسيطر عليها المتمردون والمحاصرة من قبل قوات نظام بشار الأسد في وسط البلاد ونحو 10 كيلومترات عن العاصمة دمشق.

  • Syrien Belagerung Stadt Douma (DW/F. Abdullah)

    بلدة دوما السورية تصارع من أجل البقاء على قيد الحياة

    ألعاب الحرب

    في السنوات الست الماضية دمرت مبان مدنية لا تحصى كليا أو جزئيا بسبب الضربات الجوية التي يقودها الطيران السوري أو الروسي. اعتاد الأطفال على العيش في هذه المنطقة المنكوبة. وحول الأطفال أنقاض البلدة إلى ملاعب لهم.

  • Syrien Belagerung Stadt Douma (DW/F. Abdullah)

    بلدة دوما السورية تصارع من أجل البقاء على قيد الحياة

    الحياة تنتقل تحت الأرض

    نُقلت أغلب المدارس والمؤسسات العامة الأخرى لتقام في مبانٍ تحت الأرض في البلدة، وذلك بسبب القصف والغارات الجوية. التعليم هو أمر حاسم لأطفال جيل الحرب، لأن مستقبل البلاد يتوقف عليهم.

  • Syrien Belagerung Stadt Douma (DW/F. Abdullah)

    بلدة دوما السورية تصارع من أجل البقاء على قيد الحياة

    لا راحة

    تُقصف البلدة في أغلب الأوقات من قبل القوات الحكومية والروسية. وفي هذه الصورة يظهر رجل يتحقق من الأضرار التي لحقت بمنزله، بينما الطائرات الحربية ما زالت تحلق في الوقت نفسه في سماء المنطقة.

  • Syrien Belagerung Stadt Douma (DW/F. Abdullah)

    بلدة دوما السورية تصارع من أجل البقاء على قيد الحياة

    خبز الصاج هو العيش المتبقي !

    توقفت الأفران الاوتوماتيكية عن العمل بسبب نقص الطحين والوقود اللازم لها. وعاد الخبازون إلى صنع الخبز يدوياً بالطريقة السورية التقليدية. وفتح بعض السكان محلات تجارية لبيع الخبز. يبلغ سعر الرغيف 75 ليرة سورية .

  • Syrien Belagerung Stadt Douma (DW/F. Abdullah)

    بلدة دوما السورية تصارع من أجل البقاء على قيد الحياة

    طفولة جريحة تتعلق بالحياة

    فقدت عبير* ساقها اليمنى في انفجار قنبلة بالقرب من منزلها، حين كانت مع قريبها حسن الذي قتل في الانفجار. عبير هي واحدة من آلاف الأطفال الذين أصيبوا في الحرب. ورغم فقدانها لعضو من جسدها، تتطلع عبير للعيش مثل أي شخص آخر واللعب مع الأصدقاء خارج المنزل. *تم تغيير الأسماء.

  • Syrien Belagerung Stadt Douma (DW/F. Abdullah)

    بلدة دوما السورية تصارع من أجل البقاء على قيد الحياة

    ظلام يلف دوما منذ بدء الحصار !

    عند الغروب تضاء الأنوار في كل مدن العالم ، الا هنا حيث تغرق دوما في ظلام دامس، سببه انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل بسبب الحصار الذي تفرضه السلطة على دوما. ويستخدم السكان مولدات محلية صغيرة للطاقة الكهربائية في محلاتهم وفي منازلهم.

  • Syrien Belagerung Stadt Douma (DW/F. Abdullah)

    بلدة دوما السورية تصارع من أجل البقاء على قيد الحياة

    الحد الأدنى للحياة، لكن البعض يكوي ملابسه !

    كي الملابس لم يعد أولوية لدى سكان البلدة. لكن بعضهم، ورغم الحصار، يصر على كي الملابس، فعادوا الى استخدام مكواة الفحم . فراس عبد الله/ زمن البدري


مختارات

بلدة دوما السورية تصارع من أجل البقاء على قيد الحياة

يعاني سكان بلدة دوما من الحصار المفروض عليهم من قبل قوات بشار الأسد منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2013. وسببت الضربات الجوية والأرضية دمارا شاملا في البلدة. ملف صور عن دوما التي مزقتها الحرب. (26.05.2017)  

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