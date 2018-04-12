 تقارير: اعتقال جهادي ألماني متهم بالتخطيط لهجمات سبتمبر 2001 | أخبار | DW | 18.04.2018
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أخبار

تقارير: اعتقال جهادي ألماني متهم بالتخطيط لهجمات سبتمبر 2001

كشفت تقارير إعلامية أن القوات الكردية بشمال سوريا اعتقلت جهادياً ألمانياً من أصل سوري متهماً بالمشاركة في التخطيط لاعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر 2011 في الولايات المتحدة.

Mohammed Haydar Zammar (AP)

كشفت تقارير إعلامية أن القوات الكردية بشمال سوريا اعتقلت "جهادياً" ألمانياً من أصل سوري، متهماً بالمشاركة في التخطيط لاعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر 2011 في الولايات المتحدة.

 

وأعلن قيادي كردي لوكالة فرانس برس الأربعاء (18 نيسان/ أبريل 2018) أن قوات كردية في شمال سوريا اعتقلت الجهادي الألماني السوري الأصل محمد حيدر زمّار المتهم بالمشاركة في التخطيط لاعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة. 

وقال القيادي العسكري، البارز طالباً عدم نشر اسمه، إن "محمد حيدر زمّار معتقل لدى الجهات الكردية الأمنية في شمال سوريا وهو الآن قيد التحقيق". 

وتعتقل القوات الكردية في سوريا والعراق عدداً كبيراً من "المقاتلين الأجانب" في تنظيم "داعش"، بعضهم من جنسيات أوروبية. ورغم وجود معلومات بأن عدداً منهم قُتل، لكن الرقم غير مثبت حيث لم تُقدم أي بيانات رسمية في هذا الشأن.

ع.غ/ ص. ش (آ ف ب)

  • Syrien Bilder aus Kobane | Motorradfahrer, Statue (DW/K. Zurutuza)

    كوباني مدينة تولد من جديد بعد طرد تنظيم "الدولة الإسلامية"

    رمز المقاومة

    في 15 سبتمبر/ أيلول 2014 قام عناصر "الدولة الإسلامية" بحصار مدينة عين العرب (كوباني الكردية السورية). أدى الهجوم إلى نزوح جماعي من البلدة والمناطق الريفية المحيطة بها إلى تركيا، في حين بقى الكثيرون لخوض المعركة ضد العدو. ويرمز هذا التمثال في مدخل المدينة إلى المقاومة حيث تم نحته تكريما للمرأة التي نفذت هجوما انتحاريا استهدف أحد مواقع تنظيم داعش وهي "أرين ميركان".

  • Syrien Bilder aus Kobane | Zerstörung (DW/K. Zurutuza)

    كوباني مدينة تولد من جديد بعد طرد تنظيم "الدولة الإسلامية"

    كوبانيغراد

    ساعدت الغارات الجوية الأمريكية القوات الكردية البرية حتى تم تحرير كوباني رسميا في 26 يناير / كانون الثاني2017 . لكن 70 بالمائة من المدينة التي كانت مزدحمة وتقع على الحدود التركية السورية تم تسميتها بـ "ستالينغراد الكردية" أو "كوبانيغراد". ويقول مسؤولون لـ "DW" إن 50٪ من المناطق المتضررة قد أعيد بناؤها.

  • Syrien Bilder aus Kobane | Wiederaufbau (DW/K. Zurutuza)

    كوباني مدينة تولد من جديد بعد طرد تنظيم "الدولة الإسلامية"

    إعادة البناء من الصفر

    على الرغم من وعود المجتمع الدولي بإعادة بناء المدينة، قال مسؤولون محليون لـ DW إن الأموال تأتي إما من الشتات الكردي أوالتبرعات الخاصة. وفي حين تغطي إدارة كوباني تكلفة البنية الأساسية مثل الطرق والصرف الصحي، يتعين على السكان المحليين دفع ما يقرب من 20000 دولار (17000 يورو) لإعادة بناء منازلهم.

  • Syrien Bilder aus Kobane | Bazar (DW/K. Zurutuza)

    كوباني مدينة تولد من جديد بعد طرد تنظيم "الدولة الإسلامية"

    البازار الصاخب

    يعد سوق المدينة مرة أخرى نقطة محورية للزوار والمقيمين. إلا أن السلع ليست متاحة بسهولة للسكان المحليين نتيجة الحظر الذي تفرضه كل من أنقرة وأربيل على سوريا التي يسيطر عليها الأكراد. وتؤدي هذه المظالم السياسية أيضا إلى نقص مواد البناء الأساسية، التي تشكل عقبة رئيسية أمام عملية إعادة الإعمار حسبما ذكرت مصادر من داخل المدينة ل DW

  • Syrien Bilder aus Kobane | Graffiti, Motorradfahrer (DW/K. Zurutuza)

    كوباني مدينة تولد من جديد بعد طرد تنظيم "الدولة الإسلامية"

    "الصحة هي الحياة"

    ومنذ أن أعاد الهلال الأحمر الكردستاني فتح المستشفى الأول في عام 2016، أُضيف اثنان آخران إلى القائمة. وقد أرسلت منظمة اليونيسف ومنظمة أطباء بلا حدود معدات طبية خاصة لتلك المستشفيات، ولكن هناك حاجة متزايدة للأدوية. فالمستشفيات أيضا تقوم بتلقي العديد من الجرحى الذين يأتون يوميا من الرقة، حيث يستمر القتال بين قوات الأكراد و"الدولة الإسلامية".

  • Syrien Bilder aus Kobane | Erinnerung gefallene Kämpfer (DW/K. Zurutuza)

    كوباني مدينة تولد من جديد بعد طرد تنظيم "الدولة الإسلامية"

    للذكرى

    تمتلئ المدينة بصور الرجال والنساء الذين قتلوا أثناء حصار كوباني أو على جبهات أخرى. كما أن عبد الله أوجلان، المؤسس المشارك وقائد حزب العمال الكردستاني السجين، هو أيضا صورة متكررة على الجدران واللافتات وحتى على زي وحدات حماية الشعب "الميليشيات الكردية".

  • Syrien Bilder aus Kobane | Militär (DW/K. Zurutuza)

    كوباني مدينة تولد من جديد بعد طرد تنظيم "الدولة الإسلامية"

    الحرب لم تنته بعد

    على الرغم من تحسن الأمن بشكل كبير على مدى السنوات الثلاث الماضية، لا يزال العديد من الأشخاص ينضمون إلى صفوف قوات سورية الديمقراطية، وهي القوة المتعددة الجنسيات التي تدعمها الولايات المتحدة والتي تقاتل "الدولة الإسلامية" في معاقلها السورية الأخيرة. يقول المجند هيفال سيبان لـ "DW": "كنت صغيرا جدا في القتال عام 2014، ولكن في الثامنة عشرة من عمري ، لم يعد بإمكاني تخطي التزاماتي".

  • Syrien Bilder aus Kobane | Wäsche (DW/K. Zurutuza)

    كوباني مدينة تولد من جديد بعد طرد تنظيم "الدولة الإسلامية"

    حطامي هو منزلي

    ولا يزال العديد من أولئك الذين لا يستطيعون دفع تكاليف منازلهم لإعادة بنائها يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة تحت الأنقاض، دون توفر المياه أو الكهرباء. وبعد ثلاث سنوات من الحصار، لم يتم بعد إزالة الكثير من الحطام.

  • Syrien Bilder aus Kobane | Kinder in Flüchtlingslager (DW/K. Zurutuza)

    كوباني مدينة تولد من جديد بعد طرد تنظيم "الدولة الإسلامية"

    الحالمون بالأنقاض !

    هناك أيضا من لا يستطيعون حتى العودة إلى أنقاض منازلهم السابقة ويظلون عالقين في مخيم للاجئين خارج كوباني والذي يستضيف 50 أسرة. يقول إدريس شيخ، وهو أب لعشرة أطفال، لـ"DW": "سأكون سعيداً جدا إذا استطعت توفيرالمال لإعادة بناء غرفة لعائلتي". كارلوس زوروتوزا / س.م


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