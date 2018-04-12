تقارير: اعتقال جهادي ألماني متهم بالتخطيط لهجمات سبتمبر 2001

كشفت تقارير إعلامية أن القوات الكردية بشمال سوريا اعتقلت "جهادياً" ألمانياً من أصل سوري، متهماً بالمشاركة في التخطيط لاعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر 2011 في الولايات المتحدة.

وأعلن قيادي كردي لوكالة فرانس برس الأربعاء (18 نيسان/ أبريل 2018) أن قوات كردية في شمال سوريا اعتقلت الجهادي الألماني السوري الأصل محمد حيدر زمّار المتهم بالمشاركة في التخطيط لاعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.

وقال القيادي العسكري، البارز طالباً عدم نشر اسمه، إن "محمد حيدر زمّار معتقل لدى الجهات الكردية الأمنية في شمال سوريا وهو الآن قيد التحقيق".

وتعتقل القوات الكردية في سوريا والعراق عدداً كبيراً من "المقاتلين الأجانب" في تنظيم "داعش"، بعضهم من جنسيات أوروبية. ورغم وجود معلومات بأن عدداً منهم قُتل، لكن الرقم غير مثبت حيث لم تُقدم أي بيانات رسمية في هذا الشأن.

ع.غ/ ص. ش (آ ف ب)