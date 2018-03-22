تقارير: اعتقال إرهابي ألماني بارز في سوريا | أخبار | DW | 22.03.2018

أفادت تقارير إعلامية ألمانية أن الأكراد في شمال سوريا يحتجزون الإرهابي الألماني البارز فريد ص. هو وزوجته. وبحسب ما أفادت قناتا "ان دي إر" و"في دي إر" الألمانيتان وصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" فإن فريد من أصل جزائري، وقد غادر مدينة بون الألمانية في عام 2013 متجهاً إلى سوريا، حيث انضم هناك إلى تنظيم "داعش"، ويعتبر واحداً من أهم "الجهاديين" في صفوف التنظيم. وكثيرا ما ظهر في مقاطع فيديو مستعرضاً نفسه أمام جثث لقتلى ومعرباً عن فرحته بمقتلهم.
وبحسب ما نشر موقع "تاغسشاو" يُعَد فريد من أقرب المقربين إلى مغني الراب السابق "ديزو دوغ"، الذي يُعتقد أنه قُتل على الأرجح، وكانت تربطهما صداقة ورغبة قوية مشتركة في إظهار ما يرتكبونه من فظائع للجميع عبر مقاطع فيديدو. وكانت الولايات والأمم المتحدة قد وضعتا فريد ص. على لائحة عقوبات عام 2017 وصنفاه كـ"إرهابي دولي بارز".
أما زوجته خديجة ي.، وهي من مدينة ليفركوزن الألمانية، فتقبع هي الأخرى في سجن كردي بشمال سوريا. وقد أجرى معها مراسلون لقناة "في إر تي" البلجيكية حواراً قبل أيام أكدت فيه أن زوجها تم إلقاء القبض عليه، وأنها نفسها وقعت في الأسر منذ أربعة شهور، وتقيم في سجن كان يستخدم كمعسكر للاجئين في السابق. وقالت المرأة "لقد كان من الخطأ الانضمام إلى داعش ودخول الحرب".
ويقول موقع "تاغسشاو" لا يُعْلم كيف ستتعامل السلطات الألمانية الآن مع فريد ص. وزوجته إذ لم تكن هناك فرصة حتى الآن لاستجوابهما سواء من قبل النيابة العامة الألمانية أو مكتب مكافحة الجريمة، فلا يوجد بين ألمانيا وسوريا اتفاقية تعاون قضائي، كما أن حكومة بشار الأسد يكاد لا يكون لها تأثير في المناطق الكردية، وجهة ألمانية وحيدة فقط هي من تعمل هناك: الاستخبارات الخارجية الألمانية. ولم يتضح بعد هل قامت الاستخبارات باستجواب فريد ص. أم لا.
ص.ش/ع.غ (DW)
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عاصمة "داعش" السرية في قبضة قوات سوريا الديمقراطية
في الطريق نحو الرقة
يرفع مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية أيديهم بعلامة النصر في الوقت الذي يمرون فيه عبر مدينة عين عيسى الصغيرة باتجاه الرقة. ومازال بعض المقاتلين يرابطون في مواقعهم هناك في المعقل السابق لتنظيم "داعش" الإرهابي. وتتكون قوى سوريا الديمقراطية بالأساس من ميليشيات كردية وعربية.
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عاصمة "داعش" السرية في قبضة قوات سوريا الديمقراطية
الدخول إلى مدينة مدمرة
عربات مصفحة تشق طريقها عبر أكوام الدمار الذي خلفته سنوات المعارك في الرقة. في عام 2014 استولى مقاتلو تنظيم "داعش" على المدينة واعتبروها بصفة غير رسمية عاصمة "الخلافة". هنا كان "داعش" يخطط لاعتداءات في جميع أنحاء العالم. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني من السنة الماضية بدأت قوات سوريا الديمقراطية هجوما على الرقة.
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عاصمة "داعش" السرية في قبضة قوات سوريا الديمقراطية
قبيل بلوغ الهدف
ملعب مدينة الرقة في شمال سوريا كان الملجأ الأخير لتنظيم "داعش" في معقله السابق. وأفادت تقارير شهود عيان أن مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية رفعوا الثلاثاء علمهم فوق الملعب. وتفيد قوات سوريا الديمقراطية أن العمليات العسكرية في الرقة قد انتهت، ويوجد فقط بعض المقاتلين من "داعش" الذين يقومون بمقاومة معزولة.
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عاصمة "داعش" السرية في قبضة قوات سوريا الديمقراطية
مستشفى المدينة مستهدف
تمركز قناص من قوات سوريا الديمقراطية أمام المستشفى في الرقة. وكان المستشفى من بين آخر مواقع الدفاع لميليشيا "داعش" على غرار ساحة نعيم في وسط المدينة. وتمكنت قوى سوريا الديمقراطية الاثنين من الاستيلاء على الموقعين حيث قتل عدد من مقاتلي "داعش".
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عاصمة "داعش" السرية في قبضة قوات سوريا الديمقراطية
علم النصر الأبيض
مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية رفعوا علمهم فوق بناية بالقرب من المستشفى الذي اشتدت المعارك حوله. فبعد العلم الأسود لـ"داعش" ينتشر الآن العلم الأبيض التابع لقوات سوريا الديمقراطية بقوة في كثير من المواقع في المدينة. وفي الأيام المقبلة ستقوم قوات سوريا الديمقراطية بتمشيط المدينة بحثا عن متفجرات وجيوب مقاومة.
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عاصمة "داعش" السرية في قبضة قوات سوريا الديمقراطية
تنفس الصعداء
مقاتلات في صفوف قوى سوريا الديمقراطية يتنفسن الصعداء ـ المعركة حول الرقة انتهت تقريبا. وإلى جانب الملعب والمستشفى كانت ساحة النعيم آخر النقاط تحت مراقبة تنظيم "داعش". "نقطة التفرع الجهنمية"، كما سُميت الساحة في السنوات الثلاث الأخيرة كانت مسرحا لتنفيذ عدد من الإعدامات. وقد ظلت جثت القتلى آنذاك منتشرة طوال أيام أمام العيان.
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عاصمة "داعش" السرية في قبضة قوات سوريا الديمقراطية
الفرار من الرقة
المدنيون تمكنوا من مغادرة المدينة في إطار اتفاقية بين العشائر المحلية والجهاديين. وبذلك نجح معظم سكان الرقة في الفرار إلى أماكن آمنة. وتفيد تقارير من المدينة أن عشرات المقاتلين فقط من تنظيم "داعش" مازالوا هناك، وأن غالبيتهم من الأجانب ويقومون بالمقاومة.
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عاصمة "داعش" السرية في قبضة قوات سوريا الديمقراطية
مستقبل مجهول
بعد شهور من المعارك حول مدينتهم التي كانت تضم سابقا أكثر من 200.000 نسمة يغادر هؤلاء الناس المنطقة المتنازع عليها، ويتركون خلفهم مدينة مدمرة تُطلق فيها بعض الأعيرة المتفرقة. أما مستقبلهم فيبقى مجهولا. كونستانتين كلاين/ م.أ.م