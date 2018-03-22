تقارير: اعتقال إرهابي ألماني بارز في سوريا | أخبار | DW | 22.03.2018

أفادت تقارير إعلامية ألمانية أن الأكراد في شمال سوريا يحتجزون الإرهابي الألماني البارز فريد ص. هو وزوجته. وبحسب ما أفادت قناتا "ان دي إر" و"في دي إر" الألمانيتان وصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" فإن فريد من أصل جزائري، وقد غادر مدينة بون الألمانية في عام 2013 متجهاً إلى سوريا، حيث انضم هناك إلى تنظيم "داعش"، ويعتبر واحداً من أهم "الجهاديين" في صفوف التنظيم. وكثيرا ما ظهر في مقاطع فيديو مستعرضاً نفسه أمام جثث لقتلى ومعرباً عن فرحته بمقتلهم.

وبحسب ما نشر موقع "تاغسشاو" يُعَد فريد من أقرب المقربين إلى مغني الراب السابق "ديزو دوغ"، الذي يُعتقد أنه قُتل على الأرجح، وكانت تربطهما صداقة ورغبة قوية مشتركة في إظهار ما يرتكبونه من فظائع للجميع عبر مقاطع فيديدو. وكانت الولايات والأمم المتحدة قد وضعتا فريد ص. على لائحة عقوبات عام 2017 وصنفاه كـ"إرهابي دولي بارز".

أما زوجته خديجة ي.، وهي من مدينة ليفركوزن الألمانية، فتقبع هي الأخرى في سجن كردي بشمال سوريا. وقد أجرى معها مراسلون لقناة "في إر تي" البلجيكية حواراً قبل أيام أكدت فيه أن زوجها تم إلقاء القبض عليه، وأنها نفسها وقعت في الأسر منذ أربعة شهور، وتقيم في سجن كان يستخدم كمعسكر للاجئين في السابق. وقالت المرأة "لقد كان من الخطأ الانضمام إلى داعش ودخول الحرب".

ويقول موقع "تاغسشاو" لا يُعْلم كيف ستتعامل السلطات الألمانية الآن مع فريد ص. وزوجته إذ لم تكن هناك فرصة حتى الآن لاستجوابهما سواء من قبل النيابة العامة الألمانية أو مكتب مكافحة الجريمة، فلا يوجد بين ألمانيا وسوريا اتفاقية تعاون قضائي، كما أن حكومة بشار الأسد يكاد لا يكون لها تأثير في المناطق الكردية، وجهة ألمانية وحيدة فقط هي من تعمل هناك: الاستخبارات الخارجية الألمانية. ولم يتضح بعد هل قامت الاستخبارات باستجواب فريد ص. أم لا.

ص.ش/ع.غ (DW)