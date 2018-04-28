تفاصيل جديدة في قضية ترامب مع الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز

في تطور جديد بخصوص المزاعم حول إقامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علاقة جنسية مع الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز، قال رودي جولياني رئيس بلدية نيويورك السابق الذي انضم الشهر الماضي للفريق القانوني للرئيس ترامب إنه(ترامب) سدَّد 130 ألف دولار دفعها محاميه مايكل كوهين لستورمي دانيالز مقابل سكوتها.

وكان ترامب قال إنه لا يعلم بأمر الأموال التي دفعت لدانيالز، التي تقول إنها أقامت علاقة جنسية معه(ترامب) عام 2006. ودفع كوهين الأموال لها عام 2016 لضمان سكوتها قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وفي مقابلة مع محطة فوكس نيوز، قال جولياني، وهو مدع اتحادي سابق وصديق لترامب منذ فترة طويلة، إن الرئيس علم بأمر الأموال وردها إلى كوهين. وقال جولياني "دفعوها عبر شركة محاماة وردها الرئيس". وأضاف "لم يعلم بتفاصيلها على حد علمي ولكنه كان على علم بالترتيب العام وهو أن مايكل (كوهين) سيتولى أمورا كهذه".

ستورمي دانيالز إثر جلسة إستماع بنيويورك حول قضية علاقتها المزعومة بالرئيس ترامب

وأفاد جولياني أن دفع الأموال لم ينتهك قوانين الانتخابات لأنها لم تسحب من أموال حملة ترامب الانتخابية.

ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعقيب. وعندما سئل من قبل صحفيين في الخامس من أبريل نيسان عما إذا علم بأمر الأموال التي دفعت لدانيالز، أجاب ترامب "لا ..عليكم أن تسألوا مايكل كوهين".

وقال كوهين إنه سدد الأموال لدانيالز من ماله الخاص ولم يردها إليه ترامب. وينفي البيت الأبيض أن يكون ترامب أقام علاقة جنسية مع دانيالز.

هـ.د/ م س (رويترز، د ب أ، أ ف ب)