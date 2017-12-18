تفاصيل جديدة في صفقة انتقال ليفاندوفسكي المحتملة إلى ريال مدريد | عالم الرياضة | DW | 21.03.2018

كشفت صحيفة "أس" الإسبانية تفاصيل جديدة حول صفقة انتقال مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني المحتملة إلى نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات القادمة. وذكرت الصحيفة الإسبانية أن مدرب الفريق الملكي زين الدين زيدان أعطى الضوء الأخضر لإتمام صفقة انتقال ليفاندوفسكي.

كما أكدت "أس" أن النادي الملكي توصل إلى اتفاق مع وكيل أعمال ليفاندوفسكي الجديد بيني زاهافي حول جميع تفاصيل الصفقة، لكنها ذكرت في نفس الوقت أن نادي ريال مدريد لم يربط بعد أي اتصال بإدارة نادي بايرن ميونيخ.

وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن نادي ريال مدريد يسعى إلى تقديم 100 مليون يورو والاستغناء عن مبلغ 42 مليون يورو الذي سيكون نادي بايرن ميونيخ مطالبا بدفعه لإدارة النادي الملكي في حال ما قرر شراء عقد الدولي الكولومبي المعار خاميس رودريغيز في نهاية الموسم. لكن هل سيوافق بطل الدوري الألماني على هذا العرض؟

مجلة "كيكر" الرياضية الألمانية، أكدت أن رئيس النادي أولي هونيس ورئيس مجلس إدارة النادي كارل هاينز رومينيغه متفقان على ضرورة الاحتفاظ بالمهاجم البولندي ورفض أي عرض لبيعه. ويمتد عقد ليفاندوفسكي، الذي يتصدر قائمة هدافي الدوري الألماني برصيد 23 هدفاً، إلى غاية صيف 2021.