تفاصيل جديدة في صفقة انتقال ليفاندوفسكي المحتملة إلى ريال مدريد | عالم الرياضة | DW | 21.03.2018

كشفت صحيفة "أس" الإسبانية تفاصيل جديدة حول صفقة انتقال مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني المحتملة إلى نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات القادمة. وذكرت الصحيفة الإسبانية أن مدرب الفريق الملكي زين الدين زيدان أعطى الضوء الأخضر لإتمام صفقة انتقال ليفاندوفسكي.
كما أكدت "أس" أن النادي الملكي توصل إلى اتفاق مع وكيل أعمال ليفاندوفسكي الجديد بيني زاهافي حول جميع تفاصيل الصفقة، لكنها ذكرت في نفس الوقت أن نادي ريال مدريد لم يربط بعد أي اتصال بإدارة نادي بايرن ميونيخ.
وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن نادي ريال مدريد يسعى إلى تقديم 100 مليون يورو والاستغناء عن مبلغ 42 مليون يورو الذي سيكون نادي بايرن ميونيخ مطالبا بدفعه لإدارة النادي الملكي في حال ما قرر شراء عقد الدولي الكولومبي المعار خاميس رودريغيز في نهاية الموسم. لكن هل سيوافق بطل الدوري الألماني على هذا العرض؟
مجلة "كيكر" الرياضية الألمانية، أكدت أن رئيس النادي أولي هونيس ورئيس مجلس إدارة النادي كارل هاينز رومينيغه متفقان على ضرورة الاحتفاظ بالمهاجم البولندي ورفض أي عرض لبيعه. ويمتد عقد ليفاندوفسكي، الذي يتصدر قائمة هدافي الدوري الألماني برصيد 23 هدفاً، إلى غاية صيف 2021.
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يورو 2016: ألمانيا في مواجهة خصوم عنيدين
طبعا، للمنتخب الألماني لكرة القدم طموح الحصول على لقب بطولة كأس الأمم الأوروبية المقامة في فرنسا. مدرب المنتخب يواخيم لوف أكد ذلك بالقول: "لدينا هدف كبير وهو الفوز وأن نحقق اللقب الرابع لنا في هذه البطولة". وتوج المنتخب الألماني بهذا اللقب في 1972 و1980 و1996
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يورو 2016: ألمانيا في مواجهة خصوم عنيدين
لن يكون الأمر سهلا، خاصة أن المنتخب الألماني شهد تغييرات كثيرة بعد نهاية كأس العالم في البرازيل 2014: اعتزال قائد المنتخب فيليب لام وميروسلاف كلوزة وميرتساكر، ثم الإصابات والعديد من العراقيل خلال التصفيات أو التخوفات من أعمال إرهابية. ورغم كل ذلك فإن المنتخب الألماني يعمل بكل إصرارلنيل اللقب مرة أخرى، رغم بعض التصريحات المتشككة.
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يورو 2016: ألمانيا في مواجهة خصوم عنيدين
ستخوض ألمانيا مباراتان في دور المجموعات في باريس، الأولى في ملعب "استاد فرنسا" ضد بولاندا، حيث طال الإرهاب عالم كرة القدم في (نوفمبر/تشرين الثاني) الماضي، والثانية على ملعب "برينسن بارك" ضد ايرلاندا الشمالية. ويأمل المدرب لوف ألا تؤثر ذكريات تلك الأحداث المؤلمة على اللاعبين. أما مباراة الافتتاح لألمانيا فستجرى ضد أوكرانيا وستقام في مدينة ليل.
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يورو 2016: ألمانيا في مواجهة خصوم عنيدين
في مباراة الافتتاح سيكون المدرب المساعد أندريه شفيتشينكو أحد نجوم اللقاء. فهو أفضل هداف في تاريخ كرة القدم الأوكراني. فاز بلقب دوري أبطال أوروبا (التشامبيونزليغ). عام 2004 حصل على لقب أفضل لاعب كرة قدم في أوروبا ومن المفترض أن يكون قد قدم الكثير من النصائح القيمة لمنتخب ألمانيا، علما أن أوكرانيا استضافت عام 2012 مثل هذه البطولة وتأهلت الآن لأول مرة للمشاركة فيها.
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يورو 2016: ألمانيا في مواجهة خصوم عنيدين
أناتولي تيموشوك - اسم معروف أيضا في المنتخب الأوكراني. عام 2013 فاز تيموشوك مع بايرن ميونخ بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا. خاض 140 مباراة دولية، ما يجعله أكثر لاعبي المنتخب الأوكراني خبرة. أندري يارمولينكو من دينامو كييف ساهم هو الآخر في تسديد أهم الأهداف في التصفيات. الأبرز في هذه المنتخب هي قوة دفاعه، فخلال 10 مباريات لم تدخل مرماه سوى أربعة أهداف، رغم وجوده ضمن مجموعة تضم اسبانيا في التصفيات.
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يورو 2016: ألمانيا في مواجهة خصوم عنيدين
حذر مدرب المنتخب الألماني يواخيم لوف من الاستهانة بالمنتخب الأوكراني قائلا: " لدى أوكرانيا واحد من أفضل خطوط الدفاع، ما قد يجعل الهجمات المعاكسة أمرا غير مريح". ولكن وبحسب الإحصائيات، لم يخسر المنتخب الألماني في اللقاءات الخمسة مع أوكرانيا.
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يورو 2016: ألمانيا في مواجهة خصوم عنيدين
في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2016، كانت بولاندا خصما صعبا بالنسبة للألمان، كما خسر المنتخب الألماني أمام نظيره البولاندي. واحتلت بولاندا المرتبة الثانية في تصفيات كأس الأمم الأوروبية بفارق نقطة واحدة عن المنتخب الألماني، ما يزيد من رغبة المنتخب البولاندي في تقديم أفضل مالديه في العرس الكروي. حتى الآن وصلت بولاندا مرتين إلى نهائي هذه المسابقة بدون أن تحرز على اللقب.
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يورو 2016: ألمانيا في مواجهة خصوم عنيدين
الهداف روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل 13 هدفا في 10 مباريات تصفية شارك فيها، ومن بينها هدف الحسم الذي حصلت بفضله بولاندا على مقعد لها في منافسات كأس الأمم الأوروبية، عندما فازت على إيرلاندا بـ(2/1). ليفاندوفسكي سجل أهدافا في مرمى زملائه في بايرن ميونخ، ليطلب منه زميله توماس مولر أن يكف عن القيام بذلك. وقد خسرت بولاندا ب (2/0) أمام ألمانيا في بطولة كاس الأمم الأوروبية 2008.
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يورو 2016: ألمانيا في مواجهة خصوم عنيدين
المنتخب الثالث في هذه المجموعة هو منتخب إيرلاندا الشمالية وهذه هي المشاركة الأولى له في مثل هذه البطولة. وضعه ذلك أمام تحد كبير، علما أنه وصل إلى المرتبة 30 في جدول ترتيب الفيفا. ويرى لوف بأنه "خصم يصعب الفوز عليه". منتخب إيرلاندا الشمالية تمكن من الفوز على المنتخب اليوناني، صاحب لقب بطولة 2004 في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2016.
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يورو 2016: ألمانيا في مواجهة خصوم عنيدين
إلى جانب مشاركة منتخب إيرلاندا الشمالية في هذه التصفيات فإنه سيواجه أيضا المنتخب الألماني في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم. نتائج القرعة أسعدت مدير المنتخب الألماني أوليفر بيرهوف عندما قال: "إيرلاندا الشمالية هو مرشحي المفضل"
الكاتب: أوليفر غيرستنبيرغر/دالين صلاحية