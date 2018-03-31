تغيير النظام الغذائي .. وصفة بيليرين لتجاوز الإصابة!

تحقيق الفوز ليس بالأمر الهين في عالم كرة القدم، إذ يستلزم بذل جهد كبير وتضحيات كبيرة تؤدي في أحيان كثيرة إلى تعرض لاعب كرة القدم إلى إصابات متفاوتة الخطورة، وابتعاده عن الملاعب فترات قد تصل إلى سنة أو أكثر.

وفي هذا الصدد، كشف لاعب أرسنال الإنجليزي هيكتور بيليرين عن طريقة اتبعها من أجل تسريع تعافيه من الإصابة، فقد أوضح الدولي الإسباني في تصريحات أدلى بها لصحيفة "ماركا" الإسبانية أن اعتماده على نظام غذائي نباتي ساعده على التعافي من إصابة تعرض لها في كاحله.

وقال بيليرين (23 عاما): "في بداية الموسم أردت اتباع نظام غذائي نباتي لبضعة أسابيع من أجل تنظيف جسمي"، وأضاف: "وبعد مرور ستة أشهر من تغيير نظام الغذائي شعرت بأنني في حالة أفضل"، وأردف مدافع "المدفعجية" "كنت أعاني دائما من مشاكل صغيرة في كاحلي، إذ تتفاقم المشاكل بشكل أكبر في المباريات الكبيرة، إلا أنني الآن لست مضطرا لحماية قدماي".

وتابع "لم يكن من السهل بالنسبة لي التوقف عن أكل جميع الأطعمة التي كنت أتناولها والتركيز فقط على الطعام النباتي، فقد تطلب مني الأمر عدة أيام حتى أشعر أنني بخير"، وأضاف :"بيد أنني في الأسبوع الثالث أحسست بأنني بحالة أفضل، إذ استيقظ صباحا وأنا مُفعم بالكثير من الطاقة".

يُشار إلى أن العديد من الأندية الأوروبية تسعى إلى التعاقد مع هيكتور بيليرين، الذي يقدم هذا الموسم أداء رائعا مع فريق أرسنال، الطامح إلى إنهاء الموسم في المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.