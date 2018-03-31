تغيير النظام الغذائي .. وصفة بيليرين لتجاوز الإصابة!

تحقيق الفوز ليس بالأمر الهين في عالم كرة القدم، إذ يستلزم بذل جهد كبير وتضحيات كبيرة تؤدي في أحيان كثيرة إلى تعرض لاعب كرة القدم إلى إصابات متفاوتة الخطورة، وابتعاده عن الملاعب فترات قد تصل إلى سنة أو أكثر.
وفي هذا الصدد، كشف لاعب أرسنال الإنجليزي هيكتور بيليرين عن طريقة اتبعها من أجل تسريع تعافيه من الإصابة، فقد أوضح الدولي الإسباني في تصريحات أدلى بها لصحيفة "ماركا" الإسبانية أن اعتماده على نظام غذائي نباتي ساعده على التعافي من إصابة تعرض لها في كاحله.
وقال بيليرين (23 عاما): "في بداية الموسم أردت اتباع نظام غذائي نباتي لبضعة أسابيع من أجل تنظيف جسمي"، وأضاف: "وبعد مرور ستة أشهر من تغيير نظام الغذائي شعرت بأنني في حالة أفضل"، وأردف مدافع "المدفعجية" "كنت أعاني دائما من مشاكل صغيرة في كاحلي، إذ تتفاقم المشاكل بشكل أكبر في المباريات الكبيرة، إلا أنني الآن لست مضطرا لحماية قدماي".
وتابع "لم يكن من السهل بالنسبة لي التوقف عن أكل جميع الأطعمة التي كنت أتناولها والتركيز فقط على الطعام النباتي، فقد تطلب مني الأمر عدة أيام حتى أشعر أنني بخير"، وأضاف :"بيد أنني في الأسبوع الثالث أحسست بأنني بحالة أفضل، إذ استيقظ صباحا وأنا مُفعم بالكثير من الطاقة".
يُشار إلى أن العديد من الأندية الأوروبية تسعى إلى التعاقد مع هيكتور بيليرين، الذي يقدم هذا الموسم أداء رائعا مع فريق أرسنال، الطامح إلى إنهاء الموسم في المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي
توتنهام هوتسبر
نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي
يوفنتوس تورين
نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي
ليفربول
المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي
تشيلسي
نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي
أرسنال
خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي
مانشستر سيتي
تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي
بايرن ميونيخ
الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي
ريال مدريد
احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي
برشلونة
بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي
مانشستر يونايتد
حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري