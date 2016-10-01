تغيير اسم مدينة ألمانية في رمضان: هكذا وقع التليفزيون المجري في فخ السخرية!

ينشر موقع " noktara.de" الألماني أخبارا ساخرة تتحدث عن الحياة العامة في ألمانيا وعن المسلمين في البلد. ومن ضمن أخبارهم الساخرة "مسعود أوزيل ينتقل للعب إلى المنتخب التركي لكرة القدم" أو "الصغير تيمي يُجبر على الصيام في رمضان" أو "المسلمون يحصلون على إجازة خاصة كمكافأة بسبب شهر رمضان". وعندما يتابع المرء الصفحة الإلكترونية يلاحظ فورا أنها تنشر أخبارا ساخرة وليست حقيقية. لكن التلفزيون المجري الرسمي (MTVA) يبدو أنه لم يلاحظ ذلك، فاعتمد أحد الأخبار الساخرة للموقع كخبر حقيقي وأعد تقريرا عنه في محطة تليفزيونية.

ورغم الإشارات الكثيرة التي تدل على سخرية الخبر، إلا أن القناة المجرية الرسمية نقلت الخبر بشكل جدي. وذكر موقع مجلة "فوكوس" الألماني أن المجلة الإخبارية (M1 Hirado) التي يقدمها التلفزيون المجري الرسمي (MTVA) قدمت تقريرا مدته 30 ثانية يتحدث عن هذه القصة. لأنه بالنسبة للمجريين كان الخبر إشارة أخرى على أسلمة ألمانيا المزعومة.

وتحدث الخبر الساخر عن مدينة إيسن غرب ألمانيا، والتي يعني اسمها بالعربية "الطعام". ووفقا للخبر الساخر الذي نشره موقع "نوكتارا" قررت المدينة تغير اسمها من "إيسن" إلى "فاستن" وتعني الصيام. أي تغير اسمها من "الطعام" إلى "الصيام"، وزعم الموقع أن عمدة المدينة أراد تغير اسم المدينة مؤقتا بسبب رمضان كدلالة على الاندماج. وخاصة بعد استبعاد منظمة "تافل" الخيرية للأجانب لفترة مؤقتة من قائمة المستفيدين من تبرعات الطعام، وهو ما سبب ضررا لصورة المدينة. ورغب العمدة لذلك، نقلا عن الخبر الساخر، بأن يغير اسم المدينة ليغير هذه الصورة عن مدينته.

ونشر المقال الساخر يوم السبت الماضي (19 أيار/مايو 2018) في "نوكتارا"، وجاء فيه :" تم تغيير اللوحات التي تحمل اسم المدينة قبل عطلة عيد "العنصرة" المسيحي وستبقى اللوحات بالاسم الجديد حتى نهاية شهر رمضان". ووضع الموقع صورة "غرافيك" تظهر لوحة باسم المدينة الجديدة "مدينة فاستن" (مدينة الصيام).

ز.أ.ب/ ا.ف