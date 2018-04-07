تغطية مباشرة ـ عملية دهس بسيارة في مونستر الألمانية ##

(الزمن بتوقيت وسط أوروبا)

21:30 خلاصة أخبار عملية الدهس بمدينة مونستر الألمانية حتى اللحظة:

ـ رجل يهاجم بسيارة شحن صغيرة حشد من الناس خارج مطعم

ـ المهاجم ينتحر بإطلاق الرصاص على نفسه

ـ حصيلة الضحايا: ثلاثة أحدهم المهاجم وأكثر من 20 مصابا

ـ ليس هناك حتى الآن مؤشرات على وجود دوافع إسلامية للهجوم، كما تقول السطات الألمانية

ـ المهاجم مواطن ألماني ويعاني من إضطرابات نفسية، وفق تقارير صحفية

20:50 الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعزي ضحايا عملية الدهس في مونستر وأهاليهم ويقول في تغريدة على تويتر " قلوبنا مع ضحايا الهجوم في مونستر. فرنسا تتقاسم الحزن مع ألمانيا".

20:20 وزير داخلية ولاية شمال الراين ـ وستفاليا هربرت رويل يعدل حصيلة القتلى إلى ثلاثة أحدهم المهاجم المفترض، الذي أنتحر. كانت الوزارة ذكرت من قبل أن عدد الضحايا أربعة أشخاص. الوزير يؤكد أن المهاجم ألماني، ويقول إنه لا توجد حاليا إشارات على خلفيات إسلامية للعملية.

20:05 المستشارة أنغيلا ميركل في بيان تقول إنها "متأثرة بشدة" وتحدثت عن "واقعة مروعة". وأضافت: يجب أن نعمل "كل شيء ممكن لتوضيح الجريمة ولمساعدة الضحايا وأقاربهم".

19:30 متحدث باسم وزارة الداخلية في ولاية شمال الراين ويستفاليا لم ينف أو يؤكد الأخبار التي تحدثت أن المهاجم هو شخص ألماني ويعاني من مشاكل نفسية.

19:20 وصف الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير هجوم الدهس في مدينة مونستر بأنه "عملية عنف شديدة" وأعرب عن تعازيه للمتضررين. وقال شتاينماير " الأخبار التي وصلتنا من مونستر مروعة. وأضاف:" قلبي في هذه الساعات مع الضحايا وأقاربهم. تعاطفي الشديد مع جميع الأشخاص الذين فقدوا شخصا عزيزا عليهم، ومع الذين يعانوا من قلق عميق" بسبب العملية.

19:01 قالت الشرطة في مدينة مونستر إنها خصصت رقما تلفونيا خاصا لشهود عيان عملية الدهس في مونستر. للتبليغ عن مشاهداتهم.

19:00 وزير الداخلية الألماني الاتحادي هورست زيهوفر: "لقد سمعنا بذعر عن الواقعة المروعة في مونستر. قلبي مع الضحايا وأقاربهم واصدقائهم".

18:50 صحيفة زود دويتشه تسايتونغ تقول إن ليس هناك أي إشارات على أن هجوم مونستر يحمل دوافع إرهابية. وتضيف إن سائق السيارة المحتمل ألماني وتبدو عليه علامات إضطرابات عقلية. ويتم حاليا تفتيش شقة المهاجم.

ـ عمدة مدينة مونستر ماركوس ليفه " كل مدينة مونستر حزينة بسبب هذه الواقعة المروعة. تعاطفنا مع أقارب الضحايا. تأمل الشفاء العاجل للمصابي. لا نعرف لغاية هذه اللحظة ما هي خلفيات الواقعة. أشكر عمال طواقم النقاذ الذي يعملون حاليا في مونستر"

في صور.. عملية دهس بمدينة مونستر الألمانية توقع قتلى وجرحى قالت شرطة مدينة مونستر الألمانية إن عملية الدهس التي وقعت يوم السبت في المدينة أدى إلى جرح ثلاثين شخصا ومقتل الكثيرين.

في صور.. عملية دهس بمدينة مونستر الألمانية توقع قتلى وجرحى العملية وقعت عندما دهست عربة "فان" صغيرة حشداً من الناس وسط المدينة.

في صور.. عملية دهس بمدينة مونستر الألمانية توقع قتلى وجرحى الشرطة الألمانية قالت إن سائق العربة انتحر بإطلاق الرصاص على نفسه.

في صور.. عملية دهس بمدينة مونستر الألمانية توقع قتلى وجرحى مصادر رسمية أكدت سقوط 4 قتلى على الأقل.

في صور.. عملية دهس بمدينة مونستر الألمانية توقع قتلى وجرحى صحيفة زود دويتشه تسايتونغ تقول إن ليس هناك أي إشارات على أن هجوم مونستر يحمل دوافع إرهابية. وتضيف إن سائق السيارة ألماني وتبدو عليه علامات إضطرابات عقلية. ويتم حاليا تفتيش شقة المهاجم.

في صور.. عملية دهس بمدينة مونستر الألمانية توقع قتلى وجرحى هناك شائعات ترددت عن وجود شخصين آخرين إلى جانب السائق الذي قاد العربة، والشرطة تدرس ما إذا كان هناك شركاء آخرون للمنفذ.



18:30 قالت الشرطة الألمانية إن هناك شائعات ترددت عن وجود شخصين آخرين إلى جانب السائق الذي قاد سيارة فان صغيرة ودهس بها حشدا من الأشخاص بأحد شوارع مدينة مونستر غربى البلاد، وأنهما قفزا من السيارة ولاذا بالفرار عقب عملية الدهس. أضاف متحدث باسم الشرطة اليوم السبت أن هذا الأمر غير مؤكد وتتم دراسته حاليا.

ـ وزيرة العدل الألمانية كاتارينا بارلي: "أخبار مروعة من مونستر. قلوبنا مع الضحايا وأقاربهم. الشكر لجميع عمال الإنقاذ في الموقع. يجب أن نفعل كل ما باستطاعتنا لتوضيح خلفيات الجريمة".

ـ نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية أولريكه ديمر تغرد في موقع تويتر "أخبار مروعة من مونستر. الشرطة في مدينة مونستر توافيكم بالتفاصيل بصورة مستمرة. قلوبنا مع الضحايا وأقاربهم"

الشرطة الألمانية تطالب بترك التكهنات وتقول إن أي معلومات سيتم نشرها على موقعها الرسمي

17.54 الداخلية الألمانية تؤكد مقتل أربعة أشخاص في عملية الدهس بمونستر، من ضمنهم سائق السيارة المهاجمة المحتمل. ووسائل إعلام تتحدث عن 30 جريحا على الأقل.

17.50 قالت الشرطة الألمانية إن سائق سيارة فان المحتمل دهست عددا من الأشخاص في مدينة مونستر اليوم السبت انتحر وأضافت أنها لا تبحث عن مشتبه بهم آخرين في الواقعة.

أكدت الشرطة الألمانية في مدينة مونستر اليوم السبت (السابع من نيسان/أبريل 2018)، سقوط قتلى وجرحى جراء دهس بسيارة لحشد من الأشخاص في المدينة الواقعة غربي ألمانيا. وقالت وسائل إعلام إن عدد المصابين بلغ.

ونقلت وكلة رويترز عن متحدثة باسم الشرطة الألمانية قولها "إن عددا من الأشخاص قتلوا في الهجوم من بينهم المهاجم على الأرجح". وذكرت وسائل إعلاميةنقلا عن الشرطة أن المهاجم أطلق النار على نفسه.

وحسب قوات الإطفاء، فقد دهست شاحنة حشدا من الأشخاص. وقال مصدر أمني إنه لا يمكن استبعاد أن يكون الحادث هجوما متعمدا

وقال جهاز الشرطة في المنطقة على تويتر "سقط قتلى وجرحى. الرجاء تجنب المنطقة. نحن في الموقع".

ودعت الشرطة السكان الى تجنب "التكهنات" حول الحادث.

وبحسب نسخة مجلة "شبيغل" على الانترنت فإن السلطات الالمانية "تفترض" ان الحادث هو هجوم، لكن لم يصدر اي تأكيد رسمي لذلك

ودعت الشرطة الألمانية في مدينة مونستر، المواطنين، إلى تجنب المنطقة التي وقعت بها عملية الدهس. وكتبت الشرطة على تويتر أن هناك انتشارا واسعا لأفرادها عند مطعم كيبنكرل، وأضافت: " برجاء تجنب المنطقة المحيطة بالمطعم ونحن متواجدون في المكان".

ز.أ.ب/ع.ج.م (د ب أ، رويترز، أ ف ب)