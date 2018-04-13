++ تغطية مباشرة: ضربات عسكرية على أهداف في سوريا ++

05:10 اعتبرت دمشق السبت أن الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة مع فرنسا وبريطانيا في محيط دمشق ووسط البلاد تعد "انتهاكاً فاضحاً" للقانون الدولي، مشيرة إلى أن "مآله الفشل".

وقالت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) إن "العدوان الثلاثي ضد سوريا انتهاك فاضح للقانون الدولي وكسر لإرادة المجتمع الدولي وسيكون مآله الفشل".



وقالت وكالة الانباء الرسمية (سانا) إن "العدوان الثلاثي ضد سوريا انتهاك فاضح للقانون الدولي وكسر لارادة المجتمع الدولي وسيكون مآله الفشل".

05:00 الخارجية الروسية : العاصمة السورية تعرضت لهجوم في وقت كانت فيه سوريا أمام فرصة لتحقيق مستقبل يسوده السلام، واعتبرت أن وسائل الإعلام الغربية تتحمل بعض المسؤولية عن الهجوم على سوريا القائم على تقاريرها.

04:42 قال السفير الروسي في الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف في بيان بشأن الهجوم على سوريا إن بلاده حذرت من أن "مثل هذه الأفعال لن تمر دون عواقب". وأضاف أن الضربات تعد إهانة "غير مقبولة ومرفوضة" للرئيس الروسي، وأنه ليس للولايات المتحدة حق في إلقاء اللوم على دول أخرى. وأضاف أنتونوف أن "الولايات المتحدة، وهى الدولة التى تمتلك أكبر ترسانة من الأسلحة الكيماوية، ليس لديها حق أخلاقي في اتهام دول أخرى".

04:40 بثت الرئاسة الفرنسية شريطاً مصوراً على تويتر لطائرات حربية خلال انطلاقها لضرب أهداف في سوريا:

04:39 أعلن قائد الأركان الأمريكي الجنرال جو دانفورد ليل الجمعة السبت (14 أبريل/ نيسان 2018) انتهاء الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضد برنامج الأسلحة الكيميائية السوري. وقال الجنرال الذي كان موجوداً في البنتاغون إلى جانب وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، إنه ليس هناك في الوقت الحالي خطط لشن عملية عسكرية أخرى، مشدداً على أن حلفاء الولايات المتحدة حرصوا على عدم استهداف القوات الروسية المنتشرة في سوريا. وقال دانفورد إن روسيا لم تتلق تحذيراً مسبقاً قبل شن تلك الضربات.

04.31 التلفزيون السوري: الهجوم الذي قادته الولايات المتحدة أصاب مستودعات للجيش السوري في منطقة حمص.

04:30 البيت الأبيض: قدر كبير من المعلومات يشير إلى استخدام سوريا لغاز الكلور في الهجوم الكيميائي وبعض المعلومات الإضافية تشير إلى استخدام السارين.

04:28 وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس: الضربات الجوية على أهداف في سوريا "ضربة واحدة فقط" هدفها إرسال رسالة قوية إلى الرئيس السوري بشار الأسد.

04:26 وزير الدفاع الأمريكي: عدد الأسلحة الذي استخدم في ضربة اليوم السبت يزيد مرتين عن عدد الأسلحة الذي استخدم في الضربة التي وجهت لسوريا العام الماضي.

04:15 البنتاغون: أنهينا الوجبة الأولى من الضربات لأهداف محددة بدقة في سوريا.

04:14 رئيس هيئة الأركان جون دانفورد: واشنطن لم تبلغ روسيا مسبقاً بالعملية العسكرية الجارية في سوريا، لكننا لا نستهدفها.

04:10 وزير الدفاع الأمريكي: نبذل جهدنا لتفادي سقوط مدنيين. وليس لدينا خطط لشن هجمات إضافية، لكن الضربات التي ستوجه في المستقبل ستعتمد على ما إذا كان الأسد سيستخدم أسلحة كيميائية مستقبلاً.

04:09 وزير الدفاع الأمريكي: حان وقت "الوحدة" من أجل وضع حد للحرب الأهلية في سوريا

04:08 البنتاغون: استهدفنا كل ما يتعلق بالمنشآت الكيميائية السورية ونشن عمليات موجهة ودقيقة

04:01 رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في خطاب متلفز: الضربات لا تتعلق يتعلق بالتدخل في حرب أهلية. الأمر لا يتعلق بتغيير النظام"، واصفة الرد العسكري بأنه "ضربة محدودة وموجهة".

04:00 ماكرون: الضربات الفرنسية "تقتصر على قدرات النظام السوري في إنتاج واستخدام الأسلحة الكيميائية".

03:58 وزارة الدفاع البريطانية: تم استخدام صواريخ لضرب مبنى عسكري يقع على بعد 24 كيلومتراً غربي حمص حيث من المعتقد أن سوريا تخزن فيه مركبات أولية لأسلحة كيميائية.

03:51 التلفزيون السوري: الدفاعات الجوية السورية تسقط 13 صاروخاً بمنطقة الكسوة في ريف دمشق

03:48 مسؤولون أمريكيون: طائرات تشارك بالضربات في سوريا

03:45 وزارة الدفاع البريطانية: أربع طائرات من طراز تورنادو راف شاركت في الضربة الموجهة لأهداف في سوريا

03:40 رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي: لا بديل عن استخدام القوة العسكرية في سوريا

03:37 المرصد السوري: ضربات التحالف تستهدف مركز البحوث العلمية في برزة وقواعد ومقرات عسكرية في دمشق ومحيطها.

03:34 مسؤولون أمريكيون: الضربات التي تُنفّذ في سوريا تطال أهدافاً عدة وتستخدم قنابل مختلفة.

03:33 المرصد السوري يقول إن مبنى الأبحاث العلمية السوري في دمشق قُصف في الهجوم

03:33 ماكرون: "لا يمكننا ان نتحمل التساهل في استخدام الأسلحة الكيميائية".

03:33 ماكرون يقول إنه أمر بتدخل الجيش الفرنسي في الهجوم المنسق على الترسانة الكيميائية للنظام السوري مع أمريكا وبريطانيا.

03:33 أفاد مراسل وكالة الأنباء الألمانية بأن انفجارات قوية هزت مركز البحوث العملية شمال شرق دمشق كما تم استهداف اللواء 105. وأضاف أن هناك تحليقاً مكثفاً للطيران في مدينة حمص حيث تم استهداف عدداً من النقاط العسكرية والمطارات.

03:33 رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تقول إن الضربة محدودة وضد أهداف معنية ولا تمثل تصعيداً آخر للتوترات في المنطقة.

03:26 التلفزيون السوري: الدفاعات الجوية تتصدى لـ"العدوان" على سوريا.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أصدر أوامره بشن "ضربات دقيقة" على أهداف في سورية مرتبطة ببرنامج الأسلحة الكيميائية، وذلك بالتنسيق مع بريطانيا وفرنسا. وجاء توجيه الضربات رداً على الهجوم الكيميائية المزعوم في نهاية الأسبوع الماضي على بلدة دوما، خارج دمشق، والذي قال ترامب إنه "تصعيد كبير" في الصراع هناك.

وقال ترامب أيضاً إن لديه رسالة للحليفين الرئيسيين للحكومة السورية وهما روسيا وإيران. وتساءل: "ما نوع الأمة التي تريد أن ترتبط بالقتل الجماعي للرجال والنساء والأطفال الأبرياء؟".

وأضاف أن الضربات الأمريكية "بسبب عجز روسيا عن لجم ديكتاتور سورية".

وقد سُمع دوي انفجارات ضخمة في العاصمة دمشق بالتزامن مع إعلان ترامب عن العملية.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع البريطانية تقول إنها لا تؤكد وقوع أي ضربة في سوريا في الوقت الحالي وإن بياناً من الساسة البريطانيين سيصدر بسرعة جداً.

من جانب آخر، نقل التلفزيون السوري أن الجيش السوري يواجه الهجمات الجوية بالمضادات الجوية.

ع.غ/ (آ ف ب، د ب أ، رويترز)