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أخبار

تعهدات بأكثر من مليار دولار لتجنب كارثة إنسانية في اليمن

تعهدت الدول المانحة اليوم في جنيف بتقديم نحو مليار دولار لمساعدة السكان في اليمن الذي مزقته الحرب، وذلك بعد أن حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من تحول أكبر أزمة جوع في العالم إلى كارثة إنسانية.
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مؤتمر المانحين يحذر من تدهور الأوضاع في اليمن

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الثلاثاء (25 أبريل/ نيسان 2017) إن الدول المانحة تعهدت بتوفير نحو 1.1 مليار دولار للمساعدات الإنسانية لليمن وذلك في ختام مؤتمر استمر يوما واحدا في جنيف. وكانت المنظمة الدولية قالت إنها تحتاج إلى 2.1 مليار دولار هذا العام للمساعدة في تفادي حدوث مجاعة في اليمن حيث يموت طفل كل 10 دقائق من الجوع والمرض. وقال غوتيريش إن نحو 19 مليون شخص أي ثلثي السكان بحاجة إلى مساعدات عاجلة.

وأعلنت الولايات المتحدة أنها ستخصص مبلغا إضافيا بقيمة 94 مليون دولار ليصل إجمالي ما ستقدمه نحو 526 مليون دولار فيما سيقدم الاتحاد الأوروبي 116 مليون يورو (123 مليون دولار) أخرى . ورفعت ألمانيا ميزانية مساعداتها لعام 2017 لليمن إلى 50 مليون يورو بزيادة 17 مليون يورو عن تعهداتها السابقة. فيما تعهدت السعودية بتقديم 150 مليون دولار والكويت بتقديم 100 مليون دولار

مختارات

يحمل مؤتمر الدول المانحة حول اليمن في جنيف بصيصا من الأمل للحد من معاناة المدنيين. وجاء إعلان الأمم المتحدة ليؤكد تدهور الأوضاع هناك، حيث "يموت في كل 10 دقائق طفل دون الخامسة من العمر جراء أسباب يمكن تجنبها". (25.04.2017)

قبيل انعقاد مؤتمر أممي لتمويل العمليات الإنسانية في اليمن، حذر المدير الإقليمي لليونيسيف من خطورة الوضع الإنساني، وخصوصاً فيما يتعلق بالأطفال، موضحاً أن 2.2 مليون طفل يعانون من سوء التغذية ويتهدد الموت حوالي نصف مليون. (25.04.2017)

وقال مهند هادي المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي في مقابلة مع رويترز إن البرنامج خصص مليار دولار لليمن، وتمكن من إيصال الحصص الغذائية في الشهر الماضي إلى عدد قياسي من اليمنيين بلغ خمسة ملايين شخص لكنه يحتاج إلى زيادة العدد ليصل إلى تسعة ملايين يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

وأضاف هادي "إذا لم يتحرك المجتمع الدولي الآن وفي حال لم يحصل برنامج الأغذية العالمي على التمويل والدعم المناسبين لتلبية جميع الاحتياجات فأعتقد أن ثمن هذا سيكون مجاعة حقيقية ستجللنا بالعار في الأسابيع والأشهر المقبلة".

وقال ستيفن أوبرايان منسق عمليات الإغاثة الطارئة في الأمم المتحدة أمام المؤتمر إن المسؤولين في الأمم المتحدة وشركاءهم في العمليات الإنسانية يكثفون (جهودهم) وهم مستعدون لفعل المزيد "على أن تتوفر الموارد والقدرة على الدخول".

ويستورد اليمن 90 في المائة من غذائه، يمر 70 في المائة منه عبر ميناء الحديدة الاستراتيجي على البحر الأحمر. ودعت الأمم المتحدة في الخامس من أبريل/ نيسان لحماية المرفأ حيث دمرت خمس رافعات بالغارات مما أجبر السفن على الانتظار قبالة الشاطئ لعدم القدرة على إنزال حمولاتها.

وكان مسؤولون بالأمم المتحدة ومن روسيا حذروا في وقت سابق من قيام التحالف الذي تقوده السعودية بهجوم على ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون وهو شريان المساعدات للملايين من الناس الذين يحتاجون بشدة للغذاء.

وأسفر الصراع المندلع منذ عامين بين جماعة أنصار الله الحوثية المتحالفة مع إيران وتحالف تقوده السعودية بدعم من الغرب ينفذ ضربات جوية يوميا تقريبا عن سقوط عشرة آلاف قتيل على الأقل في اليمن الذي تفشى فيه الجوع والأمراض.

ي.ب/ أ.ح (د ب أ، رويترز)

  • Jemen Leid der Kinder Waisenhaus in Sanaa (Reuters/K. Abdullah )

    مأساة الأطفال في "اليمن السعيد"

    في مرمى المقاتلات

    دار الأيتام التي يعيش فيها هذا الشاب تقع على مقربة من مستودع محتمل للذخيرة في العاصمة اليمنية صنعاء. وتسقط قربه بصفة منظمة قنابل يطلقها التحالف العسكري الذي تقوده العربية السعودية التي تقاتل منذ سنتين الحوثيين الذين شكلوا حكومة مضادة.

  • Jemen Leid der Kinder Flüchtlingslager bei Sanaa (Reuters/K. Abdullah)

    مأساة الأطفال في "اليمن السعيد"

    أطفال هاربون

    الكثير من العائلات فرت خوفا من القنابل إلى البوادي. هذه الأم انتقلت مع أطفالها إلى معسكر اللاجئين في دهروان. وحتى هناك هي بحاجة الى كل شيء. 1.4 مليون طفليعيشون اليوم كنازحين.

  • Jemen Leid der Kinder Krankenhaus in Sanaa (Reuters/K. Abdullah)

    مأساة الأطفال في "اليمن السعيد"

    المرض بسبب الجوع

    الغذاء هو ما ينقص بوجه خاص. هيئة إغاثة الأطفال التابعة للأمم المتحدة تقول إن أكثر من 460 ألف طفل في اليمن يعانون من "نقص حاد في التغذية".

  • Jemen Leid der Kinder (Getty Images/AFP/Stringer)

    مأساة الأطفال في "اليمن السعيد"

    جيل بدون مدرسة

    الطريق إلى المدرسة طويلة ومحفوفة بالمخاطر بالنسبة لغالبية الأطفال في اليمن. هذا الطفل في مدينة الحديدة الساحلية له على الأقل مدرسة يتردد عليها على ظهر حمار. نحو مليوني طفل في اليمن ليس لهم إمكانية الذهاب إلى المدرسة.

  • Jemen Leid der Kinder (Getty Images/AFP/A. Al-Basha)

    مأساة الأطفال في "اليمن السعيد"

    القنابل لا تستثني أحدا

    نحو 1.600 مبنى مدرسي دمر خلال مواجهات وهجمات جوية. لكن حتى في الأماكن التي ماتزال بها مدارس لا يمكن للأطفال حضور الدروس، لأنهم مجبرون على العمل للمساهمة في إحضار قوت العائلة اليومي.

  • Jemen Leid der Kinder Mädchen bei Sanaa (Getty Images/AFP/M. Huwais)

    مأساة الأطفال في "اليمن السعيد"

    لا مستقبل للأطفال

    منظمة رعاية الطفولة اليونسيف تحذر أنه بسبب الجوع واليأس يسمح الكثير من الآباء بتجنيد أطفالهم من قبل ميليشيات. والبنات يتم تزويجهن في سن مبكرة أملا في ضمان حياة أفضل. وتحث المنظمة أطراف النزاع والمجتمع الدولي على العمل من أجل تفادي مجاعة واسعة في اليمن.

  • Jemen Regierungstruppen erobern Hafenstadt Mocha am Roten Meer (Getty Images/AFP/S. Al-Obeidi)

    مأساة الأطفال في "اليمن السعيد"

    صراع على السلطة في اليمن

    ما بدأ في 2013 كنزاع بين المتمردين الحوثيين الشيعة وأجزاء من الجيش اليمني توسع إلى حرب دولية. منذ 2015 تشن مقاتلات سعودية ضربات جوية. والعربية السعودية في حربها ضد المتمردين الحوثيين تلقى الدعم من دول عربية إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا.


مختارات

مأساة الأطفال في "اليمن السعيد"

منذ سنتين والعربية السعودية تشن في اليمن حربا جوية بدعم من دول غربية. وهذا ساهم في تصعيد النزاع داخل البلاد حيث يعاني الأطفال بوجه خاص بسبب الفقر والجوع. ولا بوادر على نهاية حرب دمرت إحد أجمل البلدان العربية. (28.03.2017)  

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