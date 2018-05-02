 تعز اليمنية تواجه الحرب برسوم كاريكاتيرية ساخرة | ثقافة ومجتمع | DW | 02.05.2018
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ثقافة ومجتمع

تعز اليمنية تواجه الحرب برسوم كاريكاتيرية ساخرة

تشكل أوضاع اليمن المتردية مادة دسمة للوحات كاريكاتيرية رسمها يمنيون. فرسم كاريكاتير واحد "يختزل ألف مقالة"، يقول رسام كاريكاتير من مدينة تعز اليمينة حاورته DW عربية التي احتضنت معرضا محملا بالرسائل حول أوضاع البلد.

Karikaturen gegen den Krieg (R. Al-samai)

يجلس أنس الأثوري بغرفته الصغيرة وسط عتمة الليل في مدينة تعز اليمنية، دون كهرباء، ويطلق العنان لقلمه في وصف الوضع الذي يعيشه عبر رسوم ساخرة، حيث يجدها الطريقة الأكثر تعبيراً عن الأوضاع المأساوية التي تعيشها المدينة، كتلك الرسمة التي شارك بها في معرض الرسم الكاريكاتيري الدولي في تعز.

فبينما الحرب تعزف أوتارها وتزهق أرواح المدنيين، وصراخ الجوعى وأنين الموتى يثقب سمع العالم، وأمهات يتقاسمن الأمل بعودةِ مَن ذهب ولم يعد، ما تزال تعز تقاوم الحرب بالحب، وتواجه الموت بالحياة، وتكافح الدمع بالضحكات، وتهزم المآسي بالكاريكاتير الناقد الساخر.

Karikaturen gegen den Krieg (Anas Alatthwary)

رسمة توضح مدى معانات الطلاب في ظل انقطاع الكهربا

"الزعيم النائم"

يظهر في رسمة أنس رجل يحاول إيجاد حل للظلمة التي تحيطه وقت القراءة، موجهاً من خلالها رسالته: "أعبر عن الوضع الذي أعيشه عبر هذه الرسوم الساخرة، والتي أبدأها وأنتهي منها في ظل انقطاع الكهرباء".

وهكذا يصف أنس رسمته الساخرة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بسبب ظهوره في أحد الاجتماعات وهو نائم، مما جعله مادةً دسمة للكثير من رسَّامي الكاريكاتير. فرسمة كاريكاتير واحدة "تختزل ألف مقالة"، كما يصفها أنس.

Karikaturen gegen den Krieg (Anas Alatthwary)

رسم ساخر يصف رئيس اليمن في إحدى الإجتماعات

ولكن سخرية أنس لم تقف عند الرئيس عبدربه منصور، بل أيضاً كان للحوثي نصيب منها.

ففي إحدى رسوماته يظهر طفل يقف تحت السماء، حاملا بيده وعاء لتعبئته بماء المطر، مصوِّراً الوضع المأسوي الذي يعيشه الناس في ظل انقطاع الماء، وتفاقم الوضع سوءاً بعد سيطرة الحوثي على شمال اليمن، يبدو ذلك من الرجل الذي يقف على الجهة المقابلة مرتديا الزي الحوثي، وبجانبه قناصة موصولة بصنوبر الماء موجهة للولد الصغير، وعلى القناصة علم مكتوب عليه شعار الحوثي.

 يسخر أنس في رسومات أخرى، من بعض العادات الاجتماعية الضارة، المنتشرة بين أوساط المجتمع، وهو مضغ القات. إذ يلجأ إليه حتى طلاب المدارس والجامعات بحجة أنهُ يساعدهم على المذاكرة والتركيز والدراسة، وهو ما عبر عنه أنس بقوله: "أنا أرى في مضغ هؤلاء للقات، أنهم يمضغون عقولهم".

Karikaturen gegen den Krieg (Anas Alatthwary)

يشير الكاريكاتير إلى أزمة انقطاع الماء بسبب الحصار الحوثي

"يتوقف التعليم ويُجند الأطفال"

يبدو أن الحرب قد ألقت بظلها على فكر رسَّامي الكاريكاتير بشكل مكثف، كما أن فقدان المواطنين حرية التعبير عن الوضع القاتم الذي يعيشونه من خلال مقالة أو صورة أو أي نوع من أنواع الحراك الشعبي، يمكن رصد ذلك من خلال رسومات رشاد السامي التي تتناول بشكل ساخر معاناة الصحفيين والنشطاء جراء ذلك، حيث يظهر في إحدى رسوماته حوار بين رجلين بالسجن "أنا اعتقلوني لأنني كتبت عنهم في فيسبوك، وأنت ليش اعتقلوك؟"- "أنا اعتقلوني لأنني عملت لايك(إعجاب) على موضوعك".

كما أشار إلى أن الأطفال كانوا الضحية الأكبر في هذه الحرب، وذلك عندما تم تجنيدهم والزج بهم إلى ساحات القتال. جسد هذه المعاناة في رسم كاريكاتيري لطفل بملامح وجه حزين يحمل القناصة على ظهره وتبدو وكأنها حقيبة مدرسية، في رسالة واضحة مفادها أن "الأطفال في الحروب.. حيث يتوقف التعليم ويُجنَّد الأطفال" كما ورد من السامعي.

Karikaturen gegen den Krieg (Anas Alatthwary)

تعبر هذه الصورة عن مضرة القات في صورة ساخرة

"تعز لا تفرِّق بين أهمية الخبز وحبر القلم"   

وكان اختيار مدينة تعز، من قِبِل الاتحاد العالمي للكاريكاتير إلى جانب مدن عالمية أخرى وهي: ( فرنسا، وتركيا، والبرازيل، وكولومبيا، وكوستاريكا)، ليقام فيها بالتوازي مع بقية هذه المدن المعرض الدولي لفن الكاريكاتير. حيث يعتبر ذلك حدثا استثنائيا يعبر عن الروح الثقافية لهذه المدينة، وجدارة استحقاقها بلقب منبع المبدعين.

أوضاع الحرب - التي تمر بها تعز مند ثلاث سنوات – لم تمنع هذه المدينة من مواصلة نشاطاتها الثقافية والإبداعية والتي ترسل من خلالها أيضأ رسالة للعالم، بأنها ستظل عاصمة للثقافة وموطنا للبسمة في اليمن، لا كما يُراد لها أن تكون. وفي هذا السياق يقول رسام الكاريكاتير اليمني (وهو من تعز) رشاد السامعي لـ DW: "رغم الحصار التي تعيشهُ المدينة، لكنها لم تفرق يوماً بين أهمية رغيف الخبز وحبر القلم".

Karikaturen gegen den Krieg (R. Al-samai)

طفل يحمل حقيبة القتال عوضاً عن حقيبة المدرسة

حضور نسائي بارز في المعرض

الحضور النسائي كان بارزا ضمن  رسامي الكاريكاتير وفي فعاليات المعرض، وهو يعكس مدى شغف النساء بصورة متساوية مع الرجال وقد تكون بشكل أكبر، لهذا الفن.

أماني مالكي، طالبة صحافة وإعلام شاركت في تنظيم المعرض، ترى أن مثل هذه الفنون تضفي أجواء لطيفة ومسلية، وهي تروي لنا الحقائق بشكل ساخر ومُبسَّط، لذلك أصبح الاتجاه إلى هذا النوع من الفنون، كوسيلة لإيصال الرسائل للمجتمع المحلي والدولي، وأضافت "هذا الفن محبوب ويُقبل عليه الناس خاصة البسطاء منهم، لكنه بالتأكيد غير مرغوب من قِبل الحكومة والمسؤولين لأن مثل هذه الرسومات تفزعهم" .

طرفه الفضلي

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    اليمن في ظل حرب دامية.. حين تصبح القمامة وسيلة للبقاء

    مكب للقمامة عند مدينة الحديدة على البحر الأحمر في غرب اليمن. لا يوجد ثمة مكان للعيش بالنسبة لأسرة رزيق في كفاحها اليومي هنا من أجل البقاء.

  • الأسرة المكونة من 18 شخصاً وجدت في هذا المكان مأوى آمناً بعيداً عن منزلها في شمال غرب اليمن، الذي دمرته الطائرات الحربية السعودية في حرب التحالف العربي على الحوثيين.

    اليمن في ظل حرب دامية.. حين تصبح القمامة وسيلة للبقاء

    الأسرة المكونة من 18 شخصاً وجدت في هذا المكان مأوى آمناً بعيداً عن منزلها في شمال غرب اليمن، الذي دمرته الطائرات الحربية السعودية في حرب التحالف العربي على الحوثيين.

  • إفطار عائلة رزيق بسيط يتكون من قليل من الخبز والبطاطا والفلفل. ما يجمعونه بشقاء من تلال القمامة التي تفرغها الشاحنات في هذا المكب يشكل القوت اليومي للعائلة الفقيرة الهاربة من جحيم الحرب.

    اليمن في ظل حرب دامية.. حين تصبح القمامة وسيلة للبقاء

    إفطار عائلة رزيق بسيط يتكون من قليل من الخبز والبطاطا والفلفل. ما يجمعونه بشقاء من تلال القمامة التي تفرغها الشاحنات في هذا المكب يشكل القوت اليومي للعائلة الفقيرة الهاربة من جحيم الحرب.

  • طفولة دمرتها الحرب: لم يتجاوز أيوب محمد رزيق ربيعه الحادي عشر، لكن العائلة تعتمد عليه في جمع القناني البلاستيكية من مكب القمامة، إذ يمكنها بيعها لقاء القليل من المال على الأقل.

    اليمن في ظل حرب دامية.. حين تصبح القمامة وسيلة للبقاء

    طفولة دمرتها الحرب: لم يتجاوز أيوب محمد رزيق ربيعه الحادي عشر، لكن العائلة تعتمد عليه في جمع القناني البلاستيكية من مكب القمامة، إذ يمكنها بيعها لقاء القليل من المال على الأقل.

  • كفاح يومي من أجل البقاء: في بقايا ثلاجة عاطلة تجمع أسرة رزيق ما تجده من غذاء في مكب النفايات.

    اليمن في ظل حرب دامية.. حين تصبح القمامة وسيلة للبقاء

    كفاح يومي من أجل البقاء: في بقايا ثلاجة عاطلة تجمع أسرة رزيق ما تجده من غذاء في مكب النفايات.

  • رب العائلة الفقيرة محمد رزيق (في الخلف على اليسار) يبلغ من العمر 67 عاماً ويقول إنه لا يريد أي مساعدة من الخارج ويضيف: نريد فقط أن تكف هذه الحرب وهذه الكارثة. الله وحده يرعانا.

    اليمن في ظل حرب دامية.. حين تصبح القمامة وسيلة للبقاء

    رب العائلة الفقيرة محمد رزيق (في الخلف على اليسار) يبلغ من العمر 67 عاماً ويقول إنه لا يريد أي مساعدة من الخارج ويضيف: "نريد فقط أن تكف هذه الحرب وهذه الكارثة. الله وحده يرعانا".

  • تحت سقف بلاستيكي تعيش الأسرة في كوخها، إذ ينامون على قطع الكارتون والأراجيح القماشية المعلقة. حياة في ظل الحرب، تبرز صعوبتها ووحشيتها بشكل خاص على الأطفال في اليمن، إذ كشفت تقارير المنظمات الدولية أن نحو مليونين منهم يعانون من سوء التغذية.

    اليمن في ظل حرب دامية.. حين تصبح القمامة وسيلة للبقاء

    تحت سقف بلاستيكي تعيش الأسرة في كوخها، إذ ينامون على قطع الكارتون والأراجيح القماشية المعلقة. حياة في ظل الحرب، تبرز صعوبتها ووحشيتها بشكل خاص على الأطفال في اليمن، إذ كشفت تقارير المنظمات الدولية أن نحو مليونين منهم يعانون من سوء التغذية.

  • يجوب الطفل أيوب محمد (11 عاماً) مكب القمامة حتى غروب الشمس. لا يصل إلى مقدار قليل من المساعدات الدولية إلى اليمن، إذ ما تزال السعودية وحلفاؤها تغلق الموانئ والمطارات في حربها مع الحوثيين.

    اليمن في ظل حرب دامية.. حين تصبح القمامة وسيلة للبقاء

    ما من خلاص يلوح في الأفق: يجوب الطفل أيوب محمد (11 عاماً) مكب القمامة حتى غروب الشمس. لا يصل إلا مقدار قليل من المساعدات الدولية إلى اليمن، إذ ما تزال السعودية وحلفاؤها تغلق الموانئ والمطارات في حربها مع الحوثيين. بيتر هيله/ ع.غ


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