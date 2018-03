تطبيق جديد يجعل منزلك جزءاً من أي فيلم سينمائي!

أفضل الأفلام المرشحة للأوسكار لعام 2018

الممثل الشاب تيموثي تشالميت (22) عاماً، الذي لعب دور الفتى إيلو (17) عاماً في فيلم (Call Me By Your Name)، هو ثالث أصغر ممثل في التاريخ يُرشح لجائزة أفضل ممثل. الفيلم الرومانسي الذي يشارك فيه هذا الشاب أيضا وهو من إخراج لوكا غاداغنينو مرشح بدوره لجائزة أفضل صورة.