 تطبيق جديد يجعل منزلك جزءاً من أي فيلم سينمائي! | عالم المنوعات | DW | 31.03.2018
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منوعات

تطبيق جديد يجعل منزلك جزءاً من أي فيلم سينمائي!

يبدو أن عجلة التكنولوجيا ماضية بقوة في إحداث تغيير جذري في مفهوم مشاهدة الأفلام عبر الأجهزة المنزلية. شركة تقنية رائدة تطور تطبيقاً سيتيح للمستخدم إمكانية مشاهدة الفيلم بطريقة مختلفة عن الفيلم الأصلي. فكيف ذلك؟

Frankreich Cannes Film Festival (Reuters/R. Duvignau)

صورة رمزية.

كشفت شركة تقنية صاعدة النقاب عن تطوير تطبيق جديد يتيح للمستخدم إعادة تكوين مشاهد الأفلام السنيمائية التي يشاهدها لكي تجري في المكان الذي يريده، بغض النظر عن أماكن تصوير مشاهد الفيلم الأصلية.

وذكرت شركة "أوروس إنترتينمنت" أن التطبيق الجديد يستهدف إحداث تغيير جذري في مفهوم مشاهدة الأفلام السنيمائية عبر الأجهزة المنزلية، حيث ستتلاشى فكرة أن كل مشاهدي الفيلم الواحد في أي مكان في العالم سيشاهدون نفس الأحداث والمشاهد.

ونقل موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن كيفين نيو، مؤسس شركة "أوروس"، القول إن المستخدم يمكنه التقاط صور بانورامية لمنزله أو للأماكن المحيطة به مثلاً باستخدام هاتفه الذكي، ثم يستخدم التطبيق الجديد لتحويل الصور العادية إلى صور ثلاثية الأبعاد، ليتم دمجها في أحداث الفيلم، وهو ما يعني أن المستخدم سيشاهد الفيلم بطريقة مختلفة تماماً عن الفيلم الأصلي.

مختارات

حافظ جوني ديب على صدارة قائمة فوربس للممثلين الذين يتقاضون أجورا لاتتناسب مع إيرادات أفلامهم للعام الثاني على التوالي. فيما حل الممثل المحبوب جورج كلوني في المركز الخامس. (08.12.2016)

رغم مرور 44 عاما على بدء عرضه، لا يزال فيلم "طارد الأرواح الشريرة" أحد أشهر أفلام الرعب التي لا تزال تثير خوف الكثير من المشاهدين رغم وقوع تطوّر هائل في التأثيرات البصرية ورغم إنتاج مئات أفلام الرعب منذ ذلك التاريخ. (26.12.2017)

وتهدف المرحلة الأولى من نشاط "أوروس" إلى استخدام التقنية الجديدة في الأفلام الدعائية والترويجية، حيث يتم إنتاج فيلم مدته دقيقتان تتحرك فيه شخصيات الفيلم الأصلي داخل منزل المستخدم. ويأمل نيو فيما بعد في إعادة تشكيل الفيلم أو فيديوهات الترفيه بالكامل. وأضاف أن "الفكرة تستهدف على المدى الطويل إنتاج أفلام فيديو أصلية باستخدام التطبيق، بحيث يتم إنتاج أفلام روائية بطريقة مختلفة".

ورغم أن فكرة تركيب شخصيات الأفلام التقليدية على خلفية جديدة خاصة بالمستخدم تبدو جديدة، فإنها تشبه استخدام تطبيقات الواقع المعزز (أيه آر) في الهواتف لتصوير مجرد مقاطع فيديو ترفيهية.

ويعتقد أن التطبيق الجديد سينقل فكرة المزج بين شخصيات الأفلام والأماكن الخاصة بالمستخدم إلى مستوى جديد، حيث سيكون في مقدور المستخدم مشاهدة أبطال فيلم الرعب الذي يحبه وهم يتحركون داخل منزله وبين غرفه على سبيل المثال، وهو ما يجعل الفيلم أكثر رعباً بالتأكيد، بحسب كيفين نيو، الحاصل على درجة الدكتوراه في الفيزياء من جامعة هارفارد الأمريكية، والذي عمل كمنتج منفذ في فيلم الرعب "أباتوير".
مشاهدة الفيديو 02:39

الأفلام الروائية تتحول إلى أفلام تفاعلية

وتأمل شركة "أوروس" في طرح النسخة التجريبية من تطبيقها الجديد في نهاية عام 2018. ويقول نيو إنه سيتم استخدام التطبيق في البداية لتصوير مشهد أو عرض فيديوهات ترويجية "وبمجرد تكوين أرشيف كبير من مقاطع الفيديو المعدلة، سيصبح التطبيق كما لو كان منصة للعرض حسب الطلب".

ر.م/ ي.أ ( د ب أ)

  • 'The Shape of Water' (picture-alliance/dpa/Twentieth Century Fox)

    أفضل الأفلام المرشحة للأوسكار لعام 2018

    فيلم الرومانسية والفانتازيا (The Shape of Water) مرشح لـ13 جائزة من ضمنها أفضل صورة وأفضل ممثلة بدور رئيسي وأفضل إخراج. قصة حب من إخراج غيليرمو ديل تورو، عن عاملة ( الممثلة سالي هاوكينز) تقع في غرام مخلوق برمائي غريب. من المتوقع أن يكون هذا الفيلم من الفائزين في حفل توزيع جوائز الأوسكار في 4 آذار/ مارس 2018.

  • Chalamet as Elio in 'Call Me By Your Name' (picture-alliance/AP Photo/Sony Pictures Classics)

    أفضل الأفلام المرشحة للأوسكار لعام 2018

    الممثل الشاب تيموثي تشالميت (22) عاماً، الذي لعب دور الفتى إيلو (17) عاماً في فيلم (Call Me By Your Name)، هو ثالث أصغر ممثل في التاريخ يُرشح لجائزة أفضل ممثل. الفيلم الرومانسي الذي يشارك فيه هذا الشاب أيضا وهو من إخراج لوكا غاداغنينو مرشح بدوره لجائزة أفضل صورة.

  • A still from 'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri' (picture-alliance/dpa/M. Morton)

    أفضل الأفلام المرشحة للأوسكار لعام 2018

    أما فيلم الدراما والجريمة (Three Billboards outside Ebbing, Missouri) حول أم (لعبت دورها فرانسيس ماكدورماند)، فقد رشح لـ5 جوائز. وتوجد أمام ماكدورماند فرصة للحصول على جائزة أوسكار لأفضل ممثلة بدور رئيسي، في حين يمكن لكل من سام روكويل (في الصورة) وودي هارلسون الفوز ضمن فئة أفضل ممثل مساعد. كما أن الفيلم مرشح أيضا لجائزة أفضل نص أصلي، وأفضل تحرير.

  • A still from 'The Post' (picture-alliance/20th Century Fox/Everett Collection/N. Tavernise)

    أفضل الأفلام المرشحة للأوسكار لعام 2018

    ميريل ستريب هي سيدة هوليوود الرائدة دون جدل. ولهذا السبب لم يشكل ترشيحها الـ21 للأوسكار أي مفاجأة، وهذه المرة هي مرشحة لجائزة أفضل ممثلة بدور رئيسي. تلعب ستريب في فيلم (The Post) دور الناشرة كاثرين غراهام في صحيفة "واشنطن بوست"، حيث تتعامل مع تداعيات نشر أوراق البنتاغون.

  • A still from 'Lady Bird' (picture-alliance/AP Photo/A24/Merie Wallace)

    أفضل الأفلام المرشحة للأوسكار لعام 2018

    (Lady Bird) فيلم الكوميديا والدراما الساحرة، من إخراج غريتا غيرويغ، رٌشح هذا الفيلم لـ5 جوائز أوسكار. الممثلة التي انتقلت إلى عالم الإخراج غريتا غيرويغ هي السيدة الخامسة التي تترشح لجائزة أفضل مخرج.

  • 'Get Out' by director Jordan Peele (Universal )

    أفضل الأفلام المرشحة للأوسكار لعام 2018

    بالإضافة إلى ترشيحه لجائزة أفضل تصوير، فيلم (Get Out) رُشح أيضاً لجائزة أفضل مخرج. المخرج جوردان بيلي خامس مخرج من أصول أفريقية يرشح لجائزة أفضل صانع أفلام، والثالث في مسابقة أفضل صورة في تاريخ الأوسكار خلال 90 عاماً.

  • A still from 'Dunkirk' (picture-alliance/AP Photo/M. S. Gordon/Warner Bros. Pictures)

    أفضل الأفلام المرشحة للأوسكار لعام 2018

    أما بالنسبة لفيلم (Dunkirk) فقد رُشح لجائزة أفضل مخرج، وأفضل صورة. يدور الفيلم حول قصة كريستوفر نولان الدرامية في الحرب العالمية الثانية، ويؤكد ترشيحه لـ8 جوائز أوسكارنجاح هذا الفيلم. ومن الجدير بالذكر أن الفيلم يضم أيضاً نجم البوب البريطاني الشهير هاري ستايلز في دور جدّي، ونادر. بالإضافة إلى فئات كبيرة أخرى من ضمنها أفضل تصوير سينمائي، وأفضل موسيقى تصويرية، وأفضل تحرير، من بين جوائز أخرى.

  • A still from 'Blade Runner 2049' (Sony Pictures Releasing GmbH)

    أفضل الأفلام المرشحة للأوسكار لعام 2018

    متابعة مستقبلية للخيال العلمي الكلاسيكي في فيلم (Bladerunner)، المرشح الأقوى لجائزة أفضل تصوير سينمائي. ويمثل هذا الترشيح الـ 14 للمصور السينمائي روجر ديكينز، الذي لم يحصل سابقاً على جائزة أوسكار رغم ترشيحه. فهل يكون عام 2018 هو عامه المنتظر؟

  • A still from 'Loving Vincent' (DW)

    أفضل الأفلام المرشحة للأوسكار لعام 2018

    فيلم الرسوم المتحركة (Loving Vincent)عن حياة الفنان التشكيلي فان غوخ، تم ترشيحه لجائزة فيلم الرسوم المتحركة. إذ أنه الفيلم الأول في العالم الذي تم رسمه بالكامل، وبالألوان الزيتية. وتنافسه على هذه الجائزة أفلام أخرى من ضمنها (Coco) لبيكسار و(The Breadwinner) لنورا تومي. سارة هوكل/ ريم ضوا.


مختارات

أفضل الأفلام المرشحة للأوسكار لعام 2018

التتويج بجائزة الأوسكار يبقى الحلم الأكبر لجل صانعي السينما. وسيتم يوم الأحد الإعلان عن الفائزين في حفل الأوسكار في نسخته الـ 90. من فيلم (The Shape of Water) إلى (Dunkirk)، تعرفوا على الأفلام المرشحة للأوسكار لعام 2018. (03.03.2018)  

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