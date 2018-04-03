 تطبيق جديد لحماية الأطفال وتحديد ما يشاهدونه على يوتيوب | عالم المنوعات | DW | 13.05.2018
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منوعات

تطبيق جديد لحماية الأطفال وتحديد ما يشاهدونه على يوتيوب

في محاولة منها من أجل مساعدة الآباء في مراقبة ما يشهدونه الأبناء على الأنترنت، صممت شركة غوغل برنامجا خاصا باسم "يوتيوب كيدز". ويتيح البرنامج حظر بعض القنوات غير المناسبة بالنسبة للأطفال وكذلك التحكم في وقت المشاهدة.

YouTube Logo (picture-alliance/NurPhoto/J. Arriens)

أطلقت شركة خدمات الإنترنت "غوغل" تطبيقا جديدا باسم "يوتيوب كيدز" يستهدف مساعدة الآباء في ضمان عدم مشاهدة أطفالهم لفيديوهات ومواد غير مناسبة على الإنترنت أو موقع نشر الفيديوهات "يوتيوب".

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قررت شركة غوغل إزالة 60 تطبيقا للألعاب من متجرها تستخدم برمجيات خبيثة تعرض إعلانات إباحية وتحاول خداع المستخدمين لشراء تطبيقات معينة لتثبيت تطبيقات أمنية زائفة. (13.01.2018)

ويعمل التطبيق الجديد مع الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي التي تعمل بنظامي التشغيل "آي.أو.إس" أو "أندرويد". ويتيح التطبيق "يوتيوب كيدز" للآباء تحديد قنوات "يوتيوب" التي يمكن لأطفالهم الوصول إليها عند استخدام "يوتيوب" عبر أجهزتهم الذكية، وهي القنوات التي تقدم مواد وفيديوهات مناسبة للأطفال مثل الأعمال الفنية والموسيقى والألعاب والمواد التعليمية وفيديوهات الصناعات اليدوية.

ويمكن للآباء اختيار كل قناة أو موضوع بشكل فردي، كما يمكن إنشاء حساب واحد يضم ما يصل إلى 8 أطفال لمشاهدة مجموعة القنوات المختارة. ويتيح "يوتيوب كيدز" أيضا حظر بعض القنوات والفيديوهات وأحيانا يمكن وقف خاصية البحث أساسا حتى لا يستطيع الطفل الوصول إلى قنوات أو مواد غير مقبولة.

ويتضمن التطبيق أيضا "ساعة ميقاتيه" لتحديد الأوقات التي يمكن للطفل استخدامه فيه، وكذلك إمكانية الإبلاغ عن الفيديوهات التي يرى الآباء أن وجودها على تطبيق الأطفال غير مقبول. ويمكن الحصول على التطبيق من متجري "غوغل بلاي" لأجهزة "أندرويد" و"آب ستور" لأجهزة "آي.أو.إس".

ع.أ.ج / ع ج

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    الكاتب: عباس الخشالي


مختارات

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