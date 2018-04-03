تطبيق جديد لحماية الأطفال وتحديد ما يشاهدونه على يوتيوب

أطلقت شركة خدمات الإنترنت "غوغل" تطبيقا جديدا باسم "يوتيوب كيدز" يستهدف مساعدة الآباء في ضمان عدم مشاهدة أطفالهم لفيديوهات ومواد غير مناسبة على الإنترنت أو موقع نشر الفيديوهات "يوتيوب".
ويعمل التطبيق الجديد مع الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي التي تعمل بنظامي التشغيل "آي.أو.إس" أو "أندرويد". ويتيح التطبيق "يوتيوب كيدز" للآباء تحديد قنوات "يوتيوب" التي يمكن لأطفالهم الوصول إليها عند استخدام "يوتيوب" عبر أجهزتهم الذكية، وهي القنوات التي تقدم مواد وفيديوهات مناسبة للأطفال مثل الأعمال الفنية والموسيقى والألعاب والمواد التعليمية وفيديوهات الصناعات اليدوية.
ويمكن للآباء اختيار كل قناة أو موضوع بشكل فردي، كما يمكن إنشاء حساب واحد يضم ما يصل إلى 8 أطفال لمشاهدة مجموعة القنوات المختارة. ويتيح "يوتيوب كيدز" أيضا حظر بعض القنوات والفيديوهات وأحيانا يمكن وقف خاصية البحث أساسا حتى لا يستطيع الطفل الوصول إلى قنوات أو مواد غير مقبولة.
ويتضمن التطبيق أيضا "ساعة ميقاتيه" لتحديد الأوقات التي يمكن للطفل استخدامه فيه، وكذلك إمكانية الإبلاغ عن الفيديوهات التي يرى الآباء أن وجودها على تطبيق الأطفال غير مقبول. ويمكن الحصول على التطبيق من متجري "غوغل بلاي" لأجهزة "أندرويد" و"آب ستور" لأجهزة "آي.أو.إس".
ع.أ.ج / ع ج
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أفضل 10 دول تقدم أسرع خدمة انترنت
رفعت جمهورية التشيك من سرعة خدمات الانترنت على أراضيها بنسبة 8.4 بالمائة عن العام الماضي، ليصل معدل سرعة الانترنيت هذا العام إلى 14.5 ميغابت. التشيك تحتل بذلك المرتبة العاشرة بين الدول التي تقدم فيها سرعات انترنيت عالية.
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أفضل 10 دول تقدم أسرع خدمة انترنت
البلد الواقع على بحر البلطيق، لاتفيا، احتل المركز التاسع في سرعة خدمات الانترنت، حيث تصل السرعة في البلد الأوروبي الصغير إلى 14.5 ميغابت في الثانية.
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أفضل 10 دول تقدم أسرع خدمة انترنت
بينما وقع ترتيب البلد الشمالي المجاور فنلندا في المركز الثامن. هناك يتصفح الناس الانترنت بمعدل سرعة يصل إلى 14.8 ميغابت في الثانية.
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أفضل 10 دول تقدم أسرع خدمة انترنت
127 مليون ياباني سعداء بمعدل سرعة الإنترنيت في بلدهم. فاليابان تحتل المرتبة السابعة بمعدل سرعة يصل إلى 15 ميغابت بالثانية.
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أفضل 10 دول تقدم أسرع خدمة انترنت
الهولنديون بإمكانهم الحصول على خدمة انترنت تصل إلى ما معدله 15.6 ميغابت بالثانية. فهولندا تحتل المركز السادس في هذه الإحصائية.
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أفضل 10 دول تقدم أسرع خدمة انترنت
رغم البرد لا يتوقف سكان هونغ كونغ عن تصفح الانترنيت بمعدل سرعة 15.8 ميغابت بالثانية. معدل السرعة ارتفع عن العام الماضي بنسبة 37 بالمائة، حيث يتصفح سكان هونغ كونغ الانترنت بسرعة أعلى بكثير من سكان الوطن الأم الصين.
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أفضل 10 دول تقدم أسرع خدمة انترنت
سويسرا احتلت المرتبة الرابعة، هناك يمكن للسويسريين التصفح بسرعة 16.2 ميغابت. ما يعني أن بامكانهم (نظريا) تحميل واحد غيغا بايت في ثماني دقائق. فيما يحتاج الألمان إلى أربع دقائق أكثر من السويسريين.
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أفضل 10 دول تقدم أسرع خدمة انترنت
النرويج في المركز الثالث لتحصل على البرونزية بسرعة 16.4 ميغابت.
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أفضل 10 دول تقدم أسرع خدمة انترنت
السويديون بإمكانهم التصفح بمعدل 17.4 ميغابت ليحتلوا المركز الثاني ويحصلوا على الفضية.
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أفضل 10 دول تقدم أسرع خدمة انترنت
المرتبة الأولى حصلت عليها كوريا الجنوبية في أسرع خدمات انترنت في العالم، حيث يصل معدل السرعة إلى 20.5 ميغابت في الثانية، حسب موقع chip المتخصص في المعلوماتية.
الكاتب: عباس الخشالي