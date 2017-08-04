 تطبيقات بالعربية لمساعدة اللاجئين الذين يعانون من أزمات نفسية | معلومات للاجئين | DW | 19.04.2018
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معلومات للاجئين

تطبيقات بالعربية لمساعدة اللاجئين الذين يعانون من أزمات نفسية

طورت منظمة تدعم اللاجئين في ألمانيا، تطبيقين بالهواتف الذكية، لمساعدة اللاجئين الذين لديهم أعراض أزمات نفسية، وتتوفر خدمة العلاج باللغات العربية والفارسية والإنكليزية.

Deutschland CityGuide App der Stadt Witten (Stadt Witten)

قامت منظمة "البقاء على قيد الحياة" بتطوير تطبيقين منفصلين للعلاج عبر الإنترنت، هما تطبيق "ALMHAR" (تطبيق معونة الصحة العقلية للاجئين)، وتطبيق "SMILERS" (التدخل الذكي عبر الهاتف للتعلم عن تنظيم الحزن العاطفي).

ما هو تطبيق "ALMHAR"؟

مختارات

صمم تطبيق "ALMHAR" للاجئين الذين اضطروا إلى الهروب من أوطانهم، وهو متوفر بثلاث لغات، الفارسية والإنجليزية والعربية.

يشرح التطبيق المشاكل العاطفية الأكثر شيوعا التي يعاني منها اللاجئون، ويقدم الدعم الأساسي للتعامل مع هذه المشاكل، ويوفر معلومات أساسية عن 12حالة شائعة قد يتعرض لها اللاجئون، كما يقدم نصائح عملية.

تم تطوير مشروع "ALMAHAR" استجابة للعدد المتزايد من اللاجئين القادمين من مناطق الحرب والصراع، وتقول الدكتورة نادين ستمال، وهي باحثة ومديرة مشاركة في تصميم التطبيقات: "كان هناك طلب متزايد على موارد الصحة العقلية، خاصةً باللغة العربية، من قبل المتضررين أنفسهم ومن قبل المختصين كذلك، ولذلك قمنا بتطوير تطبيق "ALMAHAR" حيث نقدم تمارين قد تكون أو لا تكون مشمولة في مسار العلاج، لكن الأهم من ذلك كله أننا نقدم دعم لنمكن الأشخاص من مساعدة أنفسهم، ما يتيح إمكانية تقديم نوع من التدخل المبكر ومنع بعض الحالات من التفاقم".

ومع ذلك، يحذر المطورون من أن التطبيق ليس بديلاً عن العلاج النفسي. ويؤكدون على أن هناك حالات تتطلب زيارة الطبيب أو المستشفى خاصة للذين يميلون إلى إيذاء أنفسهم أو يميلون للانتحار.

Deutschland Asylbewerber Flüchtlinge Smartphones (picture-alliance/dpa/J. Büttner)

ما هو تطبيق "SMILERS"؟

يهدف تطبيق"SMILERS"، المتوفر فقط لمستخدمي iPhone في هذه المرحلة، إلى استهداف الأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة من الاكتئاب. حيث يعتبر التطبيق على أنه برنامج مساعدة ذاتية موجه خصيصًا للمتحدثين باللغة العربية، يمكن استخدامه دون الحاجة إلى أي اتصال مباشر مع المعالج.

يأخذ تطبيق "SMILERS" المستخدمين من خلال سبع وحدات على مدار سبعة أسابيع، معظم الوحدات هي قصص مصورة ، تصور على سبيل المثال ، معاملة شخص خيالي، يقدم التطبيق بعض التمارين العملية القصيرة بالإضافة إلى معلومات مهمة حول الاكتئاب وكيفية التعامل معه.

ما الجديد الذي يقدمه هذين التطبيقين؟

على مدى العقد الماضي، تم تطوير عدد كبير من برامج العلاج عبر الإنترنت، وتطبيق "SMILERS" خرج من رحم مشروع يدعى "علاج نفسي" باللغة العربية يساعد الذين يعانون من الاكتئاب واضطرابات ما بعد الصدمة.

Deutschland Asylbewerberin in Meßstetten (picture-alliance/dpa/F. Kästle)

تقول ماريا بويتشي، رئيسة فريق أبحاث مركز "حول الحياة"، إن التطبيق يفتح المجال للأشخاص الذين يحتاجون للمساعدة للحصول عليها.

يذكر أن مركز "البقاء على قيد الحياة يقدم دعمًا عمليًا ونفسيًا واجتماعيًا مجانيًا للأشخاص القادمين من مناطق الحروب والصراعات، وأنه يمكن تنزيل "SMILERS" و "ALMAHAR" من iPhone App Store  و Google Play.
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