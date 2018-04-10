تشيلسي يفاوض ريال مدريد وراء الكواليس على صفقة تبادلية مثيرة

منذ سنوات يُبدي فريق ريال مدريد الإسباني رغبته الجامحة في ضم لاعب نادي تشيلسي اللندني ايدين هازارد، الذي يتمتع بمهارات كروية كبيرة، تمكنه من قلب موازين الكثير من المباريات في عالم الساحرة المستديرة، وإهداء الفوز للفرق التي يحمل قميصها في كل مرة.

ومع التغييرات المتوقع حدوثها في فريقي ريال مدريد وتشيلسي في الموسم القبل، يبدو أن النادي اللندني لم يعد متشبثا بنجمه البلجيكي كما في السابق، خاصة وأنه سيحصل، في حال نجاح الصفقة، على نجم من الطراز العالمي، بالإضافة إلى لاعب شاب ينتظره مستقبل واعد.

وفي هذا الصدد، ذكر موقع جريدة "ديلي ستار" أن فريق تشيلسي يعتزم مبادلة نجمه ادين هازارد، مقابل الحصول على خدمات جناح ريال مدريد غاريث بيل، ولاعب خط الوسط الشاب داني سيبايوس، الذي يُلازم دكة بدلاء "الأبيض الملكي" منذ بداية الموسم الكروي.

وأشار الموقع البريطاني بناء على معلومات استقاها من وسائل إعلام إسبانية، أن نادي تشيلسي سأل فريق ريال مدريد عن إمكانية إجراء صفقة تبادلية يحصل فيها "البلوز" على الدولي الويلزي بيل (28 عاما) والإسباني سيبايوس (21 عاما)، فيما ينال ريال مدريد ادين هازارد (27 عاما).

من جهة أخرى، لا يزال مصير بيل وسيبايوس مجهولا مع فريق ريال مدريد، حيث ابتعد بيل عن المستطيل الأخضر لفترات طويلة، وتراجع مستواه كثيرا بالمقارنة مع مواسم سابقة، فيما لم ينل سيبايوس بعد ثقة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان ويُلازم دكة البدلاء بشكل دائم.