تشيلسي يفاوض ريال مدريد وراء الكواليس على صفقة تبادلية مثيرة

منذ سنوات يُبدي فريق ريال مدريد الإسباني رغبته الجامحة في ضم لاعب نادي تشيلسي اللندني ايدين هازارد، الذي يتمتع بمهارات كروية كبيرة، تمكنه من قلب موازين الكثير من المباريات في عالم الساحرة المستديرة، وإهداء الفوز للفرق التي يحمل قميصها في كل مرة.
ومع التغييرات المتوقع حدوثها في فريقي ريال مدريد وتشيلسي في الموسم القبل، يبدو أن النادي اللندني لم يعد متشبثا بنجمه البلجيكي كما في السابق، خاصة وأنه سيحصل، في حال نجاح الصفقة، على نجم من الطراز العالمي، بالإضافة إلى لاعب شاب ينتظره مستقبل واعد.
وفي هذا الصدد، ذكر موقع جريدة "ديلي ستار" أن فريق تشيلسي يعتزم مبادلة نجمه ادين هازارد، مقابل الحصول على خدمات جناح ريال مدريد غاريث بيل، ولاعب خط الوسط الشاب داني سيبايوس، الذي يُلازم دكة بدلاء "الأبيض الملكي" منذ بداية الموسم الكروي.
وأشار الموقع البريطاني بناء على معلومات استقاها من وسائل إعلام إسبانية، أن نادي تشيلسي سأل فريق ريال مدريد عن إمكانية إجراء صفقة تبادلية يحصل فيها "البلوز" على الدولي الويلزي بيل (28 عاما) والإسباني سيبايوس (21 عاما)، فيما ينال ريال مدريد ادين هازارد (27 عاما).
من جهة أخرى، لا يزال مصير بيل وسيبايوس مجهولا مع فريق ريال مدريد، حيث ابتعد بيل عن المستطيل الأخضر لفترات طويلة، وتراجع مستواه كثيرا بالمقارنة مع مواسم سابقة، فيما لم ينل سيبايوس بعد ثقة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان ويُلازم دكة البدلاء بشكل دائم.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي
توتنهام هوتسبر
نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي
يوفنتوس تورين
نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي
ليفربول
المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي
تشيلسي
نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي
أرسنال
خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي
مانشستر سيتي
تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي
بايرن ميونيخ
الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي
ريال مدريد
احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي
برشلونة
بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي
مانشستر يونايتد
حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري