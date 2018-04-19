 تزايد تسلل اللاجئين إلى ألمانيا باستخدام قطارات السلع | أخبار | DW | 23.04.2018
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أخبار

تزايد تسلل اللاجئين إلى ألمانيا باستخدام قطارات السلع

أعلنت الشرطة الألمانية في ولاية بادن فورتمبرغ (وسط غرب ألمانيا) أن هناك تزايدا في حالات تسلل اللاجئين عبر استقلال قطارات السلع، بغية الوصول إلى ألمانيا بطريقة غير قانونية.

Deutschland Deutsche Bahn Symbolbild (picture-alliance/dpa/O. Berg)

قالت الشرطة الاتحادية الألمانية، الاثنين (23 أبريل 2018)، إنه عُثر مجددا في صباح السبت في مدينة فرايبورغ على أربعة نيجيريين يستقلون قطارا للبضائع قادما من إيطاليا. وقبلها بيوم اعتقلت الشرطة ثلاثة رجال وامرأة عندما كانوا بصدد مغادرة قطار للسلع.

وتعتبر الشرطة الاتحادية أن خيار قطارات السلع -الذي تتلقى بموجبه عصابات التهريب أموالا طائلة- خطير جدا. ويقتحم اللاجئون عربات القطار من سطحها ليستقروا داخل الحاوية طوال ساعات وسط السلع التي قد تنزلق خلال عملية النقل.

م.أ.م/ف.ي (إ ب د)

  • Riskante Flucht von Flüchtlingen aus Griechenland (DW/D. Tosidis)

    لاجئون في اليونان- أحلامٌ معلقةٌ بالقطارات

    لا حياة من دون مجازفة

    محمد، 18 عاماً، من الجزائر، ابتسم عند سؤاله: ما مدى خطورة محاولة الاختباء ومن ثم التسلل ليلاً إلى إحدى القطارات العابرة؟ ليجيب DW: "لا حباة من دون مجازفة".

  • Riskante Flucht von Flüchtlingen aus Griechenland (DW/D. Tosidis)

    لاجئون في اليونان- أحلامٌ معلقةٌ بالقطارات

    إلى أي مدى قد يذهب بك المال؟

    أنور.م وأحمد.أ من الجزائر ينتظران داخل عربة مهجورة القطار التالي ليتسللا إلى داخله. يقول أحمد "حاولت الاختباء داخل القطار ثلاث مرات، لكنهم تمكنوا من إلقاء القبض علي مرتين في مقدونيا، ومرة في اليونان". ويضيف أنور "جواز السفر المزور يكلّف حوالي 1500 يورو، وأجرة المهرب من ميناء باتراس إلى ليبيا يتقاضى حوالي 600 يورو، وأنا أملك منها 25 يورو فقط، لذا أحاول توفيرهم حتى أصل صربيا".

  • Riskante Flucht von Flüchtlingen aus Griechenland (DW/D. Tosidis)

    لاجئون في اليونان- أحلامٌ معلقةٌ بالقطارات

    المصير الأخير؟

    زكي، 29 سنة، من الجزائر، يأخذ استراحة داخل أحد عربات القطار المهجورة، وصل زكي إلى اليونان منذ حوالي 9 أشهر، وعمل في حقل زيتون لمدة شهر. حاول ست مراتٍ الوصول إلى ألمانيا، محاولته الأخيرة نجحت بشكل جزئي، إذ تمكن من الوصول إلى إحدى دول البلقان وعاد منها الى اليونان.

  • Riskante Flucht von Flüchtlingen aus Griechenland (DW/D. Tosidis)

    لاجئون في اليونان- أحلامٌ معلقةٌ بالقطارات

    قطار إلى اللا مكان..

    مهاجر مغربي يجلس في غرفته المؤقتة داخل أحدى العربات المهجورة يخطط لهروبه، يقول إنه قد تم الإمساك به ثلاث مرات عندما كان يختبئ في قطار متوجه من اليونان إلى مقدونيا. كما أنه حاول مرةً أن يسافر عبر ميناء باتراس مختبئاً داخل شاحنة.

  • Riskante Flucht von Flüchtlingen aus Griechenland (DW/D. Tosidis)

    لاجئون في اليونان- أحلامٌ معلقةٌ بالقطارات

    وقت الاختباء

    في الصورة يساعد جلوان، 16 عاماً، عبد الرحمن، 23 عاماً، على الانحشار في قاع عربة قطار توقف في المحطة لتغيير ماكنة القطر. ووفق حراس الأمن فإن قاع العربات هو المكان الأول الذي يبحث فيه رجال الشرطة المقدونية عن مهاجرين غير شرعيين.

  • Riskante Flucht von Flüchtlingen aus Griechenland (DW/D. Tosidis)

    لاجئون في اليونان- أحلامٌ معلقةٌ بالقطارات

    الوجهة غير معروفة

    على اعتبار أن الجدول الزمني للقطار غير معروف بالنسبة للاجئين فإنهم يستقلون أي قطار دون تمييز، وغالباً هم لا يعرفون وجهة القطار الذي يستقلونه، لذا يحدث أحيانا أنه بدلا أن يصل اللاجئون إلى وجهتهم في شمال أوروبا، يجدون أنفسهم في أثينا مثلاً.

  • Riskante Flucht von Flüchtlingen aus Griechenland (DW/D. Tosidis)

    لاجئون في اليونان- أحلامٌ معلقةٌ بالقطارات

    التعليمات الأخيرة

    باحث عن اللجوء يعطي صديقه التعليمات الأخيرة لكيفية الاختباء في عربة قطار تحمل معادن. ويعتبر الاختناق والجفاف أبرز المخاطر العديدة التي يواجهها المهاجرون في رحلاتهم.

  • Riskante Flucht von Flüchtlingen aus Griechenland (DW/D. Tosidis)

    لاجئون في اليونان- أحلامٌ معلقةٌ بالقطارات

    مهرب سريع

    يعمد المهاجرون الشباب إلى رمي أنفسهم من القطار في محاولة للاختباء من رجال الأمن الذين يقومون بدوريات مفاجئة في المنطقة.

  • Riskante Flucht von Flüchtlingen aus Griechenland (DW/D. Tosidis)

    لاجئون في اليونان- أحلامٌ معلقةٌ بالقطارات

    تحضير اللوازم

    يحمل محمد الغذاء والماء من مخيم "سوفتكس" لأصدقائه المختبئين بانتظار التسلل على أحد القطارات.

  • Riskante Flucht von Flüchtlingen aus Griechenland (DW/D. Tosidis)

    لاجئون في اليونان- أحلامٌ معلقةٌ بالقطارات

    غض الطرف

    بعض عمال السكك الحديدة اليونانية يلعبون الورق خلال استراحة بعد الظهر. باناغيوتيس (إلى اليمين) عمل في المحطة لمدة 33 عاماً، يقول " كان التسلل أمراً يحدث على الأغلب مرة في السنة، لكن منذ الصيف الماضي أصبح يحدث يومياً، حيث يغادر المهاجرون وبعد أيام يعودون. ومرة شاهدت امرأة سورية مع طفلها تحاول التسلل إلى عربة لتخزين النفط".

  • Riskante Flucht von Flüchtlingen aus Griechenland (DW/D. Tosidis)

    لاجئون في اليونان- أحلامٌ معلقةٌ بالقطارات

    لافتة تحذير

    السلطات اليونانية نصبت لافتة مكتوبٌ عليها بالعربية تحذير من شريط مكهرب، لكن في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي تعرض مهاجر جزائري لصعقة كهربائية، توفي إثرها، بسبب محاولته القفز الى قطار عبر الشريط المكهرب. ديميتري توسيديس/ راما الجرمقاني


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