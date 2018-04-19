تزايد تسلل اللاجئين إلى ألمانيا باستخدام قطارات السلع

قالت الشرطة الاتحادية الألمانية، الاثنين (23 أبريل 2018)، إنه عُثر مجددا في صباح السبت في مدينة فرايبورغ على أربعة نيجيريين يستقلون قطارا للبضائع قادما من إيطاليا. وقبلها بيوم اعتقلت الشرطة ثلاثة رجال وامرأة عندما كانوا بصدد مغادرة قطار للسلع.

وتعتبر الشرطة الاتحادية أن خيار قطارات السلع -الذي تتلقى بموجبه عصابات التهريب أموالا طائلة- خطير جدا. ويقتحم اللاجئون عربات القطار من سطحها ليستقروا داخل الحاوية طوال ساعات وسط السلع التي قد تنزلق خلال عملية النقل.

م.أ.م/ف.ي (إ ب د)