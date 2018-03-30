 تركيا تهدد مجدداً بدخول منبج وترامب يريد تمويل بقاء قواته في سوريا | أخبار | DW | 03.04.2018
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أخبار

تركيا تهدد مجدداً بدخول منبج وترامب يريد تمويل بقاء قواته في سوريا

بالرغم من التهديدات التركية بأن مدينة منبج ستكون هدفها المقبل بعد عفرين، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يريد إخراج القوات الأمريكية من سوريا وطلب من الدول التي تريد بقاء قواته أن تدفع.

USA | Trump kündigt militärischen Rückzug aus Syrien an (Getty Images/J. Swensen)

بعد أن كررت تركيا مؤخراً تهديدها بشن هجوم على مدينة منبج السورية، عقب فرض سيطرتها على مدينة عفرين، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خططه الخاصة بانسحاب قوات بلاده من سوريا، مطالباً الدول الراغبة في بقاء قوات بلاده في سوريا أن تدفع مقابل ذلك.

وفي إشارة إلى الجنود الأمريكيين الموجودين في سوريا لمحاربة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، قال ترامب الثلاثاء (الثالث من أبريل/ نيسان 2018): "أحياناً يحين وقت العودة إلى الوطن"، وأضاف: "سنتخذ قراراً بسرعة كبيرة".

مختارات

أكد ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، على أهمية بقاء القوات الأمريكية في سوريا "على المدى المتوسط إن لم يكن على المدى البعيد". وأعرب بن سلمان عن اعتقاده ببقاء بشار الأسد في السلطة، ودعاه ألا يكون "دمية لطهران". (31.03.2018)

فيما تحدثت وسائل إعلام رسمية عن بدء خروج مقاتلي جيش الإسلام من دوما، آخر معاقل المعارضة في الغوطة الشرقية، التزمت الجماعة الصمت، لماذا؟ وإلى أين يتم ترحيل هؤلاء المقاتلين؟ وماذا تعني للأسد السيطرة على كامل الغوطة؟ (02.04.2018)

وأوضح الرئيس الأمريكي أن هناك دولاً تريد أن للولايات المتحدة أن تبقى في سوريا، وساق المملكة العربية السعودية كمثال، إذ قال: "عليهم في هذه الحالة أن يدفعوا مقابل ذلك". وتابع: "أريد أن أعيد جنودنا إلى الوطن"، مشيراً إلى أن بناء الوطن أهم. واستطرد ترامب إن بلاده استثمرت سبعة تريليونات دولار في الشرق الأوسط "ولم نر شيئاً سوى الموت والدمار"، واختتم كلامه بالقول إن مهمة بلاده في سوريا ليست مخصصة لتهدئة الشرق الأوسط بل للحرب على الإرهاب.

وإثر سيطرة القوات التركية على منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية في شمال سوريا، هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتوجه الى منبج على الرغم من تمركز قوات التحالف الدولي بقيادة أمريكية في قواعد قريبة دعماً لقوات محلية عربية وكردية تتصدى لتنظيم "داعش".

وذكرت وكالة أنباء الأناضول الحكومية التركية أن الولايات المتحدة باشرت في بناء قاعدتين في منطقة منبج وأرسلت تعزيزات عسكرية إلى هذه المدينة الاستراتيجية التي تهدد أنقرة بمهاجمتها لطرد المقاتلين الأكراد منها. وأكدت استناداً إلى "مصادر محلية موثوق بها" أن القاعدتين ستشيدان قرب قرية الدادات شمال منبج وتحديداً في جنوب وجنوب شرق هذه القرية عبر توسيع مركزي مراقبة موجودين أصلاً.

وتعكس وتيرة تسيير التحالف لدوريات تضم آليات وعربات حديثة مصفحة، بالإضافة إلى خنادق تستحدثها قوات مجلس منبج المحلي في الآونة الأخيرة، حالة من الاستنفار على وقع التهديدات التركية. وتحظى مدينة منبج بأهمية استراتيجية، إذ تبعد 30 كيلومتراً عن الحدود التركية وتقع بمحاذاة مناطق تسيطر عليها فصائل سورية موالية لأنقرة، أبرزها الباب غرباً وجرابلس شمالاً. ولا تتجاوز المسافة الفاصلة بين تلك الفصائل مئات الأمتار.

وينتشر حالياً في محيط منبج نحو 350 جندياً من التحالف الدولي، معظمهم من الأمريكيين والفرنسيين، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي تحدث عن تعزيزات جديدة للتحالف تضم عناصر من الطرفين وصلت في اليومين الأخيرين.

ويأتي حديث ترامب عن الخروج من سوريا تأكيداً لما قاله في خطاب ألقاه الخميس الماضي في ولاية أوهايو. وقال ترامب آنذاك أمام العشرات من أنصاره: سنخرج قريباً من سوريا. وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أفادت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بوجود ألفي جندي أمريكي في سوريا.

وتقود الولايات المتحدة تحالفاً دولياً مكوناً من أكثر من 60 دولة، يشن غارات جوية على معاقل "داعش" في العراق وسوريا منذ قرابة أربع سنوات.

ع.أ.ج/ ي.أ (د ب ا، رويترز، أ ف ب)

  • Syrien Manbij Zivilisten

    منبج تتنفس الصعداء بعد خلاصها من قبضة "داعش"

    الفرحة عمت أرجاء مدينة منبج، في حين إحتضن المدنيون قوات سوريا الديمقراطية التي دخلت المدينة الواقعة في شمال سوريا

  • Syrien Manbij Zivilisten

    منبج تتنفس الصعداء بعد خلاصها من قبضة "داعش"

    رجل يحلق لحيته في الشارع، إبتهاجا بخروج قوات داعش المتشددة، وكان التنظيم قد ألزم الرجال باطلاق لحاهم، والنساء بارتداء النقاب، فارضا عقوبات قاسية على المخالفين.

  • Syrien Manbidsch Freude über Befreiung

    منبج تتنفس الصعداء بعد خلاصها من قبضة "داعش"

    إمرأة تكشف وجهها في الشارع، ودموع الفرحة على وجهها، وعم السرور المدنيين، الذين أعربوا عن ارتياحهم لتحرر المدينة.

  • Syrien Manbij Zivilisten

    منبج تتنفس الصعداء بعد خلاصها من قبضة "داعش"

    إمرأة عجوز تدخن في الشارع ويبدو السرور على وجهها بعيدا عن الخوف من عقوبات التنظيم المتطرف

  • Syrien Manbij Zivilisten

    منبج تتنفس الصعداء بعد خلاصها من قبضة "داعش"

    النساء كانت أكثر الفئات الاجتماعية تضررا من سيطرة "داعش" على المدينة، حيث طبق التنظيم عليهن قوانين قاسية.

  • Syrien Manbij Zivilisten

    منبج تتنفس الصعداء بعد خلاصها من قبضة "داعش"

    مثلت خسارة منبج ضربة قوية لتنظيم "داعش" نظرا لأهميتها الإستراتيجية حيث كانت تعمل كطريق لنقل المقاتلين الأجانب والإمدادات من الحدود التركية. في الصورة إمرأة مقاتلة تواسي رجلا عجوزا من سكان المدينة إثر المعاناة التي واجهها السكان. ( إعداد: علاء جمعة)

  • Syrien IS Rückzug aus Manbidsch

    منبج تتنفس الصعداء بعد خلاصها من قبضة "داعش"

    وتمثل عملية منبج التي لعبت فيها القوات الخاصة الأمريكية دورا مهما على الأرض، أكثر الانتصارات طموحا تحققها قوات مدعومة من واشنطن في سوريا، منذ أن شنت الولايات المتحدة حملتها العسكرية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" قبل عامين.

    الكاتب: علاء جمعة


مختارات

منبج تتنفس الصعداء بعد خلاصها من قبضة "داعش"

أنطلق سكان مدينة منبج السورية في الشوارع يعانقون بعضهم فرحا بخلاصهم من سيطرة تنظيم "داعش" الذي كتم على أنفاسهم وضيق عليهم عيشتهم، وفيما تخلصت النساء من النقاب الذي فرضه التنظيم عليهم، سارع الرجال لحلق لحاهم. (13.08.2016)  

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