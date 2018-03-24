تركيا تحتجز ألمانياً حاول الانضمام للمقاتلين الأكراد في سوريا

اعتقلت السلطات التركية مواطنا ألمانيا، قالت إنه حاول التوجه إلى سوريا للانضمام للمقاتلين الأكراد في سوريا، وفق ما أوردت وكالة أنباء الأناضول التركية الحكومية اليوم الثلاثاء (27 مارس/ آذار 2018). والألماني الذي قدمته الوكالة باعتباره عسكريا سابقا عمره 28 عاما، كان قد تم توقيفه في 14 آذار/مارس قرب الحدود التركية مع سوريا في منطقة عسكرية.

وبحسب الوكالة التركية فإن الألماني الموقوف اعترف بأنه كان يحاول العبور إلى سوريا للانضمام إلى حزب الاتحاد الديموقراطي أو حزب العمال الكردستاني اللذين تصنفهما سلطات أنقرة تنظيمين "إرهابيين"، وادعى أنه خدم لمدة أربعة أعوام لدى الجيش الألماني، بحسب الأناضول.

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وأضافت الوكالة التركية أن عناصر الشرطة عثروا لدى الألماني عند اعتقاله، على أجهزة إلكترونية تحوي صورا على صلة بالاتحاد الديموقراطي وحزب العمال الكردستاني. وتابعت أن المحققين أكدوا أنه على اتصال بناشطين أكراد في سوريا.

وبدأ الجيش التركي في العشرين من كانون الثاني/يناير 2018 عملية عسكرية مع فصائل إسلامية من المعارضة السورية المسلحة، في منطقة عفرين ذات الغالية الكردية شمال غربي سوريا بداعي التصدي للمقاتلين السوريين الأكراد في "وحدات حماية الشعب" التي تعد الجناح العسكري لحزب الاتحاد الديموقراطي الكردي.

وأثار التدخل العسكري التركي في عفرين توترا بين أنقرة والعديد من العواصم الغربية، وعبرت دول أوروبية بينها فرنسا وألمانيا، عن قلقها على وضع السكان المدنيين في عفرين، ما أثار غضب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ع.ج/ أ. ح (أ ف ب، د ب أ)