تركيا تحتجز ألمانياً حاول الانضمام للمقاتلين الأكراد في سوريا

اعتقلت السلطات التركية مواطنا ألمانيا، قالت إنه حاول التوجه إلى سوريا للانضمام للمقاتلين الأكراد في سوريا، وفق ما أوردت وكالة أنباء الأناضول التركية الحكومية اليوم الثلاثاء (27 مارس/ آذار 2018). والألماني الذي قدمته الوكالة باعتباره عسكريا سابقا عمره 28 عاما، كان قد تم توقيفه في 14 آذار/مارس قرب الحدود التركية مع سوريا في منطقة عسكرية.
وبحسب الوكالة التركية فإن الألماني الموقوف اعترف بأنه كان يحاول العبور إلى سوريا للانضمام إلى حزب الاتحاد الديموقراطي أو حزب العمال الكردستاني اللذين تصنفهما سلطات أنقرة تنظيمين "إرهابيين"، وادعى أنه خدم لمدة أربعة أعوام لدى الجيش الألماني، بحسب الأناضول.
وأضافت الوكالة التركية أن عناصر الشرطة عثروا لدى الألماني عند اعتقاله، على أجهزة إلكترونية تحوي صورا على صلة بالاتحاد الديموقراطي وحزب العمال الكردستاني. وتابعت أن المحققين أكدوا أنه على اتصال بناشطين أكراد في سوريا.
وبدأ الجيش التركي في العشرين من كانون الثاني/يناير 2018 عملية عسكرية مع فصائل إسلامية من المعارضة السورية المسلحة، في منطقة عفرين ذات الغالية الكردية شمال غربي سوريا بداعي التصدي للمقاتلين السوريين الأكراد في "وحدات حماية الشعب" التي تعد الجناح العسكري لحزب الاتحاد الديموقراطي الكردي.
وأثار التدخل العسكري التركي في عفرين توترا بين أنقرة والعديد من العواصم الغربية، وعبرت دول أوروبية بينها فرنسا وألمانيا، عن قلقها على وضع السكان المدنيين في عفرين، ما أثار غضب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ع.ج/ أ. ح (أ ف ب، د ب أ)
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عفرين: نقطة الوصل والفصل بين تركيا وسوريا
موقع استراتيجي
تقع مدينة عفرين ضمن منطقة جبلية شمال غرب سوريا. وتبعد عن مركز مدينة حلب بنحو ستين كيلومترا في الجهة الشمالية الغربية، وهي منطقة حدودية محاذية لولاية هاتاي التركية. تشكل 2% من مساحة سوريا، ويصل ارتفاعها إلى 1296مترا، يعتبر بجبل كرية مازن (الجبل الكبير) أعلى قممها.
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عفرين: نقطة الوصل والفصل بين تركيا وسوريا
جغرافيا متنوعة وسكان متزايدون
أرض الزيتون في سوريا، حبتها الطبيعة سهولا وجبالا ونهرا؛ نهر عفرين الذي يمتد في سوريا مما يقارب 85 كم ويسقي مناطقها الزراعية. بلغ عدد سكانها، قبل الثورة السورية، نصف مليون نسمة تقريبا. لكنه صار أكبر بعد توافد نحو نصف مليون نازح آخر من المدن القريبة، بعد الثورة.
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عفرين: نقطة الوصل والفصل بين تركيا وسوريا
الطبيعة عصب الاقتصاد
تضم عفرين منشآت ومعامل ومصالح تجارية مهمة، كما تتميز الصناعة فيها، باللمسات التراثية والحس الحداثي أيضا. أما بالنسبة للجانب الزراعي، فتعتمد المنطقة على الزيتون وشجر الرمان، إضافة إلى محاصيل العنب والكرز والبطيخ والخيار.
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عفرين: نقطة الوصل والفصل بين تركيا وسوريا
تاريخ المدينة
عـام 1922، تـمّ ترسيم الحدود السورية التركية وقـُسِّـمت منطقـة (كـرد داغ) إلـى قسمين: قسـم تركـي، وآخر سـوري. وبقي القسـم السـوري دون مركـز إداري يأخذ محـلّ مدينة (كِلِّـس)، وصـارت الحاجـة ماسّـة إلـى مركـز إداري للقضاء، فوقع الاختيار علـى موقـع مدينة عفرين.
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عفرين: نقطة الوصل والفصل بين تركيا وسوريا
عفرين وأنقرة
تشن تركيا عملية عسكرية تستهدف مواقع تابعة لوحدات حماية الشعب الكردي التي تعتبرها أنقرة منظمة "إرهابية". تعتبر تركيا وحدات الشعب الكردي فرعا من حزب العمال الكردستاني المحظور، والمتمرد على الحكومة في أنقرة منذ 1984. في حين يقول المسلحون الأكراد إن الحملة أسقطت قتلى وجرحى بين المدنيين
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عفرين: نقطة الوصل والفصل بين تركيا وسوريا
قبل الهجوم
قبل الهجوم بأيام، تبادلت القوات التركية نيران المدفعية مع ميليشيا وحدات حماية الشعب بالقرب من عفرين. وتوقعًا لأي هجوم تركي على مواقع الوحدات في عفرين، انسحب المراقبون العسكريون الروس من منطقة عفرين منذ 19 كانون الثاني /يناير 2018.
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عفرين: نقطة الوصل والفصل بين تركيا وسوريا
هجوم عفرين(غصن الزيتون)
العملية العسكرية التي تشنها تركيا والجيش الوطني السوري على مواقع قوات سوريا الديمقراطية. وقالت الخارجية التركية أنها أبلغت السلطات السورية في دمشق عن تفاصيل عملية "غصن الزيتون" في بيان لها. في حين اعتبرت قوات سوريا الديمقراطية تهديد تركيا مفاجئ وغير مبرر، وأن هذا الرد يغامر بعودة تنظيم داعش.
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عفرين: نقطة الوصل والفصل بين تركيا وسوريا
ردود فعل دولية
قال راينر بريول، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، إن حماية الحدود الجنوبية لتركيا أمر مشروع ومهم بالنسبة لأنقرة. وترى المملكة المُتحدة أن لتركيا مصلحة مشروعة في ضمان أمن حدودها. في حين رفضت مصر العمليات العسكرية التركية في عفرين واعتبرها انتهاكا للسيادة السورية. فرنسا عبرت عن قلقها تجاه ما يحدث في سوريا، ودعت إلى وقف المعارك والسماح للمساعدات الانسانية بالوصول إلى المنطقة. مريم مرغيش