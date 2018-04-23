تركيا: الحكم على 15 إعلاميا بصحيفة "جمهوريت" بتهمة الإرهاب

قالت صحيفة جمهوريت إن محكمة تركية قضت اليوم الأربعاء (25 نيسان/أبريل 2018) بسجن 15 من العاملين بالصحيفة المعارضة بتهم تتعلق بالإرهاب وبرأت ثلاثة، وذلك في قضية أثارت غضبا عالميا بشأن حرية الصحافة تحت حكم الرئيس رجب طيب أردوغان.

وذكرت الصحيفة أن المحكمة قضت أيضا على نحو منفصل باستمرار القضية ضد جان دوندار الذي شغل في السابق منصب رئيس تحرير الصحيفة. وأفادت مراسلة لفرانس برس في المحكمة، أن احكاما مختلفة بالسجن صدرت بحق 13 صحافيا في "جمهورييت" مثلوا بعد الإفراج عنهم، فيما تمت تبرئة ثلاثة. وحكم على مدير الصحيفة أكين اتالاي الذي كان لا يزال موقوفا احتياطيا بالسجن سبعة أعوام ونصف عام ولكن تم الإفراج المشروط عنه في انتظار ما سيؤول اليه الاستئناف.

وقضت محكمة تركية بسجن مسؤولين تنفيذيين وكبير محررين بصحيفة "جمهوريت" لفترات طويلة بعد إدانتهم بدعم منظمات إرهابية، على الرغم من الانتقادات الدولية التي أثارتها القضية. وأصدرت المحكمة في سيليفري بالقرب من إسطنبول الأحكام اليوم الأربعاء بحق المدير التنفيذي للصحيفة أكين اتالاي ورئيس تحريرها مراد سابونجو وكبير مراسلي التحقيقات احمد سيك.

يذكر أن تركيا قامت بسجن العديد من الصحفيين منذ محاولة الانقلاب في تموز/ يوليو 2016، زاعمة أنهم - والعديد من الأكاديميين الآخرين، وموظفي الخدمة المدنية والناشطين المدنيين- لهم صلات برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن، الذي تتهمه الحكومة بتدبير محاولة الانقلاب.

وكان أتلاي قد قال في مرافعته الأخيرة أمس الثلاثاء "لا يمكنكم ترهيب هذه الصحيفة للخضوع. ستقوم هذه الصحيفة وأعضاؤها بأداء وظائفهم على نحو سليم رغم الضغوط والتهديدات".

وكان الصحافيون المتهمون في صحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة بالقيام بأنشطة "إرهابية" قد طلبوا من القضاء تبرئتهم الأربعاء في إطار محاكمتهم التي ينتقدها المدافعون عن حرية الصحافة ووصلت إلى نهايتها.

وأفادت مراسلة فرانس برس أن الصحافيين والمسؤولين والعاملين الأخرين الـ17 في "جمهورييت" الملاحقين في هذه القضية قدموا الأربعاء حججهم الأخيرة أمام محكمة سيليفري قرب اسطنبول. لكن المحكمة لم تأخذ طلباتهم بنظر الاعتبار.

والمحكمون متهمون بالتعاون مع حزب العمال الكردستاني والداعية فتح الله غولن الذي تقول أنقرة إنه العقل المدبر للانقلاب الفاشل في تموز/يوليو 2016 وهو ما ينفيه المتهمون.

ح.ع.ح/ه.د(أ.ف.ب/د.ب.أ)