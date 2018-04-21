ترحيب ألماني ودولي بقرار بيونغ يانغ تجميد برنامجها النووي

رحبت ألمانيا على لسان وزير خارجيتها، هايكو ماس، بإعلان كوريا الشمالية تجميد تجاربها النووية والصاروخية بعيدة المدى، معتبرة الأمر بأنه خطوة أولى في الاتجاه الصحيح. وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم السبت (21 نيسان/أبريل) بعد أن رحب بقرار بيونغ يانغ "إنه يجب الآن أن تقوم كوريا الشمالية بخطوات ملموسة أخرى تهدف إلى الكشف الكامل وبشكل لا يقبل الشك عن برنامجها النووي والصاروخي. وتابع ماس أن هذا المطلب يتناغم مع توقعات المجتمع الدولي بهذا الصدد.
أوروبيا، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني اليوم السبت إن إعلان كوريا الشمالية تعليق تجاربها النووية خطوة إيجابية، داعية إلى "نزع للسلاح النووي لا رجعة فيه" في البلد الآسيوي.
يشار إلى أن وسائل إعلام رسمية قد ذكرت اليوم السبت أن كوريا الشمالية ستعلق على الفور إجراء تجارب نووية أو صاروخية وستغلق موقع إجراء تلك التجارب بشمال البلاد.
وقالت موغريني في بيان إن الخطوة التي اتخذتها كوريا الشمالية "إيجابية وهي خطوة بدأ السعي إليها منذ وقت طويل على طريق ينبغي الآن أن يؤدي إلى نزع شامل وحقيقي ولا رجعة فيه للسلاح النووي في هذا البلد".
ويأتي هذا الإعلان الكوري الشمالي قبل القمتين المزمعتين لزعيمها مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن هذا الأسبوع ومع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أواخر مايو/ أيار أو أوائل يونيو/حزيران. وقالت موغريني إن القمتين المقبلتين تحملان فرصا "لبناء الثقة والخروج بنتائج إضافية وملموسة وإيجابية". وعرضت موغريني دعم الاتحاد الأوروبي للمحادثات "بأي أسلوب ممكن بما في ذلك المشاركة بخبرتنا في المفاوضات بشأن نزع السلاح النووي". وقالت موغريني إن موقف الاتحاد الأوروبي تجاه كوريا الشمالية لم يتغير حتى الآن ويربط بين العقوبات وقنوات التواصل المفتوحة.
ح.ع.ح/ف.ي (د.ب.أ، رويترز)
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"غوام" ـ جزيرة سياحية تحت تهديد صواريخ كوريا الشمالية
تستخدم القوات الأمريكية نحو ثلثي جزيرة غوام كقاعدة عسكرية لها. فيما يبقى ثلث الجزيرة مخصصا للسياحة. وتتميز الجزيرة بسواحلها الخلابة التي تحتوي على مياه فيروزية جميلة، بالإضافة إلى وجود الشعب المرجانية وطرق لمحبي الاستكشاف في الطبيعة. وتعد السياحة ثاني أكبر مورد للاقتصاد في غوام بعد القاعدة العسكرية.
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"غوام" ـ جزيرة سياحية تحت تهديد صواريخ كوريا الشمالية
تتميز الجزيرة بجوها الاستوائي وبدرجات حرارة تتراوح بين 26 و30 مئوية طيلة العام. ويمكن السباحة في سواحل غوام طيلة أيام السنة، كما تعلن الجزيرة عن نفسها في موقعها الالكتروني. وهنالك فصلان في السنة في الجزيرة فقط، وهما فصل الرطوبة بين شهري حزيران/يونيو وتشرين الثاني/نوفمبر، وفصل الجفاف في بقية أيام السنة.
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"غوام" ـ جزيرة سياحية تحت تهديد صواريخ كوريا الشمالية
يزور الجزيرة سنويا أكثر من مليون سائح، وخاصة محبي الغوص لمشاهدة الشعب المرجانية فيها. وازدادت الاستثمارات السياحية في الجزيرة منذ ثمانيات القرن الماضي من قبل مستثمرين من كوريا الجنوبية واليابان اللتان لا تبعدان كثيرا عن غوام.
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"غوام" ـ جزيرة سياحية تحت تهديد صواريخ كوريا الشمالية
لا يستغرق السفر من اليابان إلى جزيرة غوام سوى ساعات طيران قليلة، وتعد غوام أقرب لليابانيين بكثير من جزر هاواي، لذلك يشكل اليابانيون نحو ثلث السياح في غوام، فيما يشكل سياح الصين وكوريا الجنوبية وتايوان نحو ثلث السياح المتبقين.
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"غوام" ـ جزيرة سياحية تحت تهديد صواريخ كوريا الشمالية
ما يميز الجزيرة أيضا هو عدم وجود ضريبة على المبعيات، ما يجعلها جنة للتسوق. بالإضافة إلى ذلك يمكن للزائر التعرف على تاريخ الجزيرة المثير. وتخلت إسبانيا عن الجزيرة للولايات المتحدة في القرن التاسع عشر. ويبلغ عدد سكان الجزيرة نحو 160 ألف شخص فقط.
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"غوام" ـ جزيرة سياحية تحت تهديد صواريخ كوريا الشمالية
يُعتقد أن أول من سكن الجزيرة كان قبل نحو 4000 عام. وفي الحرب العالمية الثانية أحتل اليابانيون جزيرة غوام بعد ضربهم القوات الأمريكية في بيرل هاربر سنة 1941. وتوجد في الجزيرة بعض بقايا الحرب العالمية الثانية.
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"غوام" ـ جزيرة سياحية تحت تهديد صواريخ كوريا الشمالية
أغلب سكان غوام الأصليين هم من شعب "شامورو". ويُعتقد أنهم أحفاد السكان الأوائل للجزيرة. وتوجد في الجزيرة بعض النصب، مثل الظاهر في الصورة لكبير الشامورو. والسكان الأوائل هم من شعوب إندونيسية- إسبانية- فلبينية مختلطة. وتنتهج الجزيرة الثقافة التقليدية لشعب "شامورو". الكاتب: جانينا سيمينوفا/ زمن البدري