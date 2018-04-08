ترامب يهدد وموسكو تحذر ـ تنديد دولي بهجوم كيماوي محتمل في دوما

قال الاتحاد الأوروبي في بيان أصدره اليوم الأحد (الثامن من أبريل/ نيسان 2018) إن "الدلائل تشير إلى هجوم كيماوي آخر شنه النظام (السوري)" في مدينة دوما المحاصرة التي تسيطر عليها قوات المعارضة، مؤكدا أن "مسألة استمرار استخدام الأسلحة الكيماوية خاصة ضد المدنيين تبعث على قلق شديد". وطالب التكتل الأوروبي روسيا وإيران باستخدام نفوذهما لدى الرئيس السوري بشار الأسد لمنع وقوع مزيد من الهجمات، داعياً إلى "رد فوري من جانب المجتمع الدولي".

ترامب يصف الأسد بـ"الحيوان"

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد إنه سيتم "دفع ثمن باهظ" جراء شن هجوم كيماوي على مدينة دوما. وكتب ترامب في تغريدة على تويتر "كثيرون ماتوا من بينهم نساء وأطفال في هجوم كيماوي طائش في سوريا. المنطقة التي شهدت تلك الفظاعة محاصرة ويطوقها الجيش السوري بما يجعل الوصول إليها من العالم الخارجي غير ممكن بالكامل". وأضاف ترامب في تغريدته على تويتر "الرئيس بوتين.. روسيا وإيران.. مسؤولون عن دعم الأسد الحيوان. ثمن باهظ سيُدفع".

وكانت الولايات المتحدة قد شنت هجوما بصواريخ كروز على قاعدة جوية سورية العام الماضي ردا على هجوم بغاز السارين في شمال غرب سوريا حملت مسؤوليته للأسد. وقال أحد كبار مستشاري ترامب للأمن الداخلي اليوم الأحد إن الولايات المتحدة لا تستبعد شن هجوم صاروخي آخر. وقال توماس بوسرت مستشار البيت الأبيض للأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب في مقابلة مع برنامج (This Week) الذي تبثه قناة (ABC) التلفزيونية "لا أستبعد شيئا". وأضاف "نحن ندرس الهجوم في الوقت الحالي" وأضاف أن صور الحدث "مروعة".

وأظهر شريط مصور بثه نشطاء نحو 12 جثة لأطفال ونساء ورجال وعلى أفواه بعضهم رغاوي. وسُمع في الفيديو صوت يقول: "مدينة دوما، السابع من أبريل... هناك رائحة قوية هنا".

في صور: الأسلحة الكيماوية في سوريا - خان شيخون هل تنهي اللاعقاب؟ الهجوم بغازات سامة على مدينة خان شيخون السورية وتسببه بمقتل العشرات ضمنهم أطفال، أعقبته ردود فعل دولية منددة، لكن عجز مجلس الأمن الدولي عن إصدار موقف ردا على الهجوم، أحدث منعرجا في الموقف الأمريكي حيث بادرت إدارة الرئيس ترامب بتوجيه ضربة جوية بصواريخ توماهوك على قاعدة جوية في حمص مرتبطة بالبرنامج الكيماوي السوري.

في صور: الأسلحة الكيماوية في سوريا - خان شيخون هل تنهي اللاعقاب؟ أعربت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن "قلقها العميق" تجاه الهجوم الكيماوي الذي استهدف بلدة خان شيخون. وأعلنت أن "بعثة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة دخلت مرحلة جمع وتحليل كل الأدلة من المصادر الموجودة". كما أكدت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في سوريا أنها "تحقق حاليا" في الهجوم الكيميائي الذي وقع في محافظة إدلب. وشددت على "واجب تحديد هوية منفذي هذه الهجمات ومحاسبتهم".

في صور: الأسلحة الكيماوية في سوريا - خان شيخون هل تنهي اللاعقاب؟ وقتل أكثر من 70 مدني، وأصيب المئات غالبيتهم من الأطفال باختناق، في هجوم بالأسلحة الكيميائية على بلدة "خان شيخون" بريف إدلب، وسط إدانة دولية واسعة.

في صور: الأسلحة الكيماوية في سوريا - خان شيخون هل تنهي اللاعقاب؟ وكان الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" قد صرح أن استخدام الأسلحة الكيميائية "يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي"، مبديا أسفه من أن "الأمم المتحدة ليست في وضع يسمح لها بالتحقق من هذه التقارير بصورة مستقلة".

في صور: الأسلحة الكيماوية في سوريا - خان شيخون هل تنهي اللاعقاب؟ وكانت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وزعت مسودة مشروع قرار إلى مجلس الأمن يطالب بإجراء تحقيق سريع بعد أن اتهمت المعارضة السورية والعديد من الدول الغربية النظام السوري بالمسؤولية عن الهجوم.

في صور: الأسلحة الكيماوية في سوريا - خان شيخون هل تنهي اللاعقاب؟ ويعد الهجوم الأكثر دموية من نوعه، منذ أن أدى هجوم لقوات النظام بغاز السارين إلى مقتل نحو 1400 مدني بالغوطة الشرقية في أغسطس/ آب 2013.

في صور: الأسلحة الكيماوية في سوريا - خان شيخون هل تنهي اللاعقاب؟ نسبة لبيانات الأمم المتحدة ففي آذار/مارس 2013، تم استخدم غاز السارين لأول مرة في في خان العسل بحلب وتسبب بسقوط 20 قتيلاً و80 مصاباً، بينهم مدنيون وجنود من قوات النظام. و في 21 آب / أغسطس 2013، استخدمت قوات النظام، غاز السارين، في قصفها للغوطة الشرقية.

في صور: الأسلحة الكيماوية في سوريا - خان شيخون هل تنهي اللاعقاب؟ ويرى مراقبون إمكانية حصول فصائل سورية معارضة على الأسلحة الكيماوية عن طريق العراق، خاصة أن الحدود المفتوحة ، كما أن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أكد مرارا أن الجماعات المسلحة استخدمت الأسلحة الكيماوية في العام الماضي.

في صور: الأسلحة الكيماوية في سوريا - خان شيخون هل تنهي اللاعقاب؟ وفي تشرين أول/ أكتوبر من العام 2013 وافقت سوريا على تدمير مخزونها من الأسلحة الكيماوية بموجب اتفاقية توسطت فيها موسكو وواشنطن.

في صور: الأسلحة الكيماوية في سوريا - خان شيخون هل تنهي اللاعقاب؟ وفيما يعقد مجلس الأمن اجتماعا طارئا لمناقشة أبعاد الهجوم، رفضت روسيا مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إلى مجلس الأمن والذي يدين الهجوم واصفة إياه بـ "غير مقبول".

في صور: الأسلحة الكيماوية في سوريا - خان شيخون هل تنهي اللاعقاب؟ وأعلنت منظمة الصحة العالمية في بيان أصدرته من جنيف أن ضحايا هجوم في سوريا يشتبه في أنه نفذ بأسلحة كيماوية ظهرت عليهم أعراض تماثل رد الفعل على استنشاق غاز أعصاب. وقالت المنظمة في بيان "يبدو أن بعض الحالات ظهرت عليها مؤشرات إضافية تماثل التعرض لمواد كيماوية فسفورية عضوية وهي فئة من المواد الكيماوية التي تتضمن غاز الأعصاب."

في صور: الأسلحة الكيماوية في سوريا - خان شيخون هل تنهي اللاعقاب؟ الجيش السوري نفى نفيا قاطعا من جهته أي استخدام لمواد كيماوية، وأتهم الجماعات المعارضة ومن يقف خلفها في تخزين واستخدام الأسلحة الكيماوية، وهو ما أكدته روسيا التي دافعت عن النظام السوري، وقالت إن سلاح الجو السوري استهدف "مستودعا" لفصائل معارضة يحتوي "مواد سامة". (الكاتب: علاء جمعة) الكاتب: علاء جمعة



فرنسا تدعو لاجتماع مجلس الأمن

من جانبه قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إن فرنسا ستعمل مع حلفائها للتحقق من الأنباء التي أشارت إلى استخدام أسلحة كيماوية، داعيا إلى مجلس الأمن الدولي إلى الاجتماع بسرعة لبحث الوضع. وأضاف لو دريان أن فرنسا تدين بقوة الهجمات والقصف الذي قامت به القوات الحكومية السورية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في مدينة دوما بالغوطة الشرقية وقال إنها تمثل "خرقا خطيرا للقانون الإنساني الدولي". وأضاف أن باريس ستضطلع بكل مسؤولياتها لمكافحة انتشار الأسلحة الكيماوية مشيرا إلى تحذير الرئيس إيمانويل ماكرون من أن فرنسا قد تشن هجوما من جانب واحد في حالة وقوع هجوم مميت بأسلحة كيماوية.

وأفادت مصادر دبلوماسية أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا عاجلا بطلب من تسع دول في طليعتها فرنسا لبحث التقارير عن وقوع هجوم كيميائي السبت في دوما. وقالت البعثة البريطانية في الأمم المتحدة في تغريدة على تويتر "المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة وبولندا وهولندا

والسويد والكويت وبيرو وساحل العاج دعت إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي لمناقشة تقارير تتعلق بوقوع هجوم بالأسلحة الكيماوية

في سوريا. من المتوقع عقد الاجتماع يوم الاثنين".



دمشق تنفي وموسكو تحذر..

في مقابل ذلك، قال مصدر في وزارة الخارجية السورية إن "مزاعم استعمال السلاح الكيميائي باتت اسطوانة مملة غير مقنعة إلا لبعض الدول

التي تتاجر بدماء المدنيين وتدعم الاٍرهاب في سوريا". فيما حذرت وزارة الخارجية الروسية من القيام بأي عمل عسكري بناء على "حجج مختلقة وملفقة"، وقالت إن هذا يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة. ووصفت الخارجية الروسية الاتهامات الموجهة إلى القوات السورية بشن هجوم كيميائي في دوما في الغوطة الشرقية بأنها "استفزازات"، مشيرة إلى أن "الهدف من هذه المزاعم هو التغطية على الإرهابيين والمعارضة الراديكالية الرافضة للحل السياسي (للنزاع) مع محاولة تبرير ضربة خارجية".

جدير بالذكر أن الرئيس السوري بشار الأسد استعاد السيطرة على كل الغوطة الشرقية تقريبا في حملة عسكرية تدعمها روسيا بدأت في فبراير/ شباط ولم يتبق سوى دوما في يد مقاتلي المعارضة. وكان الهجوم على الغوطة واحدا من أعنف الهجمات في الحرب السورية المستمرة منذ حوالي سبع سنوات.

ع.ش/ع.ج.م (رويترز، أ ف ب، د ب أ)