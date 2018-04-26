ترامب يمدد إعفاء مؤقتا على واردات الصلب من الاتحاد الأوروبي

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرجأ فرض رسوم الصلب والألومنيوم على كندا والاتحاد الأوروبي والمكسيك حتى أول يونيو/ حزيران المقبل، في حين توصل إلى اتفاقات إعفاء دائم مع الأرجنتين واستراليا والبرازيل.

وأضاف البيان الصادر عن البيت الأبيض أنه سيجري وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الاتفاقات المبرمة مع البرازيل والأرجنتين وأستراليا خلال فترة قصيرة دون الكشف عن تفاصيل.

وأضاف البيت الأبيض في بيان: "كما تُمدد الإدارة المفاوضات مع كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي لمدة 30 يوماً للمرة الأخيرة. في جميع هذه المفاوضات تركز الإدارة علي الحصص التي ستقيد الواردات وتمنع النقل عبر دول أخرى وتحمي الأمن الوطني".

وقال مصدر مطلع على القرار إنه لن يكون هناك تمديد آخر بعد الأول من يونيو/ حزيران.

وكان ترامب فرض في 23 مارس/ آذار رسوماً بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب، وعشرة بالمئة على واردات الألومنيوم لكنه منح كندا والمكسيك والبرازيل والاتحاد الأوروبي واستراليا والأرجنتين إعفاءات مؤقتة. ومنح ترامب إعفاء دائماً لكوريا الجنوبية في إطار مراجعة لاتفاق تجارة حرة سبق أن انتقده بشدة.

ح.ز/ ع.غ (أ.ف.ب / د.ب.أ / رويترز)