ترامب يمدد إعفاء مؤقتا على واردات الصلب من الاتحاد الأوروبي

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرجأ فرض رسوم الصلب والألومنيوم على كندا والاتحاد الأوروبي والمكسيك حتى أول يونيو/ حزيران المقبل، في حين توصل إلى اتفاقات إعفاء دائم مع الأرجنتين واستراليا والبرازيل.
وأضاف البيان الصادر عن البيت الأبيض أنه سيجري وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الاتفاقات المبرمة مع البرازيل والأرجنتين وأستراليا خلال فترة قصيرة دون الكشف عن تفاصيل.
وأضاف البيت الأبيض في بيان: "كما تُمدد الإدارة المفاوضات مع كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي لمدة 30 يوماً للمرة الأخيرة. في جميع هذه المفاوضات تركز الإدارة علي الحصص التي ستقيد الواردات وتمنع النقل عبر دول أخرى وتحمي الأمن الوطني".
وقال مصدر مطلع على القرار إنه لن يكون هناك تمديد آخر بعد الأول من يونيو/ حزيران.
وكان ترامب فرض في 23 مارس/ آذار رسوماً بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب، وعشرة بالمئة على واردات الألومنيوم لكنه منح كندا والمكسيك والبرازيل والاتحاد الأوروبي واستراليا والأرجنتين إعفاءات مؤقتة. ومنح ترامب إعفاء دائماً لكوريا الجنوبية في إطار مراجعة لاتفاق تجارة حرة سبق أن انتقده بشدة.
ح.ز/ ع.غ (أ.ف.ب / د.ب.أ / رويترز)
-
الجوع والفقر في الولايات المتحدة الأمريكية!
مواطنون بدون سكن في لوس أنجلوس
أعلن الرئيس الأمريكي السابق ليندون جونسون ( 1908ـ 1973) في شهر يناير/ كانون الثاني من عام 1964 الحرب على الفقر في أمريكا، لكن نسب الفقر لا تزال مرتفعةً رغم كون الاقتصاد الأمريكي من أكبر اقتصاديات العالم.
-
الجوع والفقر في الولايات المتحدة الأمريكية!
تزايد عدد الجياع
حسب نتائج دراسة قامت بها مصلحة الإسكان والتنمية الحضرية عام 2013 فإن عدد السكان بدون مأوى في مدينة نيويورك في تزايد.
-
الجوع والفقر في الولايات المتحدة الأمريكية!
وجبات مجانية للفقراء والمشردين
يحاول الأمريكيون التغلب على ظاهرة الجوع المتزايد في المجتمع بتخصيص وجبات مجانية كما هو حال بنك الغذاء بمدينة نيويورك الذي يوزع 400 ألف وجبة مجاناً على الفقراء والمشردين في أنحاء المدينة.
-
الجوع والفقر في الولايات المتحدة الأمريكية!
المجاعة خلال الفترات العصيبة
عاش حوالي واحد من أصل ثلاثة أمريكيين في فقر لمدة شهرين على الأقل خلال فترة الركود العالمي بين عامي 2009 و 2011، حسب تقرير مكتب الإحصاء الأمريكي.
-
الجوع والفقر في الولايات المتحدة الأمريكية!
العمال الفقراء
رغم توفر العديد من الأمريكيين على وظائف إلا أنهم غالباً ما يفشلون في تغطية كل نفقات الحياة، يطلق عليهم عادةً العمال الفقراء. ويصل الحد الأدنى للأجور في الولايات المتحدة 7،25 دولار في الساعة. وبناءً على استطلاع للرأي أُجري عام 2013 فإن 20 بالمئة من الراشدين واجهتهم صعوبات لتوفير الغذاء الكافي طيلة العام المنصرم.
-
الجوع والفقر في الولايات المتحدة الأمريكية!
الأكل موجود لكنه لا يكفي!
يحصل عدد من الفقراء على هذه القسيمة للحصول مجاناً على ديك رومي بمناسبة عيد الشكر الذي يصادف قبل السبت الأخير من شهر نوفمبر. وحسب المسؤولين بمدينة نيويورك فإن سدس سكان المدينة قضوا العام الماضي دون غذاء كاف.
-
الجوع والفقر في الولايات المتحدة الأمريكية!
16 مليون طفل فقير
في هذا المركز في العاصمة واشنطن يتم تخزين المواد الغذائية التي تفرق بعدها على الناس المحتاجين مجاناً، أغلبهم من الأسر. وفي أمريكا يعيش أكثر من 16 مليون طفل تحت عتبة فقر.
-
الجوع والفقر في الولايات المتحدة الأمريكية!
47 مليون أميركي تحت عتبة الفقر
في عام 2012 وصل عدد الأمريكيين الذين عانوا من الفقر حوالي 47 مليون أميركي، ما جعل أمريكا تطلق العديد من البرامج الغذائية لدعم الفقراء والمحتاجين.
الكاتب: داغمار برايتنباخ/ عبد الرحمان عمار