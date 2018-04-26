 ترامب يمدد إعفاء مؤقتا على واردات الصلب من الاتحاد الأوروبي | أخبار | DW | 01.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

ترامب يمدد إعفاء مؤقتا على واردات الصلب من الاتحاد الأوروبي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تمديد العمل بالإعفاءات الجمركية المؤقتة على واردات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك لمدة "30 يوماً" أخرى، حسبما أعلن البيت الأبيض.
مشاهدة الفيديو 56:01

كوادريغا - ترامب ضد الجميع: هل يورط العالم في حرب تجارية؟

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرجأ فرض رسوم الصلب والألومنيوم على كندا والاتحاد الأوروبي والمكسيك حتى أول يونيو/ حزيران المقبل، في حين توصل إلى اتفاقات إعفاء دائم مع الأرجنتين واستراليا والبرازيل.

وأضاف البيان الصادر عن البيت الأبيض أنه سيجري وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الاتفاقات المبرمة مع البرازيل والأرجنتين وأستراليا خلال فترة قصيرة دون الكشف عن تفاصيل.

وأضاف البيت الأبيض في بيان: "كما تُمدد الإدارة المفاوضات مع كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي لمدة 30 يوماً للمرة الأخيرة. في جميع هذه المفاوضات تركز الإدارة علي الحصص التي ستقيد الواردات وتمنع النقل عبر دول أخرى وتحمي الأمن الوطني".

وقال مصدر مطلع على القرار إنه لن يكون هناك تمديد آخر بعد الأول من يونيو/ حزيران.

وكان ترامب فرض في 23 مارس/ آذار رسوماً بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب، وعشرة بالمئة على واردات الألومنيوم لكنه منح كندا والمكسيك والبرازيل والاتحاد الأوروبي واستراليا والأرجنتين إعفاءات مؤقتة. ومنح ترامب إعفاء دائماً لكوريا الجنوبية في إطار مراجعة لاتفاق تجارة حرة سبق أن انتقده بشدة.

ح.ز/ ع.غ (أ.ف.ب / د.ب.أ / رويترز)

  • Bildergalerie USA Armut

    الجوع والفقر في الولايات المتحدة الأمريكية!

    مواطنون بدون سكن في لوس أنجلوس

    أعلن الرئيس الأمريكي السابق ليندون جونسون ( 1908ـ 1973) في شهر يناير/ كانون الثاني من عام 1964 الحرب على الفقر في أمريكا، لكن نسب الفقر لا تزال مرتفعةً رغم كون الاقتصاد الأمريكي من أكبر اقتصاديات العالم.

  • Bildergalerie USA Armut

    الجوع والفقر في الولايات المتحدة الأمريكية!

    تزايد عدد الجياع

    حسب نتائج دراسة قامت بها مصلحة الإسكان والتنمية الحضرية عام 2013 فإن عدد السكان بدون مأوى في مدينة نيويورك في تزايد.

  • Bildergalerie USA Armut

    الجوع والفقر في الولايات المتحدة الأمريكية!

    وجبات مجانية للفقراء والمشردين

    يحاول الأمريكيون التغلب على ظاهرة الجوع المتزايد في المجتمع بتخصيص وجبات مجانية كما هو حال بنك الغذاء بمدينة نيويورك الذي يوزع 400 ألف وجبة مجاناً على الفقراء والمشردين في أنحاء المدينة.

  • Bildergalerie USA Armut

    الجوع والفقر في الولايات المتحدة الأمريكية!

    المجاعة خلال الفترات العصيبة

    عاش حوالي واحد من أصل ثلاثة أمريكيين في فقر لمدة شهرين على الأقل خلال فترة الركود العالمي بين عامي 2009 و 2011، حسب تقرير مكتب الإحصاء الأمريكي.

  • Bildergalerie USA Armut

    الجوع والفقر في الولايات المتحدة الأمريكية!

    العمال الفقراء

    رغم توفر العديد من الأمريكيين على وظائف إلا أنهم غالباً ما يفشلون في تغطية كل نفقات الحياة، يطلق عليهم عادةً العمال الفقراء. ويصل الحد الأدنى للأجور في الولايات المتحدة 7،25 دولار في الساعة. وبناءً على استطلاع للرأي أُجري عام 2013 فإن 20 بالمئة من الراشدين واجهتهم صعوبات لتوفير الغذاء الكافي طيلة العام المنصرم.

  • Bildergalerie USA Armut

    الجوع والفقر في الولايات المتحدة الأمريكية!

    الأكل موجود لكنه لا يكفي!

    يحصل عدد من الفقراء على هذه القسيمة للحصول مجاناً على ديك رومي بمناسبة عيد الشكر الذي يصادف قبل السبت الأخير من شهر نوفمبر. وحسب المسؤولين بمدينة نيويورك فإن سدس سكان المدينة قضوا العام الماضي دون غذاء كاف.

  • Bildergalerie Manna Food Center Lebensmittelpakete

    الجوع والفقر في الولايات المتحدة الأمريكية!

    16 مليون طفل فقير

    في هذا المركز في العاصمة واشنطن يتم تخزين المواد الغذائية التي تفرق بعدها على الناس المحتاجين مجاناً، أغلبهم من الأسر. وفي أمريكا يعيش أكثر من 16 مليون طفل تحت عتبة فقر.

  • Bildergalerie USA Armut

    الجوع والفقر في الولايات المتحدة الأمريكية!

    47 مليون أميركي تحت عتبة الفقر

    في عام 2012 وصل عدد الأمريكيين الذين عانوا من الفقر حوالي 47 مليون أميركي، ما جعل أمريكا تطلق العديد من البرامج الغذائية لدعم الفقراء والمحتاجين.

    الكاتب: داغمار برايتنباخ/ عبد الرحمان عمار


مختارات

الصين ترد على واشنطن في دوامة حرب تجارية متصاعدة

فرضت الصين تعريفات جمركية على 128 منتجا أمريكيا ردا على رسوم فرضتها الأخيرة على واردات الألومنيوم والصلب. وواشنطن تستعد لإعلان قائمة أخرى لمعاقبة بكين على سياسات نقل التكنولوجيا ما سيؤجج التوتر بين القوتين الأكبر. (02.04.2018)  

عقوبات ترامب الجمركية وأثرها على تجارة الدول العربية

من المتوقع أن يؤدي قرار ترامب بفرض رسوم جمركية عقابية إلى انخفاض فاتورة واردات أمريكا من الصلب والألومنيوم من الدول العربية. فما فوائد ذلك؟ وما هي الأضرار، التي ستلحق بالجميع في حال تطورت الأمور إلى حرب تجارية عالمية؟ (17.03.2018)  

الجوع والفقر في الولايات المتحدة الأمريكية!

رغم كون الاقتصاد الأمريكي من أقوى اقتصاديات العالم، فإن ملايين الأمريكيين يعيشون على عتبة الفقر، نسبةٌ كبيرة منهم تعاني من الجوع طوال العام. ورغم جهود الحكومة للقضاء على الظاهرة إلا أن الأرقام في تزايد. (31.01.2014)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

كوادريغا - ترامب ضد الجميع: هل يورط العالم في حرب تجارية؟  

مواضيع ذات صلة

Bundeskanzlerin Merkel mit US-Präsident Trump

ترامب وتحطيم الاتحاد الأوروبي.. عندما يحمل الحليف معول الهدم! 26.04.2018

يسير ترامب إلى تدمير إرث من العمل المشترك الذي جمع بلاده بالاتحاد الأوروبي، إذ نقل ترامب أمريكا من حليفة للأوروبيين إلى خصم لهم، لدرجة أن هناك من يقول: ترامب لا يحمل شعار أمريكا أولاً.. بل المال أولاً!

Berlin PK Merkel und Präsident Emmanuel Macron

ماكرون في برلين لمناقشة إصلاحات الاتحاد الأوروبي مع ميركل 19.04.2018

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى برلين لمناقشة التوجه المستقبلي للاتحاد الأوروبي مع المستشارة أنغيلا ميركل. ماكرون يحاول إقناع ألمانيا، بخططه للإصلاح الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، التي تواجه معارضة داخل حكومة ميركل.

Belgien Brüssel EU-Gipfel

ميركل وماكرون وماي تحالف يلوح في الأفق ضد ترامب 29.04.2018

بعد عودتها من واشنطن أجرت المستشارة أنغيلا ميركل اتصالات هاتفية بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، ونسقت معهما بشأن الاتفاق النووي مع إيران والرسوم الجمركية، فيما يبدو تحالفاً في الأفق.

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  