 ترامب يلغي القمة المنتظرة مع كيم ويتهمه بـ ″العدوانية″ | أخبار | DW | 24.05.2018
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أخبار

ترامب يلغي القمة المنتظرة مع كيم ويتهمه بـ "العدوانية"

قبل أيام لمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية عدم عقد القمة التي كانت مقررة بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي كيم يون أون. اليوم أعلن ترامب إلغاء القمة في رسالة موجهة لكيم نشرها البيت الأبيض.

Bildkombo Kim Jong Un und Donald Trump (picture-alliance/AP/dpa/Wong Maye-E)

ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس (24 أيار/ مايو 2018)القمة المزمعة مع زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون وذلك في خطاب نشره البيت الأبيض. وكانت القمة مقررة يوم 12 حزيران/ يونيو في سنغافورة.

وبرر الرئيس الأميركي إلغاء القمة بسبب ما قال انه "عدائية" نظام بيونغ يانغ. وكتب في رسالة إلى كيم نشرها البيت الأبيض "للأسف وبعد الغضب الهائل والعدائية الصريحة التي ظهرت في آخر تصريحاتكم، أشعر أنه من غير الملائم في هذا الوقت عقد هذا اللقاء الذي كان مخططا له منذ فترة طويلة".

مختارات

أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن بيونغ يانغ سوف تفكك موقع اختباراتها النووية، وستدعو وسائل الإعلام الأجنبية لحضور وقائع انطلاق العملية التي ستجري نهاية الشهر الحالي. (12.05.2018)

هددت كوريا الشمالية بإلغاء القمة المزمع عقدها بين كيم يونغ أون والرئيس الأمريكي ترامب، في 12 من الشهر المقبل بسبب التدريبات العسكرية للولايات المتحدة مع كوريا الجنوبية. بينما قالت واشنطن إنها مستمرة في التحضير للقمة. (15.05.2018)

وكتب ترامب في رسالته إلى كيم: "كنت أتطلع إلى أن أكون معك هناك "، ودعا نظيره الكوري إلى تحديد موعد لعقد اجتماع جديد: "إذا غيرت رأيك بشأن هذه القمة الأكثر أهمية، فالرجاء عدم التردد في الاتصال بي أو الكتابة". وكتب الرئيس الأمريكي أنه "شعر بأن حوارا رائعًا يتعزز  بينك وبيني".

والغريب أن إلغاء القمة جاء في وقت أعلنت فيه كوريا الشمالية أنها فككت بالكامل موقعها للتجارب النووية الخميس. ورأى بعض المراقبين في هذه الخطوة بادرة حسن نية قبل إعلان ترامب إلغاء القمة التي كانت مقررة الشهر القادم في سنغافورة.

ويشار إلى أن كلا من الولايات المتحدة وكوريا الشمالية كانتا قد ألمحتا إلى إمكانية عدم عقد القمة في موعدها المقرر.

أ.ح/م.م (د ب أ، ا ف ب، رويترز) 

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مسائية DW: استمرار الشكوك حول عقد قمة ترامب كيم

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مسائية DW: استمرار الشكوك حول عقد قمة ترامب كيم  

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