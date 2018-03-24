 ترامب يكشف عن محادثات على ″أعلى مستوى″ بين واشنطن وبيونغ يانغ | أخبار | DW | 18.04.2018
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أخبار

ترامب يكشف عن محادثات على "أعلى مستوى" بين واشنطن وبيونغ يانغ

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن محادثات "على أعلى مستوى" جرت مع زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون قبل القمة المقررة بينهما والمرجح أن تعقد في مطلع حزيران/ يونيو.

USA Mar-a-Lago US Präsident Donald Trump (Reuters/K. Lamarque)

أثناء التقاط صور تذكارية له مع ضيفه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في مستهل يومين من المحادثات بمنتجع الرئيس مار الاجو في بالم بيتش بولاية فلوريدا، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء (13 أبريل/ نيسان) عن مباحثات على "أعلى مستوى" جارية مع كوريا الشمالية، موضحا أن مسؤولين أمريكيين يبحثون خمسة مواقع مختلفة لاستضافة اللقاء المرتقب في أواخر مايو/ أيار أو مطلع يونيو/ حزيران بينه وبين زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون.

وعندما سئل هل أي منها يوجد بالولايات المتحدة أجاب ترامب "لا".

وأضاف ترامب "نجري محادثات مباشرة على مستويات عالية جدا، مستويات رفيعة للغاية، مع كوريا الشمالية... سوف نرى ما سيحدث... لأن النتيجة هي ما يهم في نهاية الأمر، وليس مجرد التفكير في عقد اجتماع".
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ورغم الحماسة التي تحدث بها ترامب، إلا أنه في الوقت ذاته لم يستبعد فشل الجهود الدبلوماسية الجارية لعقد هذا اللقاء. وأوضح قائلا "من الممكن ألا تسير الأمور بشكل جيد وألا نعقد الاجتماع، وسنواصل المضي قدما في هذا المسار الذي نسلكه". 

واستبقت تصريحات ترامب تقارير إعلامية نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم بأن مايك بومبيو مدير المخابرات المركزية الأمريكية والمرشح لتولي وزارة الخارجية قام بزيارة سرية إلى كوريا الشمالية خلال عطلة عيد القيامة والتقى مع زعيمها كيم يونغ أون لبحث القمة المزمعة مع الرئيس الأمريكي، والتي ستكون أول قمة تجمع بين رئيس أمريكي وزعيم كوري شمالي.

ونقل عن مسؤول أمريكي كبير مضطلع على فحوى زيارة بومبيو بأن محادثات بومبيو عززت اعتقاد ترامب باحتمالية إجراء مفاوضات بناءة مع كوريا الشمالية حول برامجها النووية والصاروخية لكن ذلك غير مضمون.

وذكر مسؤول ثانٍ أن الزيارة رتبها مدير المخابرات الكورية الجنوبية سوه هون مع نظيره الكوري الشمالي كيم يونغ تشول وكان الهدف منها تقييم ماذا استعداد كيم لاجراء محادثات جادة. وأضاف أن بومبيو، أحد أقرب المستشارين إلى ترامب، عاد ليقول إنه يجدر المضي قدما في إمكانية عقد قمة، لكنه أضاف أنه لم يتم تحديد موقع من بين قوائم الخيارات.

وردا على سؤال حول زيارة بومبيو قالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض "الإدارة لا تعلق على أسفار مدير المخابرات المركزية".

ح.ز/ و.ب (أ.ف.ب / رويترز)   

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