ترامب يعلن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني

كما كان متوقعا على نطاق واسع أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم الثلاثاء (الثامن من مايو/أيار 20118) أن بلاده (الولايات المتحدة) ستنسحب من الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015، واصفا إياه بانه "كارثي". وقال ترامب في خطاب متلفز من أمام البيت الأبيض "أعلن اليوم أن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي الإيراني".

وحذر الرئيس الأمريكي إيران من مواجهة "مشاكل أكبر" اذا واصلت أنشطتها النووية، كما هدد طهران بفرض "أعلى مستوى" من العقوبات عليها، لكنه قال إنه مستعد وقادر على التفاوض على اتفاق جديد مع إيران عندما تكون هي مستعدة لذلك.

ع.ج.م/أ.ح. (أ ف ب، رويترز، دب أ)

