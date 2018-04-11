 ترامب يعلن إتمام الضربة في سوريا بنجاح ولا ضحايا بين المدنيين | أخبار | DW | 14.04.2018
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أخبار

ترامب يعلن إتمام الضربة في سوريا بنجاح ولا ضحايا بين المدنيين

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حليفيه فرنسا وبريطانيا على العمل مع القوات الأمريكية بشأن "الضربات التي جرى توجيهها بشكل مثالي " ضد نظام الأسد في سوريا ردا على هجوم مفترض بالأسلحة الكيماوية على المدنيين في دوما.

USA - Trump ordnet Militärschlag auf Syrien an (picture-alliance/dpa/AP/S. Walsh)

تتعاقب ردود الفعل الأمريكية والغربية المؤكدة على محدودية ونجاح الضربة الصاروخية على مواقع في سوريا، فقد أكد وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان أن "جزءا كبيراً من الترسانة الكيماوية" التابعة للنظام السوري "تم تدميره" في غارات الليلة الماضية. وقال لودريان لقناة "بي اف ام تي في" اليوم السبت (14 أبريل/ نيسان) "دُمّر جزء كبير من ترسانته الكيماوية"، مضيفا "تم تدمير الكثير في الضربات هذه الليلة". وأشار إلى أن هذه الضربات كانت تهدف أيضاً إلى منع الرئيس السوري بشار الأسد من استخدام الأسلحة الكيماوية مرة جديدة ضد المدنيين.

مختارات

في السياق نفسه، أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنّ الضربات التي نفذتها بلادها الى جانب فرنسا والولايات المتحدة على سوريا، "رسالة واضحة" ضد استخدام الأسلحة الكيماوية. وصرّحت ماي في مؤتمر صحافي أن "هذا العمل الجماعي يوجّه رسالة واضحة: المجتمع الدولي لن يقف مكتوف الأيدي ولن يسمح باستخدام الأسلحة الكيماوية". وأضافت أن هذه الضربات هي "في الوقت نفسه عادلة وقانونية".

وغرد الرئيس الامريكي دونالد ترامب على تويتر: "تمت المهمة! شكرا لفرنسا والمملكة المتحدة على حكمتهما وقوة جيشهما الرفيع. ما كنا لنحظى بنتيجة أفضل".

من جانبٍ آخر، أكد الجيش الروسي أن الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة وحليفتاها ضد نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا، لم تتسبب بوقوع "أية ضحية" بين المدنيين والعسكريين. كما أعلن الجيش الروسي أن مطارات القوات السورية لم تتعرض لأضرار كبيرة نتيجة الغارات الغربية، لكنّ "المنشآت المتعلقة بالبرنامج الكيماوي المزعوم لدمشق قد تعرضت لتدمير جزئي".

 وقال الجنرال الروسي رودسكوي إنّ موسكو التي أخذت علما بالغارات الغربية، تنوي درس امكانية تسليم سوريا وبلدان أخرى منظومات حديثة مضادة للطيران من طراز س-300.

 م.م/ ع.ج  (د ب أ، أ ف ب)

  • Syrien Militärschlag Flugzeug (Reuters/Twitter/French Military)

    ضرب أهداف محددة في سوريا ردا على "كيماوي دوما"

    ترامب ينفذ تهديداته

    نفذت الولايات المتحدة بالتعاون مع فرنسا وبريطانيا هجمات جوية على سوريا فجر السبت (14 أبريل/ نيسان 2018). وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الضربات استهدفت ثلاث مناطق لها علاقة بإنتاج الأسلحة الكيماوية. وذلك بعد أسبوع من هجوم كيماوي محتمل على بلدة دوما وتهديد ترامب بتوجيه ضربة لسوريا، فقد اتهمت الدول الثلاث نظام الأسد بالوقوف وراء الهجوم.

  • Syrien - US-Militärschlag auf Damaskus (picture alliance/AP Photo/H. Ammar)

    ضرب أهداف محددة في سوريا ردا على "كيماوي دوما"

    أهداف تحيط بدمشق

    المواقع التي قُصفت تضمنت مطار الشراعي بغربي دمشق في منطقة الديماس قرب الحدود اللبنانية. كما أصاب الهجوم موقعا في مدينة مصياف ومستودعات للجيش في شرق القلمون ومنطقة الكسوة جنوبي دمشق وموقعا في منطقة جبل قاسيون المطلة على دمشق، حسب مصدر مقرب من النظام السوري.

  • Syrien Damaskus Militärschlag (Imago/Xinhua/A. Safarjalani)

    ضرب أهداف محددة في سوريا ردا على "كيماوي دوما"

    ضرب المركز الرئيسي للأبحاث الكيماوية

    قالت وسائل الإعلام الرسمية السورية إن الهجوم أصاب أيضا منشأة للأبحاث العلمية في دمشق حيث قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن المنشأة تستخدم في تطوير وإنتاج واختبار أسلحة كيماوية وبيولوجية. بينما قالت باريس إن الضربات استهدفت المركز الرئيسي للأبحاث الكيماوية وموقعي إنتاج في سوريا.

  • Syrien Damaskus Proteste nach Militärschlag (Reuters/O. Sanadiki)

    ضرب أهداف محددة في سوريا ردا على "كيماوي دوما"

    أعلام سوريا وإيران وروسيا في شوارع دمشق

    عندما طلع النهار على دمشق خرج المتظاهرون حاملين الأعلام السورية والروسية والإيرانية وصور الأسد. ونددت الخارجية السورية بـ"العدوان البربري الغاشم". بينما قالت الخارجية الإيرانية في بيان إن الولايات المتحدة وحلفاءها، الذين قاموا بالعمل العسكري ضد سوريا "رغم غياب أي أدلة مؤكدة... سيتحملون المسؤولية عن تداعيات سياسة المغامرة على مستوى المنطقة وما يتجاوزها".

  • USA - Trump ordnet Militärschlag auf Syrien an (Getty Images/AFP/M. Ngan)

    ضرب أهداف محددة في سوريا ردا على "كيماوي دوما"

    ترامب: ضربات دقيقة

    أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من البيت الأبيض أن هذه الضربات هي قصاص لاستخدام حكومة الأسد الأسلحة الكيماوية ضد شعبها. وأضاف "إنها ليست أفعال إنسان وإنما جرائم ارتكبها وحش" وأوضح ترامب أنها "ضربات دقيقة" قصدت أهدافا لها علاقة ببرنامج الأسلحة الكيماوية للأسد.

  • Syrien - Militärschlag - Emmanuel Macron (Reuters/Twitter/Emmanuel Macron)

    ضرب أهداف محددة في سوريا ردا على "كيماوي دوما"

    فرنسا أبلغت روسيا قبل الضربات

    قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي إن الجيش الفرنسي استهدف المركز الرئيسي للبحوث الكيماوية في سوريا ومنشأتين أخريين وإن باريس أخطرت روسيا قبل تنفيذ الضربات. وكانت الوزيرة تتحدث بعد ساعات من إصدار الرئيس إيمانويل ماكرون أمرا بتدخل عسكري في سوريا مع الولايات المتحدة وبريطانيا. وأضافت للصحفيين "لا نتطلع لمواجهة ونرفض أي منطق للتصعيد. وهذا هو السبب في أننا وحلفاءنا تأكدنا من تنبيه الروس مسبقا".

  • Symbolbild Kreml Moskau Russland Regierung (AFP/Getty Images/M. Antonov)

    ضرب أهداف محددة في سوريا ردا على "كيماوي دوما"

    اعتراض "عدد كبير" من الصواريخ

    أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الولايات المتحدة وحلفاءها أطلقوا أكثر من مئة صاروخ على سوريا، مشيرة إلى أن القوات السورية اعترضت "عددا كبيرا" منها. وقال فلاديمير دجاباروف الذي يتولى منصب نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد الروسي، إن موسكو ستدعو على الأرجح لاجتماع في مجلس الأمن الدولي لمناقشة الضربات الجوية الأمريكية والبريطانية والفرنسية على سوريا.

  • Infografik Opfer des Syrienkonfliktes ARA

    ضرب أهداف محددة في سوريا ردا على "كيماوي دوما"

    سبع سنوات ولانهاية في الأفق

    دخلت الأزمة السورية عامها الثامن في (مارس/ آذار 2018)، ولا تبدو نهاية في الأفق. ورغم استرجاع بشار الأسد لمناطق كثيرة من أيادي المعارضة وتنظيمات أخرى متطرفة وإرهابية، إلا أنه لا يستطيع بسط نفوذه على بلده. ويقدر ضحايا الحرب السورية حتى الآن بنحو 480 ألف قتيل من كافة الجبهات، بينهم 19 ألف طفل، كما نزح 11 مليون شخص، وبلغ عدد اللاجئين خارج سوريا 5.5 مليون سوري. إعداد: صلاح شرارة

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

ضرب أهداف محددة في سوريا ردا على "كيماوي دوما"

بعد أسبوع من وقوع هجوم في دوما، يفترض أن يكون النظام السوري استخدم خلاله أسلحة كيماوية، أعلن الرئيس الأمريكي ترامب قيام قوات بلاده بالتعاون مع فرنسا وانجلترا بضرب أهداف "دقيقة" لها علاقة ببرنامج الأسلحة الكيماوية للأسد. (14.04.2018)  

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