ترامب يسمح بدخول أحد عشر لاجئاً سورياً فقط منذ مطلع العام

كشفت إحصائية رسمية أمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لم تسمح بدخول إلا أحد عشر لاجئاً سورياً إلى الولايات المتحدة منذ مطلع عام 2018 إلى منتصف نيسان/أبريل الجاري. بينما سمحت في نفس الفترة من العام المنصرم بدخول 790 سورياً، في حين وصل الرقم في آخر سنة لحكم الرئيس باراك أوباما إلى 15479 لاجئاً سورياً. وقد انتقد نوها غوتشالك من الفرع الألماني لمنظمة أوكسفام الخيرية الأمر: "ضرب ترامب الباب حرفياً في وجه اللاجئين السوريين".

ويقدر عدد السوريين المسجلين لاجئين بحوالي 5.5 مليون شخص، أي ربع عدد اللاجئين في كل أنحاء العالم والبالغ عددهم 22.5 مليون شخص، حسب تقديرات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

يذكر أن ترامب انتهج سياسة "الأبواب المغلقة" في وجه اللاجئين. فقد أصدر أمراً بحظر السفر يستهدف مواطني ست دول ذات أغلبية مسلمة من بينها سوريا، بالإضافة إلى تشديد الإجراءات والتدابير الأمنية الخاصة بالسفر إلى الولايات المتحدة.

خ.س/ح.ز (ك ن أ، رويترز)