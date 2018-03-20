 ترامب يستقبل بن سلمان بحفاوة ويشيد بمبيعات السلاح للرياض | أخبار | DW | 20.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

ترامب يستقبل بن سلمان بحفاوة ويشيد بمبيعات السلاح للرياض

بالرغم من الانتقادات لدورها في حرب اليمن، أشاد الرئيس الأمريكي بمبيعات السلاح الأمريكية للسعودية ووصفها بأنها تدعم الوظائف الأمريكية. وحظي محمد بن سلمان في أول زيارة له للبيت الأبيض باستقبال حافل من دونالد ترامب.
مشاهدة الفيديو 24:33

مسائيةDW : لقاء محمد بن سلمان مع ترامب في واشنطن.. ماذا تمخض عنه؟

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء (20 آذار/مارس) بمبيعات السلاح الأمريكية للسعودية ووصفها بأنها تدعم الوظائف الأمريكية، وذلك برغم انتقاد مشرعين لدور الرياض في الحرب في اليمن الذي يعاني أزمة إنسانية. وناقش ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في محادثات في البيت الأبيض اتفاقاً جرى التوصل إليه العام الماضي بشأن استثمارات سعودية مع الولايات المتحدة بقيمة 200 مليار دولار بما يشمل مشتريات عتاد عسكري ضخمة من الولايات المتحدة. وقال ترامب إن المبيعات العسكرية أسهمت في خلق 40 ألف وظيفة للأمريكيين.

وقدم ترامب رسماً توضيحياً يظهر عمليات الشراء السعودية لمعدات عسكرية أمريكية تتراوح بين السفن وأنظمة الدفاع الصاروخي والطائرات والعربات القتالية. وقال ترامب للصحفيين خلال جلسة تصوير مع ولي العهد: "العلاقة الآن ربما هي في أفضل أحوالها ولن تشهد على الأرجح سوى مزيد من التحسن. هناك استثمارات هائلة في بلادنا وهذا يعني فرص عمل لعمالنا".

مختارات

تعتزم السعودية بناء أول مفاعلين نوويين، وصرح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأن بلاده ستطور بسرعة قنبلة نووية إن فعلت إيران ذلك. وقبل لقائه بترامب شَبَّه الأمير الشاب مرشد الثورة الإيرانية بالزعيم النازي أدولف هتلر. (15.03.2018)

يستعد الرئيس ترامب لاستقبال أحد أهم حلفائه في الشرق الأوسط ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان. وبعدها سيستقبل أمير قطر وولي عهد أبوظبي في زيارات تثير فضول المراقبين حول إمكانية حلحلة الأزمة بين حلفاء واشنطن في الخليج. (18.03.2018)

وحظي ولي العهد السعودي باستقبال حافل من الرئيس الأمريكي، حيث أشاد ترامب بـ"الصداقة القوية" بين واشنطن والرياض. وأمام الكاميرات تم تبادل المصافحات والابتسامات والكلمات الودية بين ترامب ومحمد بن سلمان. وقال ترامب أثناء الاستعداد للغداء في البيت الأبيض "يشرفني أن أرحب بولي العهد السعودي بيننا (...) نحن نفهم بعضنا البعض ... إن صداقتنا فعلا قوية وعظيمة".

ومن جهته وفي حديث نادر بالإنجليزية قال الأمير محمد إن المملكة تعهدت باستثمار 200 مليار دولار سيصل في نهاية الأمر إلى 400 مليار دولار. وقال إن المدة الزمنية لتنفيذ الاتفاق والبالغة عشر سنوات جارية بالفعل. وقال "هذا مؤشر على أن هناك كثيراً من الأمور التي يمكن تناولها في المستقبل القريب وكثيراً من الفرص. ولهذا نحن موجودون هنا، للتأكد من التعامل مع كل الفرص وتحقيقها وأيضا للقضاء على كل التهديدات التي تواجه البلدين".

وبالتزامن مع اللقاء، ناقش أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي قراراً يسعى لوقف الدعم الأمريكي لحملة السعودية في اليمن لاسيما بشأن الوضع الإنساني والخسائر في صفوف المدنيين.

خ.س/ف.ي (رويترز، أ ف ب)

  • Saudi-Arabien Kingdom Tower in Dschidda Prinz Alwaleed bin Talal (Getty Images/AFP/F. Nureldine)

    ملفات شائكة تهيمن على أول جولة خارجية لولي العهد السعودي

    تخفيف الضغط الدولي

    على الرغم من "الإصلاحات" التي يقوم بها ولي العهد السعودي وطالت نواح ٍ مختلفة في الداخل السعودي، إلا أن حملات الاعتقالات لمثقفين وصحفيين وأمراء وشيوخ أدت لانتقادات دولية واسعة. ويحاول بن سلمان التغلب على ذلك بتسويق رؤيته لسعودية أكثر انفتاحاً.

  • Autofahrerin in Saudi-Arabien (picture-alliance/dpa/W. Obeida)

    ملفات شائكة تهيمن على أول جولة خارجية لولي العهد السعودي

    تقديم أوراق اعتماد

    وقد تكون جولة الأمير بن سلمان محاولة من الأمير الشاب لتسويق نفسه للغرب كداعم لليبرالية والحريات المدنية استعداداً لتوليه مقاليد الحكم في المملكة التي بدأت تبتعد عن التشدد والانغلاق، إذ سُمح للمرأة بقيادة السيارة ودخول ملاعب الكرة، كما باتت تنضم حفلات موسيقية في إطار سياسية الترفيه الجديدة.

  • Iran regierungsfreundliche Demo in Teheran (Getty Images/AFP/A. Kenare)

    ملفات شائكة تهيمن على أول جولة خارجية لولي العهد السعودي

    إيران..على رأس "مثلث الشر"

    في تصريحات صحفية اعتبر ولي العهد أن إيران أحد أضلع مثلث قوى الشر في المنطقة بجانب من أسماهم بالعثمانيين والجماعات الإرهابية، واصفاً إياها بـ"نمر من ورق" وهي لهجة الخطاب التي يعتمدها ولي العهد تجاه كل ما يتعلق بطهران التي يرى أن تشعب تواجدها في المحيط الاستراتيجي السعودي يشكل تهديداَ محدقاً بالأمن القومي لبلاده.

  • Iran Ballistische Rakete (Getty Images/F.Bahrami)

    ملفات شائكة تهيمن على أول جولة خارجية لولي العهد السعودي

    إيران .. "نمر من ورق" يثير قلقاً لا ينتهي

    ويستغل بن سلمان القلق الدولي المتصاعد من تنامي القوة العسكرية الإيرانية بجانب الموقف الأمريكي المعهود من إيران لممارسة مزيد من الضغوط على طهران. وتستطدم الجهود السعودية بمواقف الدول الأوروبية التي تسعى إلى علاقة متوازنة مع طهران.

  • Katar Doha Scheich Tamim bin Hamad Al Thani (picture-alliance/AP Photo/O. Faisal)

    ملفات شائكة تهيمن على أول جولة خارجية لولي العهد السعودي

    الأزمة مع قطر

    ولا يبدو أن مواقف الدول الأوروبية والولايات المتحدة من الأزمة القطرية-الخليجية تسير وفق ما كان مخطط له من الجانب السعودي، وربما يكون ذلك واحد من أسباب اقتصار جولة ولي العهد لأوروبا على بريطانيا فقط كنوع من إبداء الغضب ليس من الموقف الأوروبي تجاه هذه القضية فحسب وإنما أيضا من ملفات أخرى لم تجرِ فيها الرياح وفق ما اشتهته سفن المملكة.

  • UK | Protestaktion (picture-alliance/ZUMAPRESS.com)

    ملفات شائكة تهيمن على أول جولة خارجية لولي العهد السعودي

    اليمن .. "فيتنام" السعودية

    ووتزامن الزيارة مع تصاعد الضغوط الدولية على التحالف العربي بقيادة السعودية في حربها ضد الحوثيين باليمن والتي تسببت في مصرع آلاف المدنيين ودمار هائل لحق بالبلد الفقير وأوقع واحدة من أسوأ المجاعات في العالم. وتواجه السعودية بسبب هذه الحرب ضغوطاً من عواصم أوروبية قرر بعضها منع تصدير السلاح للمملكة.

  • Jemen | unterernährtes Kind (picture-alliance/AP Photo)

    ملفات شائكة تهيمن على أول جولة خارجية لولي العهد السعودي

    المستنقع اليمني

    ورغم تأكيد الأمير محد بن سلمان على أن الحرب جاءت بطلب من الحكومة اليمنية الشرعية وأنها قد حققت أهدافها وتقترب من نهايتها إلا أن اليمن تبدو كمستنقع موحل لا تستطيع الأقدام السعودية سحب نفسها منه بسهولة ودون خسائر كبرى خاصة مع تناقص الدعم الدولي.

  • Saudi-Arabien | Kronprinz Mohammed bin Salman (picture alliance /dpa/Saudi Press Agency)

    ملفات شائكة تهيمن على أول جولة خارجية لولي العهد السعودي

    نيوم و "رؤية 2030" ..

    يعول الأمير محمد بن سلمان كثيراً على مشروع نيوم الذي رُصدت له ميزانية هائلة وصلت نصف تريليون دولار وستكون المباحثات الاقتصادية - وفي القلب منها نيوم ورؤية 2030 - أحد أهم الملفات التي يصطحبها معه ولي العهد السعودي إلى بريطانيا والولايات المتحدة.

  • Riad Neom Projekt Mohammed bin Salman Klaus Kleinfeld (Reuters/Saudi Press Agency)

    ملفات شائكة تهيمن على أول جولة خارجية لولي العهد السعودي

    محاولات لجذب المستثمرين

    سيلتقي ولي العهد بعدد كبير من رجال الأعمال وخصوصاً الأمريكيين لتسويق مشروع نيوم العملاق وبحث فرص جذب استثمارات أجنبية، ما يعزز من أوراق اعتماده كملك مستقبلي يعمل على رخاء بلاده. الكاتب: عماد الدين حسين


مختارات

ملفات شائكة تهيمن على أول جولة خارجية لولي العهد السعودي

قضايا ساخنة تطغى على أول جولة خارجية لرجل السعودية القوي محمد بن سلمان منذ تسلمه ولاية العهد. محمد بن سلمان اختار القاهرة محطة أولى لجولته التي تشمل لندن وواشنطن أيضا. (07.03.2018)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

مسائيةDW : لقاء محمد بن سلمان مع ترامب في واشنطن.. ماذا تمخض عنه؟  

مواضيع ذات صلة

مسائيةDW : لقاء محمد بن سلمان مع ترامب في واشنطن.. ماذا تمخض عنه؟ 20.03.2018

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يلتقي دونالد ترامب في البيت الأبيض في مستهل زيارة جديدة له للولايات المتحدة.. ملف إيران وما يسمى بصفقة القرن على رأس جدول المحادثات.. ماذا تمخض عن هذا اللقاء؟

مسائيةDW : ولي العهد السعودي وتعهداته الإصلاحية عشية لقائه ترامب 19.03.2018

عشية لقائه دونالد ترامب في واشنطن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتعهد بالقضاء على التطرف والفساد وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة.. فهل هي تعهدات تعكس رغبات إصلاحية جادة؟ أم هي لتلميع سمعة المملكة في الغرب؟

Kairo Kronprinz Saudi Arabien Mohammed bin Salman

مهمة محمد بن سلمان في استمالة الغرب ليست باليسيرة 06.03.2018

يسعى رجل السعودية القوي في أول جولة خارجية له كولي للعهد لإقناع حلفائه في بريطانيا والولايات المتحدة بأن أسلوب الصدمة الذي اتبعه في تطبيق "الإصلاحات" قد جعل من بلاده مكاناً أفضل للاستثمار ومجتمعاً أكثر تسامحاً. فهل ينجح؟

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  