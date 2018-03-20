ترامب يستقبل بن سلمان بحفاوة ويشيد بمبيعات السلاح للرياض | أخبار | DW | 20.03.2018

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء (20 آذار/مارس) بمبيعات السلاح الأمريكية للسعودية ووصفها بأنها تدعم الوظائف الأمريكية، وذلك برغم انتقاد مشرعين لدور الرياض في الحرب في اليمن الذي يعاني أزمة إنسانية. وناقش ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في محادثات في البيت الأبيض اتفاقاً جرى التوصل إليه العام الماضي بشأن استثمارات سعودية مع الولايات المتحدة بقيمة 200 مليار دولار بما يشمل مشتريات عتاد عسكري ضخمة من الولايات المتحدة. وقال ترامب إن المبيعات العسكرية أسهمت في خلق 40 ألف وظيفة للأمريكيين.
وقدم ترامب رسماً توضيحياً يظهر عمليات الشراء السعودية لمعدات عسكرية أمريكية تتراوح بين السفن وأنظمة الدفاع الصاروخي والطائرات والعربات القتالية. وقال ترامب للصحفيين خلال جلسة تصوير مع ولي العهد: "العلاقة الآن ربما هي في أفضل أحوالها ولن تشهد على الأرجح سوى مزيد من التحسن. هناك استثمارات هائلة في بلادنا وهذا يعني فرص عمل لعمالنا".
وحظي ولي العهد السعودي باستقبال حافل من الرئيس الأمريكي، حيث أشاد ترامب بـ"الصداقة القوية" بين واشنطن والرياض. وأمام الكاميرات تم تبادل المصافحات والابتسامات والكلمات الودية بين ترامب ومحمد بن سلمان. وقال ترامب أثناء الاستعداد للغداء في البيت الأبيض "يشرفني أن أرحب بولي العهد السعودي بيننا (...) نحن نفهم بعضنا البعض ... إن صداقتنا فعلا قوية وعظيمة".
ومن جهته وفي حديث نادر بالإنجليزية قال الأمير محمد إن المملكة تعهدت باستثمار 200 مليار دولار سيصل في نهاية الأمر إلى 400 مليار دولار. وقال إن المدة الزمنية لتنفيذ الاتفاق والبالغة عشر سنوات جارية بالفعل. وقال "هذا مؤشر على أن هناك كثيراً من الأمور التي يمكن تناولها في المستقبل القريب وكثيراً من الفرص. ولهذا نحن موجودون هنا، للتأكد من التعامل مع كل الفرص وتحقيقها وأيضا للقضاء على كل التهديدات التي تواجه البلدين".
وبالتزامن مع اللقاء، ناقش أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي قراراً يسعى لوقف الدعم الأمريكي لحملة السعودية في اليمن لاسيما بشأن الوضع الإنساني والخسائر في صفوف المدنيين.
خ.س/ف.ي (رويترز، أ ف ب)
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ملفات شائكة تهيمن على أول جولة خارجية لولي العهد السعودي
تخفيف الضغط الدولي
على الرغم من "الإصلاحات" التي يقوم بها ولي العهد السعودي وطالت نواح ٍ مختلفة في الداخل السعودي، إلا أن حملات الاعتقالات لمثقفين وصحفيين وأمراء وشيوخ أدت لانتقادات دولية واسعة. ويحاول بن سلمان التغلب على ذلك بتسويق رؤيته لسعودية أكثر انفتاحاً.
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ملفات شائكة تهيمن على أول جولة خارجية لولي العهد السعودي
تقديم أوراق اعتماد
وقد تكون جولة الأمير بن سلمان محاولة من الأمير الشاب لتسويق نفسه للغرب كداعم لليبرالية والحريات المدنية استعداداً لتوليه مقاليد الحكم في المملكة التي بدأت تبتعد عن التشدد والانغلاق، إذ سُمح للمرأة بقيادة السيارة ودخول ملاعب الكرة، كما باتت تنضم حفلات موسيقية في إطار سياسية الترفيه الجديدة.
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ملفات شائكة تهيمن على أول جولة خارجية لولي العهد السعودي
إيران..على رأس "مثلث الشر"
في تصريحات صحفية اعتبر ولي العهد أن إيران أحد أضلع مثلث قوى الشر في المنطقة بجانب من أسماهم بالعثمانيين والجماعات الإرهابية، واصفاً إياها بـ"نمر من ورق" وهي لهجة الخطاب التي يعتمدها ولي العهد تجاه كل ما يتعلق بطهران التي يرى أن تشعب تواجدها في المحيط الاستراتيجي السعودي يشكل تهديداَ محدقاً بالأمن القومي لبلاده.
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ملفات شائكة تهيمن على أول جولة خارجية لولي العهد السعودي
إيران .. "نمر من ورق" يثير قلقاً لا ينتهي
ويستغل بن سلمان القلق الدولي المتصاعد من تنامي القوة العسكرية الإيرانية بجانب الموقف الأمريكي المعهود من إيران لممارسة مزيد من الضغوط على طهران. وتستطدم الجهود السعودية بمواقف الدول الأوروبية التي تسعى إلى علاقة متوازنة مع طهران.
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ملفات شائكة تهيمن على أول جولة خارجية لولي العهد السعودي
الأزمة مع قطر
ولا يبدو أن مواقف الدول الأوروبية والولايات المتحدة من الأزمة القطرية-الخليجية تسير وفق ما كان مخطط له من الجانب السعودي، وربما يكون ذلك واحد من أسباب اقتصار جولة ولي العهد لأوروبا على بريطانيا فقط كنوع من إبداء الغضب ليس من الموقف الأوروبي تجاه هذه القضية فحسب وإنما أيضا من ملفات أخرى لم تجرِ فيها الرياح وفق ما اشتهته سفن المملكة.
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ملفات شائكة تهيمن على أول جولة خارجية لولي العهد السعودي
اليمن .. "فيتنام" السعودية
ووتزامن الزيارة مع تصاعد الضغوط الدولية على التحالف العربي بقيادة السعودية في حربها ضد الحوثيين باليمن والتي تسببت في مصرع آلاف المدنيين ودمار هائل لحق بالبلد الفقير وأوقع واحدة من أسوأ المجاعات في العالم. وتواجه السعودية بسبب هذه الحرب ضغوطاً من عواصم أوروبية قرر بعضها منع تصدير السلاح للمملكة.
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ملفات شائكة تهيمن على أول جولة خارجية لولي العهد السعودي
المستنقع اليمني
ورغم تأكيد الأمير محد بن سلمان على أن الحرب جاءت بطلب من الحكومة اليمنية الشرعية وأنها قد حققت أهدافها وتقترب من نهايتها إلا أن اليمن تبدو كمستنقع موحل لا تستطيع الأقدام السعودية سحب نفسها منه بسهولة ودون خسائر كبرى خاصة مع تناقص الدعم الدولي.
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ملفات شائكة تهيمن على أول جولة خارجية لولي العهد السعودي
نيوم و "رؤية 2030" ..
يعول الأمير محمد بن سلمان كثيراً على مشروع نيوم الذي رُصدت له ميزانية هائلة وصلت نصف تريليون دولار وستكون المباحثات الاقتصادية - وفي القلب منها نيوم ورؤية 2030 - أحد أهم الملفات التي يصطحبها معه ولي العهد السعودي إلى بريطانيا والولايات المتحدة.
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ملفات شائكة تهيمن على أول جولة خارجية لولي العهد السعودي
محاولات لجذب المستثمرين
سيلتقي ولي العهد بعدد كبير من رجال الأعمال وخصوصاً الأمريكيين لتسويق مشروع نيوم العملاق وبحث فرص جذب استثمارات أجنبية، ما يعزز من أوراق اعتماده كملك مستقبلي يعمل على رخاء بلاده. الكاتب: عماد الدين حسين