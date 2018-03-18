ترامب يتحدث عن "انسحاب قريب" من سوريا وخارجيته تنفي علمها بخططه

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس (29 أذار/ مارس 2018) خلال كلمة له أمام تجمع في ولاية أوهايو: "سوف نغادر سوريا قريباً دع الآخرين يهتمون بها. وستكون هناك بالتأكيد دولة الخلافة كما يطلقون عليها. سوف نعود قريباً جداً إلى بلادنا حيث ننتمي"، وذلك نقلاً عن موقع "فوكس الألماني" وموقع صحيفة "هارتز" الإسرائيلية.

كلمة ترامب في أوهايو نقلاً عن محطة ABC نيوز الأمريكية:

وفي أول تعليق لها على تصريح الرئيس ترامب قالت الخارجية الأميركية: "ليس لدينا علم بخطة ترامب لسحب القوات الأمريكية من سوريا"، كما نقلت وكالة رويترز.

ويتواجد حوالي ألفي جند أمريكي في سوريا شاركوا في قتال تنظيم "داعش" الإرهابي ودعم قوات سوريا الديمقراطية الكردية على الأرض.

ع.خ/ ع.غ (DW)