ترامب سيعلن الثلاثاء قراره بشأن الاتفاق النووي مع إيران

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سوف يعلن قراره بشأن مشاركة الولايات المتحدة في الاتفاق النووي الدولي مع إيران في الساعة الثانية مساء (1800 بتوقيت جرينتش) غدا الثلاثاء. وكتب ترامب اليوم الاثنين (السابع من أيار|/مايو 2018) في تغريدة له في موقع تويتر "سأعلن قراري بشأن الاتفاق مع إيران غدا من البيت الأبيض في الساعة الثانية مساء".
ويأتي الإعلان قبيل انقضاء المهلة النهائية المحددة بيوم السبت القادم (12 أيار/مايو) لكي يقرر الرئيس الأمريكي ما إذا كان سيواصل تأييد الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 مع إيران أو فرض عقوبات على البلاد.
يذكر أن الاتفاق الذي أبرمه سلفه باراك أوباما - بدعم من الصين وروسيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا - هو عبارة عن خطة عمل شاملة مشتركة تضمنت تخفيف العقوبات على طهران في مقابل تعهدات بالتخلي عن برنامجها للأسلحة النووية الذي كانت تخشاه القوى الغربية.
وتشن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا منذ فترة طويلة حملة دبلوماسية من أجل إقناع ترامب بعدم الانسحاب من الاتفاق. فيما هدد الرئيس الإيراني حسن روحاني من أن الولايات المتحدة ستندم على تخليها عن الاتفاق النووي معها.
وهناك أيضا احتمال فرض عقوبات أمريكية مجددا على إيران دون الإعلان عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق رسميا، لكن ذلك يعني عمليا من الاتفاق ينهار تماما. لكن إيران لمحت في هذه الأيام إلى احتمال الحفاظ على الاتفاق مع الدول الأوروبية والصين وروسيا حتى لو انسحبت الولايات المتحدة منها.
ح.ع.ح/أ.ح (د.ب.أ، أ.ف.ب)
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الكاتب: إعداد: زمن البدري