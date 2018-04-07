 تحديد هوية ضحيتي إعتداء مونستر و″لا خلفية إسلامية″ لمنفذه | أخبار | DW | 08.04.2018
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أخبار

تحديد هوية ضحيتي إعتداء مونستر و"لا خلفية إسلامية" لمنفذه

حددت الشرطة الألمانية هوية شخصين قتلا في حادث دهس شاحنة صغيرة لحشد في مدينة مونستر غرب ألمانيا يوم السبت. والتحقيقات لا تؤشر إلى"خلفية إسلامية لمنفذ الهجوم" الذي يعاني إضطرابات نفسية.
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أربعة قتلى على الأقل في حادثة دهس بالشاحنة في مونستر الألمانية

قالت الشرطة ومكتب الادعاء العام بولاية شمال الراين فستفاليا الألمانية، إن الضحيتين في حادث الدهس بسيارة الذي وقع أمس السبت (السابع من أبريل نيسان 2018)، في مدينة مونستر غرب ألمانيا، هما امرأة تبلغ من العمر 51 عاما ورجل يبلغ من العمر 65 عاما. وأكد بيان مشترك للشرطة والإدعاء بأن الرجل المشتبه في ارتكابه الحادث أطلق النار على نفسه في السيارة. 
وقال المدعي العام في الولاية مارتن بوتزينهارت إن التحقيقات الأولية أكدت للسلطات أن المشتبه به كان "رجلا يبلغ من العمر 48 عاما من مدينة مونستر". ولم تتكشف حتى الآن أي أدلة على دافع محتمل وراء الحادث. وأضاف بوتزينهارت أن "المحققين يحققون في القضية من جميع الزوايا الممكنة".

واستبعدت الشرطة مبدئيا وجود خلفية إرهابية وراء الحادث، وأفادت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ.) بأن من المحتمل أن يكون الجاني فاعلا منفردا، وهو ألماني الجنسية، يعاني اضطرابات نفسية.

وذكرت تقارير إعلامية ألمانية ضمنها موقع"شبيغل" بأن سائق السيارة كان يعاني من إضطرابات نفسية وليست له خلفية المتطرف. وأفادت قناة التلفزيون العامة "ZDF" أنه كان قد حاول الانتحار مؤخراً.

م.س/ ( د ب أ)

  • Deutschland Kleintransporter fährt in Münster in Menschenmenge - Tote und Verletzte (Reuters/NonstopNews)

    في صور.. عملية دهس بمدينة مونستر الألمانية توقع قتلى وجرحى

    قالت شرطة مدينة مونستر الألمانية إن عملية الدهس التي وقعت يوم السبت في المدينة أدى إلى جرح ثلاثين شخصا ومقتل الكثيرين.

  • Deutschland Kleintransporter fährt in Münster in Menschenmenge - Tote und Verletzte (Reuters/NonstopNews)

    في صور.. عملية دهس بمدينة مونستر الألمانية توقع قتلى وجرحى

    العملية وقعت عندما دهست عربة "فان" صغيرة حشداً من الناس وسط المدينة.

  • Deutschland Polizei: Täter von Münster ist tot (picture alliance/dpa)

    في صور.. عملية دهس بمدينة مونستر الألمانية توقع قتلى وجرحى

    الشرطة الألمانية قالت إن سائق العربة انتحر بإطلاق الرصاص على نفسه.

  • Deutschland Polizei: Täter von Münster ist tot (picture-alliance/dpa)

    في صور.. عملية دهس بمدينة مونستر الألمانية توقع قتلى وجرحى

    مصادر رسمية أكدت سقوط 4 قتلى على الأقل.

  • Deutschland Kleintransporter fährt in Münster in Menschenmenge - Tote und Verletzte (Reuters/NonstopNews)

    في صور.. عملية دهس بمدينة مونستر الألمانية توقع قتلى وجرحى

    صحيفة زود دويتشه تسايتونغ تقول إن ليس هناك أي إشارات على أن هجوم مونستر يحمل دوافع إرهابية. وتضيف إن سائق السيارة ألماني وتبدو عليه علامات إضطرابات عقلية. ويتم حاليا تفتيش شقة المهاجم.

  • Deutschland Kleintransporter fährt in Münster in Menschenmenge - Tote und Verletzte (picture alliance/dpa/B. Thissen)

    في صور.. عملية دهس بمدينة مونستر الألمانية توقع قتلى وجرحى

    هناك شائعات ترددت عن وجود شخصين آخرين إلى جانب السائق الذي قاد العربة، والشرطة تدرس ما إذا كان هناك شركاء آخرون للمنفذ.


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ألمانيا ـ ثلاثة قتلى و20 مصاباً حصيلة عملية دهس نفذها مواطن ألماني

قالت السلطات الألمانية إن مواطنا ألمانيا دهس حشدا من الناس في مدينة مونستر مما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة 20 آخرون، ثم أنتحر، مؤكدة عدم وجود دلائل على خلفيات إسلامية. في حين ذكرت تقارير أن المهاجم يعاني من اضطرابات نفسية. (07.04.2018)  

## تغطية مباشرة ـ عملية دهس بسيارة في مونستر الألمانية ##

قالت السلطات الألمانية إن رجلا هاجم حشدا من الناس خارج مطعم في وسط مدينة مونستر بغرب ألمانيا اليوم السبت مما أسفر عن مقتل اثنين على الأقل ثم أطلق النار على نفسه. المهاجم المفترض مواطن ألمانيا تبدو عليه إضطرابات نفسية. (07.04.2018)  

في صور.. عملية دهس بمدينة مونستر الألمانية توقع قتلى وجرحى

قالت الشرطة بمدينة مونستر الألمانية إن عملية الدهس التي وقعت في المدينة، أدت إلى جرح ثلاثين شخصاً ومقتل آخرين إثر دهس عربة "فان" صغيرة لحشد من الناس، فيما لا تزال هوية المنفذ ودوافعه غامضة. (07.04.2018)  

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أربعة قتلى على الأقل في حادثة دهس بالشاحنة في مونستر الألمانية  

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قالت السلطات الألمانية إن مواطنا ألمانيا دهس حشدا من الناس في مدينة مونستر مما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة 20 آخرون، ثم أنتحر، مؤكدة عدم وجود دلائل على خلفيات إسلامية. في حين ذكرت تقارير أن المهاجم يعاني من اضطرابات نفسية.

Deutschland Polizei: Täter von Münster ist tot

## تغطية مباشرة ـ عملية دهس بسيارة في مونستر الألمانية ## 07.04.2018

قالت السلطات الألمانية إن رجلا هاجم حشدا من الناس خارج مطعم في وسط مدينة مونستر بغرب ألمانيا اليوم السبت مما أسفر عن مقتل اثنين على الأقل ثم أطلق النار على نفسه. المهاجم المفترض مواطن ألمانيا تبدو عليه إضطرابات نفسية.

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