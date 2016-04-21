 تثبيت الحكم بسجن ″فتاة داعش″ التي طعنت شرطياً ألمانياً | أخبار | DW | 19.04.2018
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أخبار

تثبيت الحكم بسجن "فتاة داعش" التي طعنت شرطياً ألمانياً

قضت محكمة ألمانية بتثبيت الحكم بالسجن لست سنوات على المغربية الألمانية صفية س.، التي قامت قبل أكثر من عامين بشن أول عملية بأمر "داعش" في ألمانيا وطعنت شرطياً في رقبته. كما صدر حكم بسجن سوري ألماني في القضية ذاتها.

Polizei Safia S. Messerattacke in Hannover (Polizei)

ثبتت محكمة ألمانيا عليا اليوم الخميس (19 نيسان/ أبريل 2018) الحكم على المتعاطفة مع تنظيم "داعش" صفية س.، التي قامت بمهاجمة شرطي ألماني بسكين، قبل أكثر من عامين. وكانت صفية تبلغ من العمر 15 عاماً، عندما طعنت شرطياً في الرقبة بسكين في محطة القطار الرئيسية في هانوفر في 26 شباط/ فبراير 2016، وأُصيب الشرطي (34 عاماً) بجروح خطيرة لكنه نجا.

مختارات

ذكرت تقارير ألمانية أن نهاية الأسبوع المنصرم شهدت عدة عمليات طعن بالسكاكين، من ضمنها طعن لاجئ سوري امرأة ألمانية، وطعن سوري آخر مواطن له، بالإضافة إلى معركة بالسكاكين والسواطير والعصي بين عائلتين عراقية ولبنانية. (26.03.2018)

حكمت محكمة ألمانية في مدينة دوسلدورف الألمانية بالسجن على أربعة أشخاص بمدد تتراوح بين عام ونصف وخمسة أعوام ونصف. وأدانت المحكمة الأربعة بتهمة نقل أموال وتهريب جهاديين لتنظيم "داعش" الإرهابي. (20.06.2016)

وحُكم على الفتاة، المتعاطفة مع التنظيم المتطرف، بالسجن لست سنوات العام الماضي بتهمة الشروع في القتل، مما تسبب في ضرر بدنيٍ، فضلاً عن اتهامها بدعم منظمة إرهابية أجنبية. ويعد ذلك الهجوم أول هجوم إرهابي أمر تنظيم "داعش" بتنفيذه في ألمانيا.

كما صدر حكم على سوري ألماني "21 عاماً" بالسجن لمدة سنتين ونصف السنة لعدم إبلاغه بأن الهجوم كان مخططاً له.

وأظهرت التحقيقات المتصلة بالهاتف النقال للفتاة صفية س. أنها كانت لها اتصالات مع التنظيم الإرهابي. كما أفادت تقارير صحفية في ألمانيا أن الفتاة مجدت في كتاباتها عبر الهاتف الاعتداءات الإرهابية، التي وقعت في باريس في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015. وعليه تتساءل السلطات الألمانية عن مسار هذه الفتاة، وكيف اقتنعت بأفكار تمجد العنف.

وكانت صفية س.، التي تحمل الجنسية الألمانية والمغربية، تعيش حياة عادية مثل قريناتها، ولها ذوق فني مثل الآخرين وتخزن على هاتفها صوراً لها مع صديقاتها. ويُذكر أن أبوي الفتاة منفصلان منذ مدة، وأنها عاشت في حضن أمها، المنحدرة من المغرب، والتي ربتها تربية محافظة.

ع.غ/ ص.ش (د ب أ)

  • Deutschland GSG 9 (picture alliance/dpa/Hannibal)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    مستعدون للتعامل مع الحالات الصعبة

    فرقة الـ GSG9، وهو مختصر لعبارة (مجموعة حماية الحدود 9)، أنشئت في سنة 1972 بعد أن فشلت الشرطة الألمانية النظامية في إنقاذ رهائن إسرائيليين اختطفهم ارهابيون فلسطينيون في أولمبياد ميونيخ. وكان تشكيلها مثيرا للجدل، حسب بعض السياسيين في ألمانيا الذين وجدوا فيها بقية من قوات أس أس النازية سيئة الصيت.

  • Lufthansa Landshut 1977 - 2017Rückkehr der Landshut-Geiseln nach Frankfurt (picture-alliance/dpa/dpaweb)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    بناء سمعة طيبة

    أول مهمة تولتها الـGSG9، نعتت بـ"عملية النار السحرية". وقد أكسبتها سمعة طيبة. فبعد أن اختطف إرهابيون فلسطينيون طائرة "لوفتهانزا" سنة 1977، تمكن فريق الأمن العام9، من إنقاذ الركاب في عملية مدتها سبع دقائق، بمقديشو. وأصيب، حينها، عضو من المجموعة، بالإضافة إلى مضيفات بجراح، بينما قتل ثلاثة من أصل أربعة خاطفين. وللأسف، قتل الطيار قبل الشروع بالعملية.

  • Deutschland Ulrich Wegener gestorben | Verleihung des Bundesverdienstkreuzes 1977 (imago/Sven Simon)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    مكافأة على مهمة منجزة

    "أولريش فيغنر"، واحد من الأعضاء المؤسسين لـ GSG9، حصل على شهادة استحقاق من الحكومة الألمانية بعد تلك العملية الناجحة.وصار يلقب بـ"بطل مقديشو". توفي في 28 ديسمبر/ كانون الأول2017، عن عمر ناهز الـ88 عاما. ولم يكن أبدا معجبا بلقبه؛ بل كان يردد دائما: "قمنا بالمهمة معا."

  • G8-Gipfel in Heiligendamm 2007 | GSG9 Patrouille (Getty Images/A. Hassenstein)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    حاضرون في البحر...

    ينشط فريق GSG9 لأداء عمله في حالات احتجاز الرهائن، وحالات الإرهاب والقيام بتفجير القنابل. ولكنه يعمل أيضا لتأمين المواقع، كما ظاهر في الصورة الملتقطة عشية قمة G9 (مجموعة الدول الصناعية الثمانية) عام 2007 في مدينة هايليغندام الشمالية.

  • Deutschland GSG 9 (picture-alliance/U. Baumgarten)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    ...كما هم جاهزون على الأرض

    معظم عمليات الـ GSG9 سرية، ويقال إنها شاركت في أكثر من 1900 عملية منذ تأسيسها. ويقع مقرها حاليا في مكانٍ ما بمدينة زانكت أوغستين الغربية، بالقرب من العاصمة الألمانية السابقة، بون.

  • Deutschland Übung der Bundespolizei für Terroranschlag (picture alliance/dpa/J. Carstensen)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    تدريب دائم

    يخضع أعضاء فريق الـ GSG9، لتدريب صارم تؤخذ فيه كل الاحتمالات بعين الاعتبار. وهنا يتعاملون مع هجمات إرهابيين مسلحين في محطة للسكك الحديدية. ويتم حاليا وضع خطط لتوسيع الوحدة بمقدار الثلث ومنحها مقرا آخرا في العاصمة برلين. وعلى الرغم من أن عدد أفرادها يبقى سريا، إلا أن وسائل الإعلام تقدره في حدود 400 عنصراً. تيموثي جونز/ مريم مرغيش


مختارات

GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

تخطط ألمانيا لتوسيع وحدة الشرطة التابعة لها الموسومة بفرقة GSG9، وذلك نظرا لاستمرار التهديد الإرهابي الذي تتعرض له. وتتمتع هذه المجموعة بتاريخ متميز امتد على زمن تجاوز أربعة عقود. (16.01.2018)  

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