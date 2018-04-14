تايلور سويفت الأسطورة تغني "سبتمبر" للأعراس!

في العالم الغربي ومنذ عام 1978 تكاد حفلات العرس لا تتم ما لم تُعزف أو تُنشد مرة واحدة على الأقل أغنية "سبتمبر" September، هذا الموروث الذي بات مقروناً بأفراح الناس، يكتسب اليوم مذاقاً جديداً على لسان المغنية الموصوفة بالأسطورة تايلور سويفت. فقد أطلقت اليوم ألبوماً اسمته "نيو سبوتيفاي سنغلز إي بي"، وفيه عرضت نسختها من الأغنية الخالدة "سبتمبر" وقد أضفت عليها لمسات من الكونتري امتزجت برنين الاكوستك بتباطؤ لحني حوّلها من أغنية ذات إيقاع راقص، الى أغنية بنغم راقص بطيء يليق بأبٍ يراقص ابنته بهدوء ليلة زفافها.

التغيير الآخر الذي أضافته تايلور سويفت حسب موقع يو بي روكس هو تعديلها البيت الافتتاحي للأغنية من "هل تتذكر الليلة الحادية والعشرين من سبتمبر" إلى "هل تتذكر الليلة الثامنة والعشرين من سبتمبر" والتي يُهمس في بعض الكواليس أنَ فيها إشارة الى تاريخ ولادة علاقتها بصديقها الحميم جو آلوِن .

الإصدار الجديد يعرض نسخة "مُحسّنة" من رباعية "ديلكيت" في أغنيتها التي أدتها عام 2017 "ريبيوتيشن". وسيكون بوسع عشاقها الاستماع إلى الرباعية كغلاف لأغنية سبتمبر الموصوفة اعلاه.

الرتابة التي قد تكون انتابت أجيالا من الناس يستمعون في كل عرس إلى أغنية سبتمبر، ستكسرها المطربة الأمريكية الشابة تايلور سويفت بالنسخة الجديدة.

م.م/ ع.خ (DW)