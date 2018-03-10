"تاريخ جديد يبدأ الآن" ـ لقاء رئيس كوريا الجنوبية بزعيم الشمال

قال مسؤول من كوريا الجنوبية إن الرئيس مون جيه-إن وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أجريا اليوم (الجمعة 27 أبريل / نيسان) مباحثات "جادة وصريحة" بشأن نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية والسلام الدائم في أولى جلسات القمة بينهما اليوم. وذكر المسؤول يون يونغ تشان في إفادة أن الجانبين يعدان بيانا مشتركا وسيعلنه الزعيمان معا عند الانتهاء منه. وقال يون إن روي سول جو، زوجة كيم، ستنضم إلى كيم ومون خلال مأدبة العشاء.

وتناقضت مشاهد الحديث الودي بين مون وكيم بشدة مع لقطات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية العام الماضي والتجربة النووية الأكبر التي أجراها الشمال وأدت إلى عقوبات دولية واسعة ومخاوف من نشوب صراع على شبه الجزيرة الكورية. وتأتي القمة قبل أسابيع من لقاء مزمع بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال كيم قبل أن يبدأ هو ومون وكبار مساعديهما المحادثات في قرية بانمونجوم الحدودية "إننا اليوم عند خط بداية حيث يسطر تاريخ جديد من السلام والرخاء والعلاقات بين الكوريتين".

الرئيس الكوري الشمالي أثناء وصوله للمنطقة العازلة بين البلدين

وقال مسؤول كوري جنوبي إن كيم أخبر مون في جلستهما الخاصة بأنه جاء إلى القمة لإنهاء تاريخ من الصراع ومزح الزعيم الكوري الشمالي مع رئيس الجنوب قائلا إنه يأسف لأنه كان يبقيه مستيقظا بسبب تجارب إطلاق الصواريخ في ساعات متأخرة من الليل.

وأضاف المسؤول أن كيم قال لمون إنه مستعد لزيارة البيت الأزرق الرئاسي في سول وأنه يود لقاءه على فترات أكثر تقاربا في المستقبل.

وبعد محادثات استمرت أكثر من ساعة ونصف الساعة خلف الأبواب المغلقة عاد كيم إلى الجانب الكوري الشمالي من الحدود قبيل الظهر في سيارة ليموزين رافقها الحرس الشخصي.

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ومن المقرر أن يغرس الزعيمان بعد تناول الغداء شجرة تذكارية ثم يستأنفان اجتماعهما ويختتمان اليوم في المساء بتناول العشاء ومشاهدة فيلم. وقبل أيام من القمة أعلن كيم تعليق التجارب النووية والصاروخية بعيدة المدى وتفكيك موقع التجارب النووية الوحيد المعروف في كوريا الشمالية.

وأخفقت قمتان سابقتان بين زعيم الشمال ورئيس الجنوب، وكانتا في بيونغ يانغ عامي 2000 و2007، في وقف برامج الأسلحة الكورية الشمالية أو تحسين العلاقات بشكل دائم.

وقال كيم "اليوم وبدلا من التوصل إلى نتائج لن نتمكن من تنفيذها مثلما حدث في الماضي، فإننا يجب أن نحقق نتائج جيدة من خلال الحديث بصراحة بشأن القضايا الحالية والقضايا ذات الأهمية".

ح.ز/ ف.ي (رويترز، أ.ف.ب، د.ب.أ)