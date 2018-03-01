تأسيس مكتب اتصال مركزي للمتضررين من هجوم الدهس الإرهابي في ألمانيا | أخبار | DW | 25.03.2018

قال كورت بيك مفوض الحكومة الألمانية لشؤون ضحايا الهجوم الإرهابي على أحد أسواق عيد الميلاد في العاصمة برلين في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الحكومة الألمانية أسست مكتبا خاصا للمتضررين من ذلك الهجوم.
وتأسيس هذا المركز الذي يضم عدة موظفين، يعد نتيجة لهجوم الدهس الإرهابي في 19 كانون أول/ديسمبر عام 2016 على أحد أسوق عيد الميلاد وسط برلين. ومن المقرر أن يوجه خدماته للمتضررين من الهجوم ويقوم بتنسيق مساعدات من أجلهم دون إثقال كاهلهم بطلبات جديدة دائما. وكان الناجون من الهجوم وأسر الضحايا عابوا علىالحكومة الألمانية من قبل الخمول والبطء في تقديم المساعدات.
ويشار إلى أن هجوم الدهس الإرهابي، الذي نفذه التونسي أنيس عمري على أحد أسواق عيد الميلاد في العاصمة برلين يعد أسوأ هجوم إرهابي شهدته ألمانيا حتى الآن، وأسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة نحو مئة شخص.
ز.أ.ب/ه.د (د ب أ)
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ألمانيا - أبرز أحداث عام 2016 في صور
أحداث رأس السنة في كولونيا وتغير المزاج العام تجاه اللاجئين
لا تزال تبعات حوادث التحرش الجنسي وما رافقها من سرقة للنساء في رأس السنة بمدينة كولونيا بالخصوص تتفاعل حتى اللحظة. فقد وجهت أصابع الاتهام لطالبي لجوء الذين ينحدر أكثرهم من شمال إفريقيا. ومن ذلك الحين لوحظ تراجع في المواقف المرحبة باللاجئين لدى الرأي العام .
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ألمانيا - أبرز أحداث عام 2016 في صور
"أسطورة شتوية"...الألمان أبطال أوروبا لكرة اليد
أحرز منتخب ألمانيا لكرة اليد في كانون الثاني/يناير لقب بطولة أوروبا بعد فوزه على منتخب إسبانيا ب 24 مقابل 17 هدفاً. ويُعد هذا الانتصار غير المنتظر أكبر نجاح للمنتخب الألماني بعد أن كان قد حصل على لقب بطولة العالم التي أُقيمت في ألمانيا عام 2007. وهذه هي المرة الثانية التي يحرز فيها المنتخب الألماني على بطولة أوروبا بعد 2004.
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ألمانيا - أبرز أحداث عام 2016 في صور
"اللعب والانشغال بالهاتف المحمول" وراء تصادم قطارين
تسبب انشغال عامل الإشارات في شركة السكك الحديدية الألمانية بهاتفه الجوال في حادث اصطدام قطارين في باد أيبلينغ في ولاية بافاريا في فبراير/شباط الماضي. وقد أسفر الحادث عن وفاة 11 شخصاً وجرح العشرات. ووجهت للجاني تهمة الانتهاك الجسيم للواجبات الوظيفية.
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ألمانيا - أبرز أحداث عام 2016 في صور
الخضر- الحزب الأقوى في ولاية بادن فورتمبورغ
تعد ولاية بادن فورتمبرغ أحد أهم معاقل حزب "الاتحاد الديمقراطي المسيحي". وجاءت الانتخابات المحلية في مارس/آذار لتعزز حضور حزب الخضر وقوته، حيث فاز بنسبة 32.5 في المائة، وتراجع الاتحاد المسيحي الديمقراطي، مكتفياً بنسبة 27.5 في المائة. وبذلك أصبح الخضر أكبر قوة سياسية في الولاية الغنية بصناعاتها وشركاتها العملاقة والمتوسطة.
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ألمانيا - أبرز أحداث عام 2016 في صور
رحيل ثلاثة من قادة "الحزب الليبرالي"
فقد "الحزب الديمقراطي الحر" ثلاثة من أهم قياداته في عام 2016. ففي آذار رحل وزير الخارجية السابق غيدو فيسترفله (1961-2016) على آثر إصابته بسرطان الدم. وبعده بأسبوعين توفي هانز ديتريش غينشر (1927-2016) الذي كان في السبعينات والثمانينات وزير خارجية ألمانيا الغربية. وفي آب/أغسطس رحل فالتر شيل، المولود في عام 1919. تولى شيل عدة مهمات في الدولة من بينها رئاسة ألمانيا بين 1974-1979.
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ألمانيا - أبرز أحداث عام 2016 في صور
حزب البديل يحصل على المزيد من أصوات الناخبين في الولايات
تأسس حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي في برلين عام 2013 كرد على سياسة إنقاذ اليورو. في العام المنصرم حقق الحزب عدة انتصارات على مستوى الانتخابات المحلية في عدة ولايات ألمانية. استغل الحزب ورقة اللاجئين لاستقطاب المناهضين لسياسة ميركل بهذا الصدد .
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ألمانيا - أبرز أحداث عام 2016 في صور
سمعة صناعة السيارات الألمانية على المحك
في عام 2015 ظهرت إلى العلن فضيحة شركة فولكس فاغن على خلفية التلاعب في معدلات عوادم السيارات. غير أنه في مايو/أيار امتدت الفضيحة لتشمل شركة أوبل وشركات ألمانية أخرى. ولا يقتصر الضرر على دفع مليارت اليورهات كتعويضات، بل أصبحت سمعة صناعة السيارات الألمانية على المحك أيضا.
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ألمانيا - أبرز أحداث عام 2016 في صور
رحيل روبرت نويدك "المكافح العنيد من أجل المحتاجين"
في 31 مايو/ أيار توفي روبرت نويدك مؤسس منظمة الإغاثة الألمانية "كاب أنامور" عن عمر ناهز 77 عاماً. وأشاد الرئيس الألماني به كأحد "الناشطين المحترمين على مستوى العالم لصالح حقوق الإنسان والإنسانية". ووصفته ميركل بأنه "قدوة حقيقية للمؤازرة الإنسانية الحية". ويطلق على منظمة "كاب أنامور" أيضاً اسم (أطباء ألمان للطوارئ) وتختص بتقديم مساعدات إغاثية للأشخاص الذين يواجهون أزمات وحالات طوارئ مثل اللاجئين.
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ألمانيا - أبرز أحداث عام 2016 في صور
المانشافت يفك "العقدة الإيطالية"... بضربات الترجيح
نجح المنتخب الألماني لكرة القدم في بطولة يورو 2016 في فرنسا في فك "العقدة الإيطالية" والفوز على الإيطاليين في ربع النهائي بضربات الترجيح. غير أن المانشافت أُقصي على يد الديوك الفرنسيين في نصف نهائي البطولة.
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ألمانيا - أبرز أحداث عام 2016 في صور
حمى Pokémon Go تصل ألمانيا
وصلت لعبة الواقع والمخصصة للهواتف المحمولة الذكية ولأجهزة التابلت إلى ألمانيا بعد إطلاقها في يوليو. ووصل عدد مرات تحميل اللعبة عشرات الملايين في جميع أنحاء العالم.
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ألمانيا - أبرز أحداث عام 2016 في صور
صيف حار على وقع اعتداءات وأعمال الإرهاب
خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر تموز/يوليو حدثت ألمانيا هجمات إرهابية واعتداءات أوقعت تسعة قتلى وستة عشر جريحاً في كل من ميونخ وانسباخ وفي قطار بالقرب من فورتسبورغ.
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ألمانيا - أبرز أحداث عام 2016 في صور
بومرمان وأردوغان - هل السخرية جريمة؟
ألقى الإعلامي الألماني الساخر، يان بومرمان، قصيدة هجائية في أردوغان في نهاية آذار/مارس الماضي في برنامجه الساخر على قناة (ZDF). تقدم الرئيس التركي بدعوى قضائية ضد بومرمان، ثم ضد رئيس مجموعة النشر "أكسل شبرينغر". خرجت مطالبات حزبية في ألمانيا بتعديل قانون العقوبات حتى لا يتعرض الإعلامي الشهير للعقوبة بسبب الإساءة لرئيس دولة أخرى. وفي أكتوبر/تشرين الأول قرر الادعاء الألماني وقف التحقيقات.
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ألمانيا - أبرز أحداث عام 2016 في صور
ميركل وغاوك يُستقبلان بصيحات الاستهجان وكلمات نابية
استقبلت كل من المستشارة الألمانية، انغيلا ميركل، والرئيس، يواخيم غاوك، بصيحات الاستهجان وكلمات نابية في دريسدن، معقل حركة "بيغيدا" المعادية للإسلام والأجانب، وذلك لدى مشاركتهما احتفالات ذكرى إعادة الوحدة الألمانية في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول. وكان خلف هذا الاستقبال اللافت للنظر أنصار اليمين الشعبوي وحزب "البديل من أجل ألمانيا" الرافضين لسياسة ميركل المرحبة باللاجئين.
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ألمانيا - أبرز أحداث عام 2016 في صور
ميركل... مستشارة للمرة الرابعة على التوالي؟
في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني أكدت المستشارة أنغيلا ميركل رسمياً ترشحها لولاية رابعة في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها خريف عام 2017. ويشار إلى أن ميركل (62 عاما) تشغل هذا المنصب منذ أحد عشر عاماً، وهي فترة قياسية في الحكم في أنظمة الدول الغربية. وتشير استطلاعات الرأي إلى أنها تتمتع بفرص كبيرة للفوز.
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ألمانيا - أبرز أحداث عام 2016 في صور
أولي هونيس ورئاسة بايرن ميونخ
في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني أعيد انتخاب اولي هونيس رئيساً لبايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم بعد أن أمضى نحو عامين في السجن لتهربه من دفع الضرائب. وخرج هونيس (64 عاما) من السجن في 29 شباط/ فبراير الماضي بعد أن أمضى نصف العقوبة (21 شهرا) التي فرضت عليه في آذار/مارس 2014 لمدة 3 سنوات ونصف السنة . واشتهر هونيس كلاعب ثم كمسؤول في بايرن ميونيخ.
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ألمانيا - أبرز أحداث عام 2016 في صور
اعتداء برلين الإجرامي على سوق عيد الميلاد
تركت نهاية عام 2016 شعور الرعب والخوف لدى المواطنين. في حوالي الساعة الثامنة ودقيقتين من مساء يوم الاثنين في 19 ديسمبر/كانون الأول اقتحمت شاحنة سوق عيد الميلاد في ساحة "برايتشايد" في برلين. أودى الاعتداء الإجرامي بحياة 12 شخصاً وأصاب العشرات .
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ألمانيا - أبرز أحداث عام 2016 في صور
نهاية أنيس عامري قتيلاً في ميلانو
بعد تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بمدينة ميلانو، شمال إيطاليا أعلن وزير الداخلية الإيطالي، ماركو مينيتي، في 23 ديسمبر/كانون الأول خبر مقتل أنيس عامري، المشتبه به في تنفيذ الهجوم على سوق عيد الميلاد في برلين، حيث كان هذا الأخير قد تمكن من الهروب عبر فرنسا إلى إيطاليا.