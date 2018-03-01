تأسيس مكتب اتصال مركزي للمتضررين من هجوم الدهس الإرهابي في ألمانيا | أخبار | DW | 25.03.2018

قال كورت بيك مفوض الحكومة الألمانية لشؤون ضحايا الهجوم الإرهابي على أحد أسواق عيد الميلاد في العاصمة برلين في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الحكومة الألمانية أسست مكتبا خاصا للمتضررين من ذلك الهجوم.

وتأسيس هذا المركز الذي يضم عدة موظفين، يعد نتيجة لهجوم الدهس الإرهابي في 19 كانون أول/ديسمبر عام 2016 على أحد أسوق عيد الميلاد وسط برلين. ومن المقرر أن يوجه خدماته للمتضررين من الهجوم ويقوم بتنسيق مساعدات من أجلهم دون إثقال كاهلهم بطلبات جديدة دائما. وكان الناجون من الهجوم وأسر الضحايا عابوا علىالحكومة الألمانية من قبل الخمول والبطء في تقديم المساعدات.

ويشار إلى أن هجوم الدهس الإرهابي، الذي نفذه التونسي أنيس عمري على أحد أسواق عيد الميلاد في العاصمة برلين يعد أسوأ هجوم إرهابي شهدته ألمانيا حتى الآن، وأسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة نحو مئة شخص.

ز.أ.ب/ه.د (د ب أ)