 تأثير الأزمات في بلدان المهاجرين على التعايش بينهم.. عفرين مثالاً | ثقافة ومجتمع | DW | 07.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ثقافة ومجتمع

تأثير الأزمات في بلدان المهاجرين على التعايش بينهم.. عفرين مثالاً

يعيش في ألمانيا أكثر من 17 مليون شخص ذوي أصول مهاجرة، كثيرون منهم يتأثرون بما يحدث في بلدانهم. لكن هل ينعكس ذلك على علاقاتهم والتعايش بينهم؟ كمثال نأخذ تأثير العملية العسكرية في عفرين على العلاقة بين الأكراد والأتراك.

Deutschland Keupstraße in Köln (DW/M. Hussein)

منذ حوالي شهر واللاجئ السوري أحمد زينال يقضي أيامه في البيت، بعد أن تلقّى إشعاراً بفصله من العمل في الشركة التي كان يعمل لديها، والسبب أنه تشاجر مع زملائه في العمل بعد احتدام النقاش وتبادل الاتهامات حول العملية العسكرية التركية في منطقة عفرين السورية التي ينحدر منها، كما يقول لمهاجر نيوز. 

مختارات

كان اللاجئ الكردي، الذي قدم إلى ألمانيا قبل حوالي سنتين ونصف، يعمل في شركة لتصنيع قطع غيار السيارات، لكنه فُصل من العمل مع أحد رفاقه الأكراد، بسبب "انتقادهما لقتل المدنيين في عفرين من قبل الجيش التركي وفصائل المعارضة التابعة لها"، على حد تعبيره.
ويقول أحمد "كنت أنا ورفيقي الكردي أصلان نتحدث عن الأوضاع في عفرين، حيث أن عوائلنا هناك، فتقدم نحونا أحد الأتراك العاملين في الشركة وسألنا عن رأينا في العملية العسكرية هناك، فانتقدنا العملية العسكرية التركية وسياسة أردوغان معبرين عن رأينا بحرية. فتجمع حولنا عدة أشخاص من الذين كانوا يعملون هناك، واتهمونا بأننا إرهابيون، ولنتفاجأ بعد عدة أيام بتلقي إشعار بالفصل من العمل".

تأثير على التعايش المشترك
يعيش أحمد في شارع "كويب شتراسه Keupstraße" بمدينة كولونيا الألمانية، والذي يطلق عليه البعض "شارع اسطنبول" لأن الكثير من قاطنيه هم من الأتراك، وبينهم أكراد أيضاً، ويعتقد اللاجئ الذي يبلغ الحادية والعشرين من العمر أن العملية العسكرية التركية في عفرين أثرت على التناغم الموجود في الشارع أيضاً. ويرى صاحب أحد المتاجر في هذا الشارع أن العاملين لا يرغبون في الحديث عن تلك العملية، من أجل المحافظة على مصدر رزقهم، وعدم تعكير الجو العام، حسبما قاله لمهاجر نيوز، مشترطاً ألا يتم ذكر اسمه.

Deutschland Straßenszene Keupstraße (picture alliance/dpa/R. Weihrauch)

غالبية قاطني شارع كويب شتراسه في مدينة كولونيا الألمانية هم من الأتراك والأكراد


ولم يقتصر تأثير العملية العسكرية في عفرين على هذا الشارع فقط بل امتد ليصل العديد من المدن الألمانية، التي شهدت ومنذ بداية الهجوم التركي على عفرين في العشرين من كانون الثاني/ يناير 2018، احتجاجات واشتباكات وأعمال عنف بين أكراد وأتراك كما حدث في مطار هانوفر مثلا حيث اشتيك مسافرون أتراك مع محتجين أكراد. كما كانت هناك هجمات على مساجد تديرها جمعية "ديتيب" الإسلامية المقربة من أردوغان وحزبه العدالة والتنمية الحاكم وتتلقى أموالا من وزارة ديانات (الأوقاف) التركية، والتي تدير أكثر من 900 مسجد في ألمانيا، ناصر بعضها العملية العسكرية التركية في عفرين علناً في خطب الجمعة، ما أدى لتزايد المخاوف من تصعيد أكبر.

وفي هذا السياق قالت  متحدثة في وزارة الداخلية الألمانية إن "الأحداث في المنطقة (عفرين) تلهب مشاعر الأكراد الذين يعيشون هنا في ألمانيا"، مشيرة إلى أن الصراعات بين الأتراك والأكراد تحدث أيضا في ألمانيا التي يعيش فيها نحو ثلاثة ملايين لهم علاقات بتركيا، عدد مهم منهم من أصل كردي.

وخوفا من زيادة التوتر بين المهاجرين الأتراك والأكراد نددت الجالية الكردية في ألمانيا بجميع الرسائل الداعية إلى العنف، وحسب رئيسها أرتان طوبراك فإن "أيّا كان وراء هذه الهجمات ويدعو للعنف سواء من دوائر قريبة من حزب العمال الكردستاني أو جهاز المخابرات التركي، فليس هناك ما يبرر هذا الشكل من العنف غير الإنساني"، داعيا في الوقت ذاته إلى التحلي بالأساليب الديمقراطية للدفاع عن أي مواقف سياسية.

"لا للتعميم" 
وبالعودة إلى شارع "كويب شتراسه" في مدينة كولونيا والعلاقة بين السكان، يقول اللاجئ السوري فواز محمد، إن العملية العسكرية في عفرين تسببت بحالة من البرود في العلاقات بين الجيران أيضاً، ويقول لمهاجر نيوز "أرى أن بعض الجيران توقفوا عن إلقاء التحية أيضاً، وأنا أيضاً لا أريد أن ألقي التحية على أي شخص يؤيد تلك العملية التي يُقتل فيها الأطفال والنساء".

Deutschland Keupstraße in Köln (DW/M. Hussein)

يقول صاحب أحد المتاجر إن العاملين لا يرغبون في الحديث عن العملية العسكرية في عفرين للمحافظة على مصدر رزقهم

لكن يوجيل، الألماني ذو الأصول التركية ، والذي يعيش في الشارع منذ حوالي 40 سنة، يقول إنه لم يلاحظ أي تغيير في تعامل الناس فيما بينهم، حتى بعد العملية العسكرية في عفرين، ويقول "قد تكون هناك حساسية لدى البعض، لكنني أستطيع أن أقول إن ذلك لم يؤثر على التعايش المشترك بين الأتراك والأكراد هنا بشكل عام".
واللاجئ السوري أحمد زينال يقول لمهاجر نيوز، إن حديثه عن تأثير العملية العسكرية في عفرين على العلاقات بين الأكراد والأتراك، لا يعني أن هذه حالة عامة في الشارع، ويضيف "التعميم خاطئ دائماً، فجارتنا التركية طيبة جداً، كالعديد من الأتراك هنا، والذين يتعاطفون مع أهلنا في عفرين". لكن وبالرغم من ذلك، لا يخفي أحمد أنه لا يرغب في العمل لدى تركي، خوفاً من أن يكون "مؤيداً لأردوغان"، حسب تعبيره، ويقول "المعاناة التي عشناها ونعيشها تكفينا. نريد أن نعيش هنا بسلام".   وتجدر الإشارة إلى أنه يعيش في ألمانيا أكثر من مليون كردي ينحدرون من تركيا وإيران والعراق وسوريا. 

الأتراك أيضا خائفون

ليس الأكراد فقط هم من يشعرون بتأثير أزمة عفرين على العلاقات بين قاطني الشارع، بل الآخرون أيضاً. يقول الألماني ذو الأصول التركية أورهان لمهاجر نيوز، إنه يشعر بفتور العلاقات بين الناس بعد العملية العسكرية في عفرين، ويضيف "العديد من الأتراك أيضاً ضد هذه العملية، لكنهم لا يتجرأون على ذكر ذلك، خاصة على وسائل الإعلام، خوفاً من انتقام السلطات التركية منهم أو من عوائلهم، عند ذهابهم إلى تركيا". فمنذ بداية الهجوم التركي على عفرين اعتقلت السلطات التركية مئات الأشخاص بينهم أطباء وصحفيون وطلاب جامعيون بسبب كتابات على مواقع التواصل الاجتماعي واحتجاجات تنتقد العملية. وتعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنزع وصف "تركية" من اسم نقابة الأطباء المؤلفة من 83 ألف عضو بعد أن عارضت النقابة علناً الحملة العسكرية. 

محي الدين حسين - مهاجر نيوز

  • Syrien Brüchige Feuerpause in Ost-Ghuta (picture-alliance/dpa/XinHua/A. Safarjalani)

    الغوطة وعفرين.. لا صوت يعلو على آهات المدنيين سوى دوي القنابل

    بدأت العملية العسكرية، التي يشنها النظام السوري والقوات الروسية ومجموعة من الميلشيات "الرديفة"، على الغوطة الشرقية منذ 18 شباط/ فبراير 2018.

  • Syrien Massenflucht aus Ghuta (Getty Images/AFP/L. Beshara)

    الغوطة وعفرين.. لا صوت يعلو على آهات المدنيين سوى دوي القنابل

    خلَّفت هذه العملية حتى الآن حوالي 1000 قتيل وأكثر من 500 جريح. كما "نزح" وتم "تهجير" آلاف المدنيين.

  • Syrien Massenflucht aus Ghuta (Getty Images/AFP/L. Beshara)

    الغوطة وعفرين.. لا صوت يعلو على آهات المدنيين سوى دوي القنابل

    شهد يوم الخميس 15 آذار/ مارس 2018 أكبر عملية "نزوح جماعي" منذ بدء التصعيد العسكري، من الغوطة الشرقية، حيث خرج في هذا اليوم 20 ألف مدني، وخاصةً من قرى حمورية وكفر بطنا، وذلك تزامناً مع تقدم ميداني لقوات النظام.

  • Syrien Massenflucht aus Ghuta (Getty Images/AFP/L. Beshara)

    الغوطة وعفرين.. لا صوت يعلو على آهات المدنيين سوى دوي القنابل

    أكد مصدر روسي أنه يوم الجمعة 16 آذا/ مارس 2018 فقط "غادر" ما يقارب من 500 مدني منطقة الغوطة المحيطة بالعاصمة السورية دمشق، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال وكبار السن.

  • Syrien Massenflucht aus Ghuta (Getty Images/AFP/L. Beshara)

    الغوطة وعفرين.. لا صوت يعلو على آهات المدنيين سوى دوي القنابل

    فشلت محاولات جمعيات ومنظمات الإنسانية إدخال المساعدات إلى الغوطة، التي تشهد حصاراً منذ عام 2013. تم ترحيل بعض العائلات الخارجة من الغوطة إلى الشمال السوري أو توزيعهم على مراكز إيواء داخل دمشق بحسب جهات رسمية سورية.

  • Syrien Flucht aus Afrin (Reuters/K. Ashawi)

    الغوطة وعفرين.. لا صوت يعلو على آهات المدنيين سوى دوي القنابل

    يستمر "فرار" و"تهجير" المدنيين من منطقة عفرين شمال غرب سوريا، حيث تشن القوات التركية مع مقاتين من "الجيش السوري الحر" حملة عسكرية منذ كانون الثاني/ يناير 2018 تحت اسم "غصن الزيتون" ضد مقاتلين أكراد.

  • Syrien Flucht aus Afrin (Reuters/K. Ashawi)

    الغوطة وعفرين.. لا صوت يعلو على آهات المدنيين سوى دوي القنابل

    عبرت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء المعلومات التي تتحدث عن مدنيين عالقين في عفرين، تمنعهم القوات الكردية من الفرار ويُستخدمون كـ"دروعٍ بشرية".

  • Syrien Flucht aus Afrin (Reuters/K. Ashawi)

    الغوطة وعفرين.. لا صوت يعلو على آهات المدنيين سوى دوي القنابل

    "نزح" الآلاف من منطقة عفرين منذ بدء الهجوم التركي، حيث باتت عفرين مطوقة بشكل شبه كامل باستثناء ممر وحيد يستخدمه المدنيون الذين يفرون بالآلاف إلى مناطق مجاورة.

  • Syrien Flucht aus Afrin (Reuters/K. Ashawi)

    الغوطة وعفرين.. لا صوت يعلو على آهات المدنيين سوى دوي القنابل

    شهد الأسبوع الثاني من شهر آذار/ مارس فرار أكثر من ثلاثين ألف مدني من عفرين، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.


مختارات

الغوطة وعفرين.. لا صوت يعلو على آهات المدنيين سوى دوي القنابل

طغى الدم على الذكرى السنوية السابعة لانطلاق الاحتجاجات السلمية في سوريا، التي حوّلت إلى حرب أهلية أتت على الأخضر واليابس. الغوطة الشرقية ومنطقة عفرين شهدتا "نزوح" و"تهجير" الآلاف في النصف الأول من شهر آذار/مارس الجاري. (16.03.2018)  

مواضيع ذات صلة

الآلاف يتظاهرون في هانوفر تضامنا مع عفرين 17.03.2018

تظاهر الآلاف من المهاجرين الأكراد في مدينة هانوفر، شمالي ألمانيا، احتجاجا على العملية العسكرية التركية في عفرين. وطالب المتظاهرون الحكومة الألمانية بوقف تصدير الأسلحة لتركيا وفرض عقوبات اقتصادية على أنقرة.

Demonstration zu türkisch-kurdischem Konflikt

مواجهات بين متظاهرين أكراد وأتراك في ألمانيا والسبب عفرين 11.03.2018

على خلفية العملية العسكرية التركية في عفرين شهد مطار دوسلدورف الألماني أحداث شغب بين متظاهرين أتراك وآخرين أكراد أسفرت عن إصابات. المظاهرة غير المصرح بها تأتي في إطار سلسلة مظاهرات شهدتها بعض المدن الألمانية مؤخرا.

Deutschland Tausende Kurden demonstrieren in Hannover gegen die Türkei

أكراد ألمانيا يحيون النوروز في مظاهرات بهانوفر داعمة لعفرين 17.03.2018

تظاهر حوالي 11 ألف كردي في مدينة هانوفر للتنديد بالعملية العسكرية التركية في عفرين السورية. وعلى عكس المتوقع لم تحدث اشتباكات مع أتراك؛ إلا أنه سُجل رفع رموز وترديد شعارات لعا علاقة بحزب العمال الكردستاني.

Themenheader Infoseite für Flüchtlinge

خطواتي الأولى - معلومات للاجئين الجدد في ألمانيا 26.10.2015

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر! 

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار