 بوينغ والسعودية تؤسسان شراكة للصناعات العسكرية | عالم المنوعات | DW | 01.04.2018
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منوعات

بوينغ والسعودية تؤسسان شراكة للصناعات العسكرية

أعلنت شركة بوينغ الأمريكية عن توقيع شراكة مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية في مشروعات مشتركة تستهدف زيادة المكون المحلي إلى 55 في المائة، إضافة إلى خدمات عسكرية للسعودية واستثمارات تشمل منشآت ومعدات داخل المملكة.

Saudi-Arabien F-15 Kampfflugzeuge (Getty Images/AFP/F. Nureldine)

مقاتلات سعودية

قالت شركة بوينغ إنها والشركة السعودية للصناعات العسكرية ستؤسسان شراكة بينهما في مشروعات مشتركة تستهدف زيادة المكون المحلي إلى 55 في المائة. وأضافت أن الإيرادات التي ستتحقق من تلك الشراكة في زيادة المكون المحلي السعودي ستتجاوز 22 مليار دولار وستخلق ستة آلاف وظيفة بحلول عام 2030.

وأشارت الشركة الأمريكية إلى أن تلك الشراكة ستوفر خدمات استدامة للطائرات العسكرية التابعة للأسطول الجوي في المملكة، موضحة أن قيمة الاستثمارات ستصل إلى 450 مليون دولار وستشمل منشآت ومعدات داخل المملكة.

س.آ/ ي.أ (رويترز)
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