بوندسليغا ـ كولونيا يهبط وهامبورغ ينتظر حتى نهاية الموسم

هبط فريق كولونيا إلى دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم بعد خسارته أمام مضيفه فرايبورغ 2 / 3 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت(28 نيسان/أبريل 2018) في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري (بوندسليغا). وشهدت أيضا هذه الجولة فوز بايرن ميونخ على آينتراخت فرانكفورت 4 / 1 وهامبورغ على فولفسبورغ 3 / 1 وتعادل شالكه مع بوروسيا مونشنجلادباخ 1/1 وأوغسبورغ مع هيرتا برلين 2/2.

وعلى ملعب بادينوفا شتاديون، تلقى فريق كولونيا هزيمته العشرين في الدوري هذا الموسم وهبط لدوري الدرجة الثانية، بعد سقوطه أمام مضيفه فرايبورغ 2 / 3. وسجل أهداف فرايبورغ نيلز بيترسن (هدفين) في الدقيقتين 14 و52 ولوكاس هولير في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، فيما سجل هدفي كولونيا بيتينكورت ليوناردو في الدقيقتين 82 و87. وأهدر كريستيان غونتر لاعب فرايبورغ ركلة جزاء في الدقيقة 23.

ورفع فرايبورغ رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع عشر وتوقف رصيد كولونيا عند 22 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير. وكان كولون عاد للبوندسليغا في موسم 2014/2015، وقضى أربعة مواسم في البوندسليغا قبل ان يهبط هذا الموسم.

وعلى ملعب أليانز أرينا، حقق بايرن ميونخ فوزا عريضا على ضيفه آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 4/1. وسجل أهداف بايرن ميونخ نيكلاس دوريتش وساندرو فاغنر ورافينيا ونيكلاس سول في الدقائق 43 و76 و87 و الأخيرة من المباراة فيما سجل هدف آينتراخت فرانكفورت سباستيان هيلير في الدقيقة 78. ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 81 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد فرانكفورت عند 46 نقطة في المركز السابع. وكان بايرن ميونخ قد حسم لقب الدوري للمرة السادسة على التوالي بعد فوزه على أوغسبورغ4 / 1 في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري.

وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى، وفرض بايرن ميونخ سيطرته على مجريات اللعب منذ بدايتها وسط تراجع لفريق آينتراخت فرانكفورت للحفاظ على نظافة شباكه واعتمد في ذات الوقت على شن الهجمات المرتدة. ورغم سيطرة بايرن ميونخ على مجريات اللعب ومحاولاته المستمرة لتسجيل هدف التقدم إلا أنه فشل في ضرب دفاعات فرانكفورت لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 25 والتي شهدت أخطر فرص هذا الشوط عندما سدد فرانك إيفانا كرة قوية لكن كرته خرجت بعيدة عن المرمى. وعاد اللعب لينحصر مرة أخرى في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 40 والتي كادت أن تشهد الهدف الأول لفريق فرانكفورت عندما سدد ميات جاسينوفيتش كرة قوية مرت لكنها جاءت بعيدة عن المرمى بسنتيميترات قليلة.

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وفي الدقيقة 43 سجل بايرن ميونخ هدف التقدم عندما وصلت كرة طولية إلى ساندرو فاغنر الذي انطلق بها من الجانب الأيمن ومرر كرة بينية إلى نيكلاس دوريتش الذي سدد الكرة بنجاح إلى داخل المرمى.

ومر الوقت المتبقي من هذا الشوط بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم بايرن ميونخ 1 / صفر.

ومع بداية الشوط الثاني، تخلى فريق آينتراخت فرانكفورت قليلا عن حذره الدفاعي بحثا عن تسجيل هدف التعادل وبادل بايرن ميونخ للهجمات لكن كلاهما فشل في تشكيل أي خطورة على المرميين لينحصر اللعب في وسط الملعب. وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 63 والتي كادت أن تشهد الهدف الثاني لبايرن ميونخ عندما انطلق ماتس هوميلز بالكرة ووصل إلى وسط الملعب قبل أن يمرر الكرة إلى فرانك إيفانا في الجانب الأيمن الذي انطلق بها ومرر كرة عرضية من الجانب الأيمن من داخل منطقة الجزاء ليقابلها ساندرو فاغنر بضربة رأس قوية لكن كرته مرت بجوار القائم الأيمن للحارس لوكاس هراديكي بسنتيميترات قليلة.

وفي الدقيقة 75 سجل بايرن ميونخ الهدف الثاني عندما أخطأ فالايت سيمون في تمرير الكرة ليقطعها سبستيان رودي الذي انطلق بالكرة قبل أن يمررها إلى ساندرو فاغنر في الناحية اليسرى داخل منطقة جزاء فرانكفورت ليسددها إلى داخل المرمى.

وفي الدقيقة 78 سجل فرانكفورت هدف تقليص الفارق عندما لعبت كرة عرضية من الجانب الأيمن لتصطدم بقدم سباستيان هيلير داخل منطقة الجزاء الضيقة وتدخل المرمى.

وفي الدقيقة 87 سجل رافينيا الهدف الثالث لبايرن ميونخ عندما انطلق بالكرة حتى دخل منطقة جزاء فرانكفورت من الناحية اليمنى وسدد كرة أرضية رائعة إلى داخل المرمى. وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة سجل بايرن ميونخ الهدف الرابع عندما مرر رافينيا كرة بينية إلى نيكلاس سول الذي انفرد على اثرها بالحارس لوكاس هراديكي ثم سددها إلى داخل المرمى ليطلق بعدها الحكم صافرة نهاية المباراة.

وعلى الملعب الأولمبي، عاد فريق هيرتا برلين من بعيد وقلب تأخره بهدفين نظيفين أمام ضيفه أوغسبورغ إلى تعادل 2/2. وسجل هدفي أوغسبورغ مايكيل غريغوريتش وسيرجيو كوردوفا في الدقيقتين 32 و61، ثم تعادل هيرتا برلين بهدفين سجلهما فيداد إيبيفيتشفي الدقيقة 84 من ركلة جزاء ودافي سليك في الدقيقة87. وبذلك رفع أوغسبورغ رصيده إلى 41 نقطة في المركز الحادي عشر كما رفع هيرتا برلين رصيده إلى 43 نقطة في المركز التاسع.

برلين نجح في قلب تأخره بهدفين إلى تعادل بهدفين

وعلى ملعب فولكسفاغن أرينا، جدد هامبورغ آماله في البقاء بالبوندسليغا بتغلبه على فولفسبورغ 3/1. وسجل أهداف هامبورغ بوبي شوو وود في الدقيقة 43 من ركلة جزاء ولويس هولتبي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول ولوكا فالدشميدت في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة، فيما سجل هدف فولفسبورغ جوسيب بريكالو في الدقيقة 78. ورفع هامبورغ رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير، بفارق نقطتين خلف فولفسبورغ صاحب المركز الخامس عشر.

وعلى ملعب فيلتينس أرينا، خيم التعادل 1/1 على المباراة التي جمعت شالكه بضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ. وتقدم غلادباخ بهدف سجله رافاييل في الدقيقة 32 وتعادل شالكه بهدف سجله دانيل كاليجيوري في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من ركلة جزاء. واضطر فريق شالكه لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 12 بعد طرد نبيل بن طالب. ورفع شالكه رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني كما رفع جلادباخ رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثامن.

ح.ع.ح/ع.ج.م(د.ب.أ)