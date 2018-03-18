 بوندسليغا ـ كولونيا يهبط وهامبورغ ينتظر حتى نهاية الموسم | عالم الرياضة | DW | 28.04.2018
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عالم الرياضة

بوندسليغا ـ كولونيا يهبط وهامبورغ ينتظر حتى نهاية الموسم

المرحلة 32 من منافسات الدوري الألماني كانت حاسمة لفرق الذيل، حيث جاءت النتائج لتؤكد هبوط كولونيا نهائيا إلى الدرجة الثانية، فيما أجل هامبورغ تقرير مصيره إلى نهاية الموسم بعد فوزه على فولفسبورغ، وبايرن يسحق فرانكفورت.

Fußball 1. Bundesliga | Abstieg des 1. FC Köln (Reuters/K. Pfaffenbach)

كولونيا أول فريق يهبط هذا الموسم إلى الدرجة الثانية

هبط فريق كولونيا إلى دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم بعد خسارته أمام مضيفه فرايبورغ 2 / 3 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت(28 نيسان/أبريل 2018) في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري (بوندسليغا). وشهدت أيضا هذه الجولة فوز بايرن ميونخ على آينتراخت فرانكفورت 4 / 1 وهامبورغ على فولفسبورغ 3 / 1 وتعادل شالكه مع بوروسيا مونشنجلادباخ 1/1 وأوغسبورغ مع هيرتا برلين 2/2.

وعلى ملعب بادينوفا شتاديون، تلقى فريق كولونيا هزيمته العشرين في الدوري هذا الموسم وهبط لدوري الدرجة الثانية، بعد سقوطه أمام مضيفه فرايبورغ 2 / 3. وسجل أهداف فرايبورغ نيلز بيترسن (هدفين) في الدقيقتين 14 و52 ولوكاس هولير في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، فيما سجل هدفي كولونيا بيتينكورت ليوناردو في الدقيقتين 82 و87. وأهدر كريستيان غونتر لاعب فرايبورغ ركلة جزاء في الدقيقة 23.

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بعد محاولة الاغتيال الغامضة التي تعرض لها في أحد الطرق السريعة في ألمانيا، يعتصم لاعب فريق سانت باولي السابق دينيز ناكي أمام مبنى الأمم المتحدة بجنيف مضرباً عن الطعام للاحتجاج على العملية العسكرية التركية في عفرين. (21.03.2018)

بعد تألقه هذا الموسم مع فريقه باير ليفركوزن، أصبح الجناح الجامايكي الشاب ليون بيلي محط أنظار كبريات الأندية الأوروبية، وخاصة الإنجليزية منها، مما جعل بعض المراقبين يتوقعون مغادرته قريبا للبوندسليغا مقابل صفقة قياسية. (20.02.2018)

ورفع فرايبورغ رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع عشر وتوقف رصيد كولونيا عند 22 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير. وكان كولون عاد للبوندسليغا في موسم 2014/2015، وقضى أربعة مواسم في البوندسليغا قبل ان يهبط هذا الموسم.

وعلى ملعب أليانز أرينا، حقق بايرن ميونخ فوزا عريضا على ضيفه آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 4/1. وسجل أهداف بايرن ميونخ نيكلاس دوريتش وساندرو فاغنر ورافينيا ونيكلاس سول في الدقائق 43 و76 و87 و الأخيرة من المباراة فيما سجل هدف آينتراخت فرانكفورت سباستيان هيلير في الدقيقة 78. ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 81 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد فرانكفورت عند 46 نقطة في المركز السابع. وكان بايرن ميونخ قد حسم لقب الدوري للمرة السادسة على التوالي بعد فوزه على أوغسبورغ4 / 1 في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري.

وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى، وفرض بايرن ميونخ سيطرته على مجريات اللعب منذ بدايتها وسط تراجع لفريق آينتراخت فرانكفورت للحفاظ على نظافة شباكه واعتمد في ذات الوقت على شن الهجمات المرتدة. ورغم سيطرة بايرن ميونخ على مجريات اللعب ومحاولاته المستمرة لتسجيل هدف التقدم إلا أنه فشل في ضرب دفاعات فرانكفورت لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 25 والتي شهدت أخطر فرص هذا الشوط عندما سدد فرانك إيفانا كرة قوية لكن كرته خرجت بعيدة عن المرمى. وعاد اللعب لينحصر مرة أخرى في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 40 والتي كادت أن تشهد الهدف الأول لفريق فرانكفورت عندما سدد ميات جاسينوفيتش كرة قوية مرت لكنها جاءت بعيدة عن المرمى بسنتيميترات قليلة.

Fußball 1. Bundesliga | FC Bayern München v Eintracht Frankfurt (Reuters/M. Dalder)

بايرن يسحق فريق مدربه المقبل فرانكفورت باربعة أهداف مقابل هدف

 

وفي الدقيقة 43 سجل بايرن ميونخ هدف التقدم عندما وصلت كرة طولية إلى ساندرو فاغنر الذي انطلق بها من الجانب الأيمن ومرر كرة بينية إلى نيكلاس دوريتش الذي سدد الكرة بنجاح إلى داخل المرمى.

ومر الوقت المتبقي من هذا الشوط بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم بايرن ميونخ 1 / صفر.

ومع بداية الشوط الثاني، تخلى فريق آينتراخت فرانكفورت قليلا عن حذره الدفاعي بحثا عن تسجيل هدف التعادل وبادل بايرن ميونخ للهجمات لكن كلاهما فشل في تشكيل أي خطورة على المرميين لينحصر اللعب في وسط الملعب. وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 63 والتي كادت أن تشهد الهدف الثاني لبايرن ميونخ عندما انطلق ماتس هوميلز بالكرة ووصل إلى وسط الملعب قبل أن يمرر الكرة إلى فرانك إيفانا في الجانب الأيمن الذي انطلق بها ومرر كرة عرضية من الجانب الأيمن من داخل منطقة الجزاء ليقابلها ساندرو فاغنر بضربة رأس قوية لكن كرته مرت بجوار القائم الأيمن للحارس لوكاس هراديكي بسنتيميترات قليلة.

وفي الدقيقة 75 سجل بايرن ميونخ الهدف الثاني عندما أخطأ فالايت سيمون في تمرير الكرة ليقطعها سبستيان رودي الذي انطلق بالكرة قبل أن يمررها إلى ساندرو فاغنر في الناحية اليسرى داخل منطقة جزاء فرانكفورت ليسددها إلى داخل المرمى.

وفي الدقيقة 78 سجل فرانكفورت هدف تقليص الفارق عندما لعبت كرة عرضية من الجانب الأيمن لتصطدم بقدم سباستيان هيلير داخل منطقة الجزاء الضيقة وتدخل المرمى.

وفي الدقيقة 87 سجل رافينيا الهدف الثالث لبايرن ميونخ عندما انطلق بالكرة حتى دخل منطقة جزاء فرانكفورت من الناحية اليمنى وسدد كرة أرضية رائعة إلى داخل المرمى. وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة سجل بايرن ميونخ الهدف الرابع عندما مرر رافينيا كرة بينية إلى نيكلاس سول الذي انفرد على اثرها بالحارس لوكاس هراديكي ثم سددها إلى داخل المرمى ليطلق بعدها الحكم صافرة نهاية المباراة.

وعلى الملعب الأولمبي، عاد فريق هيرتا برلين من بعيد وقلب تأخره بهدفين نظيفين أمام ضيفه أوغسبورغ إلى تعادل 2/2. وسجل هدفي أوغسبورغ مايكيل غريغوريتش وسيرجيو كوردوفا في الدقيقتين 32 و61، ثم تعادل هيرتا برلين بهدفين سجلهما فيداد إيبيفيتشفي الدقيقة 84 من ركلة جزاء ودافي سليك في الدقيقة87. وبذلك رفع أوغسبورغ رصيده إلى 41 نقطة في المركز الحادي عشر كما رفع هيرتا برلين رصيده إلى 43 نقطة في المركز التاسع.

1. Bundeslig: Hertha BSC vs FC Augsburg (Imago/Camera 4/E. Thonfeld)

برلين نجح في قلب تأخره بهدفين إلى تعادل بهدفين

وعلى ملعب فولكسفاغن أرينا، جدد هامبورغ آماله في البقاء بالبوندسليغا بتغلبه على فولفسبورغ 3/1. وسجل أهداف هامبورغ بوبي شوو وود في الدقيقة 43 من ركلة جزاء ولويس هولتبي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول ولوكا فالدشميدت في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة، فيما سجل هدف فولفسبورغ جوسيب بريكالو في الدقيقة 78. ورفع هامبورغ رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير، بفارق نقطتين خلف فولفسبورغ صاحب المركز الخامس عشر.

وعلى ملعب فيلتينس أرينا، خيم التعادل 1/1 على المباراة التي جمعت شالكه بضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ. وتقدم غلادباخ بهدف سجله رافاييل في الدقيقة 32 وتعادل شالكه بهدف سجله دانيل كاليجيوري في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من ركلة جزاء. واضطر فريق شالكه لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 12 بعد طرد نبيل بن طالب. ورفع شالكه رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني كما رفع جلادباخ رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثامن.

ح.ع.ح/ع.ج.م(د.ب.أ)

  • Fußball 1 Bundesliga 1 FSV Mainz 05 SC Freiburg 30 Spieltag am 16 04 2018 in der Opel Arena (Imago/Thomas Frey)

    خسائر وأعطال وسوء حظ.. تقنية الفيديو وأول مواسمها بالبوندسليغا

    ركلة جزاء خلال الاستراحة بين الشوطين

    بابلو دي بلاسيس لاعب، ماينز يسجل من ركلة جزاء في شباك فريق فرايبورغ، في الجولة 30، حيث شهدت المباراة واقعة غريبة، فقد أطلق الحكم غيدو فينكمان صافرته معلنا انتهاء الشوط الأول، بيد أن الحكمة بيبي شتاينهاوس، التي كانت جالسة في المركز الرئيسي لتقنية الفيديو بكولونيا، نبهت غيدو فينكمان إلى أن هناك لمسة يد تستوجب ركلة جزاء، وهو ما دفعه إلى استدعاء اللاعبين من غرف الملابس، ومنح ركلة جزاء لفريق ماينز.

  • Bayern München - Bayer 04 Leverkusen 3:1 Erster Videobeweis (picture-alliance/M. Ulmer)

    خسائر وأعطال وسوء حظ.. تقنية الفيديو وأول مواسمها بالبوندسليغا

    الاستعانة بالفيديو

    تحتم على الجماهير، سواء داخل الملعب أو عبر شاشة التلفاز، التعود بسرعة على هذه الحركة من طرف الحكم (الصورة). ويُعد توبياس شتيلر أول حكم استفاد من تقنية الفيديو، حيث أعلن عن ضربة جزاء، في افتتاح الدوري الألماني في مباراة بايرن ميونيخ مع ليفركوزن،. لكن ملاعب أخرى شهدت انقطاع إشارات التواصل بين مركز الفيديو في كولونيا، وحكام المباريات، ولذلك كانت بداية تقنية الفيديو متعثرة.

  • Bundesliga, Borussia Dortmund - 1.FC Köln 1.Bundesliga: Borussia Dortmund - 1.FC Köln, (picture-alliance)

    خسائر وأعطال وسوء حظ.. تقنية الفيديو وأول مواسمها بالبوندسليغا

    معاناة كولونيا..الجزء الأول

    تسببت تقنية الفيديو في توتر أجواء مباراة جمعت بين بوروسيا دورتموند وكولونيا. فبينما احتفل لاعبو الفريق الأصفر بتسجيل الهدف الثاني في شباك كولونيا، ألغى الحكم باتريك إيتريش الهدف بداعي ارتكاب سوكراتيس لاعب دورتموند خطأ. غير أن الحكم الجالس في المركز الرئيسي لتقنية الفيديو أكد صحة الهدف، ليُحتسب بعد ذلك للفريق الأصفر بعد توقف المباراة لبضعة دقائق.

  • Fußball 1. FC Köln - Hannover 96 (picture-alliance/SvenSimon)

    خسائر وأعطال وسوء حظ.. تقنية الفيديو وأول مواسمها بالبوندسليغا

    معاناة كولونيا..الجزء الثاني

    دخل كلاوديو بيتزارو، مهاجم فريق كولونيا، في حوار مع الحكم ماركوس شميت، الذي ألغى هدفا سجله المهاجم البيروفي في شباك فريق هانوفر في الوقت الإضافي بداعي التسلل. ولم تدم فرحة جماهير فريق كولونيا، التي احتفلت مسبقاً بالفوز، فقد أدى استخدام تقنية الفيديو إلى انهاء المباراة بين الفريقين بالتعادل 1-1.

  • Deutschland VfB Stuttgart v SC Freiburg - Bundesliga | rote Karte Trainer Streich (Getty Images/Bongarts/A. Grimm)

    خسائر وأعطال وسوء حظ.. تقنية الفيديو وأول مواسمها بالبوندسليغا

    حيرة

    مدرب فرايبورغ، كريستيان شترايش، أعلن أنه ليس من عشاق تقنية الفيديو. وقد انفجر المدرب غاضباً في مباراة فريقه أمام شتوتغارت، إثر تلقى مدافع فرايبورغ، كاجلار سوجنوك، بطاقة حمراء في الدقيقة 12 من المباراة. وفيما بعد قال الحكم توبياس شتيلر إنه ربما كان من الأفضل استخدام البطاقة الصفراء فقط. لكن هذا القول لم يخفف من غضب شترايش، الذي وصل به الأمر إلى التلميح بوجود مؤامرة.

  • Bundesliga Leverkusen gegen Dortmund | Rote Karte (Getty Images/AFP/P. Stollarz)

    خسائر وأعطال وسوء حظ.. تقنية الفيديو وأول مواسمها بالبوندسليغا

    بطاقة حمراء تناسب لون القميص

    تلقى المدافع البرازيلي فيندل، لاعب بايرليفركوزن، بطاقة حمراء، بعد تدخله العنيف مع لاعب بوروسيا دورتموند، غونزالو كاسترو. وكتب فيندل على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" مخاطبا كاسترو :"أخي، أنا حزين بسب إصابتك". فيندل كان نادما، لكن بعد أسبوع حدث شيء مشابه.

  • VfB Stuttgart - Bayer 04 Leverkusen Foul an Brandt (picture-alliance/R. Rudel)

    خسائر وأعطال وسوء حظ.. تقنية الفيديو وأول مواسمها بالبوندسليغا

    لا بطاقة على الإطلاق

    فبعد أسبوع من واقعة فيندل، تدخل لاعب شتوتغارت سانتياغو أسكاسيبار بعنف ضد لاعب بايرليفركوزن يوليان برانت، في مباراة بالدوري الألماني. ورغم تشابه الموقف مع خطأ فيندل ضد كاسترو لم يطرد الحكم لاعب شتوتغارت. وهو ما دفع ببعض المراقبين إلى التساؤل عن جدوى تقنية استخدام الفيديو في اللحظات الحاسمة.

  • Fussball 1. Bundesliga/ SV Werder Bremen - Hamburger SV 1:0 (picture-alliance/SvenSimon/F. Waelischmiller)

    خسائر وأعطال وسوء حظ.. تقنية الفيديو وأول مواسمها بالبوندسليغا

    ألم يكن ذلك تسللاً؟

    شهدت الجولة 24 من الدوري الألماني "ديربي" شمال ألمانيا بين فريقي هامبورغ وفيردر بريمن، وبقي التعادل السلبي قائما حتى قبل دقائق من انتهاء المباراة، حيث سجل بريمن هدفاً، عبر لاعبه اسحاق بلفضيل، الذي كان متسللا من وجهة نظر هامبورغ. وقد استعان الحكم بتقنية الفيديو وقرر احتساب الهدف، وهو أمر لم يتفهمه البرازيلي والالس لاعب خط وسط هامبورغ.

  • Fußball FC Schalke 04 - FC Bayern München Handspiel Naldo Fußball, Saison 2017/2018 1.Bundesliga FC Schalke 04 - FC Bayern München (picture-alliance/firo/J. Fromme)

    خسائر وأعطال وسوء حظ.. تقنية الفيديو وأول مواسمها بالبوندسليغا

    يد نالدو

    في الجولة الخامسة من "البوندسليغا"، أعلن ماركو فريتس، حكم مباراة شالكه ضد بايرن ميونيخ عن ركلة زاوية لصالح العملاق البافاري. لكن بعد تشاور فريتس مع زميله في المركز الرئيسي لتقنية الفيديو، أعلن عن ضربة جزاء لصالح البايرن، بسب لمس الكرة ليد البرازيلي نالدو، مدافع فريق شالكه. هنا في الصورة يعترض نالدو على الحكم.

  • Fußball Bundesliga VfB Stuttgart - VfL Wolfsburg Christian Gentner (picture-alliance/H. Rudel)

    خسائر وأعطال وسوء حظ.. تقنية الفيديو وأول مواسمها بالبوندسليغا

    حادث خطير لم يره أحد!

    تسبب تدخل كوين كاستيلز، حارس فولسبورغ، ضد كريستيان غنتنر، قائد فريق شتوتغارت، في تعرض غنتنر لإصابات قوية وكسور في العظام، فيما لم يٌعاقب فينكمان غوديو، حكم المباراة، حارس فولفسبورغ، كما أن تقنية الفيديو لم تساعد في كشف الحادث.

  • Ex-Schiedsrichter und Mitglied des Projektteams Hellmut Krug (picture alliance/dpa/F. Rumpenhorst)

    خسائر وأعطال وسوء حظ.. تقنية الفيديو وأول مواسمها بالبوندسليغا

    إقالة مدير مشروع تقنية الفيديو

    في يناير/ كانون الثاني 2017 قام هيلموت كروغ بعرض مشروع استخدام حكم الفيديو في الدوري الألماني. بيد أن الحكم الألماني السابق لم يكن يعلم أنه ستتم إقالته من منصبه بعد ذلك من طرف اتحاد الكرة الألماني. ولم يكن السبب وجود فوضى في قرارات كثيرة لحكام الفيديو، وإنما أيضا اتهامات لكروغ بالتأثير بشكل غير مسموح به على المركز الرئيسيي للفيديو في كولونيا، فيما ينفي كروغ الأمر بشدة. إعداد: ماركو لانغر/ ر.م


مختارات

خسائر وأعطال وسوء حظ.. تقنية الفيديو وأول مواسمها بالبوندسليغا

في الوقت الذي استبشرت فيه جماهير الساحرة المستديرة كثيرا لحظة الإعلان عن استخدام تقنية الفيديو في مباريات كرة القدم، تتعرض هذه التقنية إلى عاصفة من الانتقادات في الدوري الألماني "البوندسليغا". (18.04.2018)  

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