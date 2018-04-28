بوندسليغا: حسم معركة البقاء يؤجل للمرحلة الأخيرة

خسر فريقا هامبورغ وفولفسبورغ مباراتيهما اليوم السبت (الخامس من أيار/مايو 2018) في الجولة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الألماني لكرة القدم ـ بوندسليغا ـ ليتأجل حسم الهابط منهما إلى الدرجة الثانية، مباشرة إلى الجولة الأخيرة من المسابقة.

فقد خسر هامبورغ صفر / 3 امام آينتراخت فرانكفورت صاحب المركز السابع ليظل في المركز السابع عشر ما قبل الأخير، فيما خسر فولفسبورغ 1 / 4 أمام لايبزغ. وظل فولفسبورغ في المركز السادس عشر، الذي يخوض صاحبه دورا فاصلا للبقاء في بوندسليغا، بفارق نقطتين أمام هامبورغ، ولكنه يمتلك أفضلية كبيرة من حيث فارق الأهداف قبل الجولة الأخيرة من المسابقة التي تقام السبت المقبل.

وتبدو مسألة البقاء صعبة للغاية بالنسبة لهامبورغ الذي يتعين عليه الفوز بمباراته الأخيرة بالدوري أمام ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بشرط خسارة فولفسبورغ في ذات الجولة أمام كولونيا الذي هبط بالفعل. في نفس الوقت قلب بايرن ميونخ تأخره بهدف أمام كولونيا ليفوز 3 / 1.

بايرن قلب تخلفه بهدف أمام كولونيا إلى فوز بثلاثة أهداف

وسجل ماريو غوميز هدفين ليقود فريقه شتوتغارت للفوز على هوفنهايم، صاحب المركز الرابع، 2 / صفر، وضمن هانوفر البقاء بالفوز 3 / 1 على ضيفه هيرتا برلين. ومازال فريق فرايبورغ، صاحب المركز الخامس عشر، مهددا بالهبوط بعد خسارته 1 / 3 أمام بوروسيا مونشنغلادباخ.

وظل فريق باير ليفركوزن في المركز الخامس بعد تعادله سلبيا مع فيردر بريمن. ويأمل ليفركوزن أن يحقق الفوز في الجولة المقبلة على ضيفه هانوفر، على أن يتعثر هوفنهايم، الذي يتساوى معه في عدد النقاط حيث يملك كل منهما 52 نقطة، أمام دورتموند، الذي يملك 55 نقطة، أو أن يخسر دورتموند بنتيجة ثقيلة من أجل حجز مقعد مؤهل للعب في دوري أبطال أوروبا.

وفاجأ ماينز مضيفه بوروسيا دورتموند وتغلب عليه 1/2. وسجل هدفي ماينز بوتي باكو ويوشينوري موتو في الدقيقتين الرابعة و13، فيما سجل ماكسيميليان فيليب هدف تقليص الفارق في الدقيقة 16 ولكنه فشل في الحصول على النقطة التي كان يحتاجها لضمان حجز مقد مؤهل للعب في دوري أبطال أوروبا.

في نفس الوقت، فاز شالكه على أوغسبورغ 2 / 1 ليضمن المركز الثاني ووصافة الدوري الألماني خلف بايرن ميونيخ. وفي شتوتغارت، واصل غوميز تألقه، بحثا عن التواجد في قائمة المنتخب الألماني بمونديال روسيا، حيث سجل هدفين أمام هوفنهايم ليقود فريقه شتوتغارت للفوز 2 / صفر.

ح.ع.ح/أ.ح (د.ب.أ)