 بوندسليغا: حسم معركة البقاء يؤجل للمرحلة الأخيرة | عالم الرياضة | DW | 05.05.2018
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عالم الرياضة

بوندسليغا: حسم معركة البقاء يؤجل للمرحلة الأخيرة

مباريات الأسبوع ما قبل الأخير للدوري الألماني تميزت بالصراع من أجل البقاء في دور الأضواء، بيد أن الحسم تأجل إلى المرحلة الرابعة والثلاثين والأخيرة. فيما باتت المنافسة على موقع الوصافة محسومة لصالح شالكه.

Fußball 1 Bundesliga Eintracht Frankfurt Hamburger SV Enttäuschung (Imago/Jan Huebner)

هامبورغ مهدد بالهبوط بعد خسارته أمام فرارنكفورت.

خسر فريقا هامبورغ وفولفسبورغ مباراتيهما اليوم السبت (الخامس من أيار/مايو 2018) في الجولة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الألماني لكرة القدم ـ بوندسليغا ـ ليتأجل حسم الهابط منهما إلى الدرجة الثانية، مباشرة إلى الجولة الأخيرة من المسابقة.

فقد خسر هامبورغ صفر / 3 امام آينتراخت فرانكفورت صاحب المركز السابع ليظل في المركز السابع عشر ما قبل الأخير، فيما خسر فولفسبورغ 1 / 4 أمام لايبزغ. وظل فولفسبورغ في المركز السادس عشر، الذي يخوض صاحبه دورا فاصلا للبقاء في بوندسليغا، بفارق نقطتين أمام هامبورغ، ولكنه يمتلك أفضلية كبيرة من حيث فارق الأهداف قبل الجولة الأخيرة من المسابقة التي تقام السبت المقبل.

وتبدو مسألة البقاء صعبة للغاية بالنسبة لهامبورغ الذي يتعين عليه الفوز بمباراته الأخيرة بالدوري أمام ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بشرط خسارة فولفسبورغ في ذات الجولة أمام كولونيا الذي هبط بالفعل. في نفس الوقت قلب بايرن ميونخ تأخره بهدف أمام كولونيا ليفوز 3 / 1.

Deutschland 1. FC Köln - Bayern München (picture-alliance/dpa/Marius Becker)

بايرن قلب تخلفه بهدف أمام كولونيا إلى فوز بثلاثة أهداف

وسجل ماريو غوميز هدفين ليقود فريقه شتوتغارت للفوز على هوفنهايم، صاحب المركز الرابع، 2 / صفر، وضمن هانوفر البقاء بالفوز 3 / 1 على ضيفه هيرتا برلين. ومازال فريق فرايبورغ، صاحب المركز الخامس  عشر، مهددا بالهبوط بعد خسارته 1 / 3 أمام بوروسيا مونشنغلادباخ.

وظل فريق باير ليفركوزن في المركز الخامس بعد تعادله سلبيا مع فيردر بريمن. ويأمل ليفركوزن أن يحقق الفوز في الجولة المقبلة على ضيفه هانوفر، على أن يتعثر هوفنهايم، الذي يتساوى معه في عدد النقاط حيث يملك كل منهما 52 نقطة، أمام دورتموند، الذي يملك 55 نقطة، أو أن يخسر دورتموند بنتيجة ثقيلة من أجل حجز مقعد مؤهل للعب في دوري أبطال أوروبا.

وفاجأ ماينز مضيفه بوروسيا دورتموند وتغلب عليه 1/2. وسجل هدفي ماينز بوتي باكو ويوشينوري موتو في الدقيقتين الرابعة و13، فيما سجل ماكسيميليان فيليب هدف تقليص الفارق في الدقيقة 16 ولكنه فشل في الحصول على النقطة التي كان يحتاجها لضمان حجز مقد مؤهل للعب في دوري أبطال أوروبا.

في نفس الوقت، فاز شالكه على أوغسبورغ 2 / 1 ليضمن المركز الثاني ووصافة الدوري الألماني خلف بايرن ميونيخ. وفي شتوتغارت، واصل غوميز تألقه، بحثا عن التواجد في قائمة المنتخب الألماني بمونديال روسيا، حيث سجل هدفين أمام هوفنهايم ليقود فريقه شتوتغارت للفوز 2 / صفر.

ح.ع.ح/أ.ح (د.ب.أ)

 

  • FC Bayern München, Ex-Trainer Carlo Ancelotti (picture-alliance/empics/N. Potts)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    بداية متعثرة

    بعد أقل من شهرين فقط على بداية الموسم الكروي، أعلن نادي بايرن ميونيخ في (28 أيلول/سبتمبر 2017) إقالة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بسبب بداية الفريق المتعثرة في "البوندسليغا". ووضعت الهزيمة أمام فريق باريس سان جيرمان في دوري المجموعات بثلاثية نظيفة حداً لمسيرة المدرب الإيطالي مع بايرن ميونيخ.

  • Bundesliga 7. Spieltag - Hertha Berlin vs Bayern München - 0:1 - Willy Sagnol (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    سانيول يُدرب البايرن مؤقتا

    تولى لاعب بايرن ميونيخ السابق ويلي سانيول مهمة تدريب النادي مؤقتا خلفا للمدرب المُقال أنشيلوتي، ولم يتمكن الدولي الفرنسي السابق من قيادة البايرن إلى الفوز في مباراته الأولى، إذ تعادل في ( الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2017) مع هيرتا برلين بنتيجة 2-2.

  • Jupp Heynckes offenbar neuer Bayern-Trainer (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    عودة المخضرم هاينكيس

    في (السادس من تشرين الأول/أكتوبر 2017) أعلن بايرن ميونيخ عن تعاقده مع مدربه الأسبق يوب هاينكيس حتى نهاية الموسم. وهذه هي المرة الرابعة التي يتولى فيها هاينكيس (72 عاماً) مهمة الإشراف على تدريب الفريق البافاري. وكان المدرب الألماني المخضرم قد تُوج مع البايرن بالثلاثية التاريخية عام 2013.

  • Bundesliga: Bayern München gegen SC Freiburg (Imago/J.Huebner)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    العودة إلى سكة الانتصارات

    في أول مباراة لبايرن تحت قيادة مدربه الجديد يوب هاينكيس، سحق الفريق البافاري نظيره فرايبورغ المتواضع بخماسية نظيفة، برسم الجولة الثامنة من الدوري الألماني. ورفع بايرن ميونيخ رصيده من النقاط إلى 17 مُحتلا بذلك المرتبة الثانية في جدول ترتيب "البوندسليغا" وراء المتصدر آنذاك بوروسيا دورتموند.

  • 1. Bundesliga 9. Spieltag | Hamburger SV - Bayern München | TOR Bayern München (Getty Images/Bongarts/O. Hardt)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    مواصلة التألق

    واصل بايرن ميونيخ استعادة تألقه المعهود في الملاعب الألمانية، وحقق الفوز على نظيره هامبورغ بهدف دورن رد، برسم الجولة التاسعة من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا". وقد سجل الهدف الفرنسي توليسو، نجم بايرن الجديد.

  • 1. Sportfoto des Monats Oktober Bayern München - RB Leipzig (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    استعادة الصدارة

    في الجولة العاشرة من "البوندسليغا"، ضرب بايرن ميونيخ أكثر من عصفور بحجر واحد، فقد هزم لايبزيغ العنيد، الذي بات من المنافسين على اللقب، واستعاد الفريق البافاري صدارة الدوري الألماني برصيد 23 نقطة.

  • Fußball Bundesliga Borussia Dortmund - FC Bayern (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    توسيع الفارق

    تفوق الفريق البافاري على غريمه بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدف في عقر داره برسم الجولة 11 من "البوندسليغا"، وابتعد بايرن ميونيخ بصدارة الدوري الألماني، موسعاً بذلك فارق النقاط عن ملاحقه المباشر لايبزيغ إلى أربع نقاط، فيما تقهقر بوروسيا دورتموند إلى المركز الثالث برصيد 20 نقطة.

  • Deutschland Bayern München - Werder Bremen | Müller Jubel (picture alliance/dpa/S. Hoppe)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    الابتعاد بالقمة

    واصل بايرن تحليقه وحيداً في صدارة الدوري الألماني، ففي مباراة برسم الجولة الـ19 من "البوندسليغا" هزم الفريق البافاري نظيره فيردر بريمين بـنتيجة 4-2، ورفع رصيده إلى 47 نقطة بفارق 16 نقطة كاملة عن الوصيف بايرن ليفركوزن.

  • Fußball Bundesliga Mainz 05 - FC Bayern München (picture-alliance/dpa/T. Silz)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    الاقتراب من اللقب

    في الجولة الحادية والعشرين من "البوندسليغا"، بدا واضحاً أن بايرن ميونيخ يقترب من حصد لقب الدوري الألماني، فقد فاز على نظيره ماينز بخماسية نظيفة، وابتعد بفارق 18 نقطة كاملة عن أقرب ملاحقيه بايرن ليفركوزن.

  • Fußball Bundesliga FC Augsburg - FC Bayern (picture-alliance/dpa/A. Gebert)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    التتويج باللقب

    في الجولة الـ29 من الدوري الألماني، حسم فريق بايرن ميونيخ رسمياً لقب "البوندسليغا" لصالحه، بعدما هزم فريق أوغسبورغ بأربعة أهداف مقابل واحد. ودخل النادي البافاري التاريخ بتتويجه بلقب "البوندسليغا"، للمرة السادسة على التوالي والـ 28 في تاريخه. إعداد: رضوان مهدوي.

    الكاتب: مهدوي رضوان


 

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