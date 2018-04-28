بومبيو يتوقع إنسحاب ترامب من الاتفاق النووي مع إيران "إذا لم يُعدَّل"

أبدى وزير الخارجية الاميركي الجديد مايك بومبيو تشددا اليوم الأحد (29 أبريل 2018) تجاه طهران متهما إياها بالعمل على "زعزعة استقرار" المنطقة، وذلك في اطار جولة بدأها في السعودية التي انتقل منها إلى اسرائيل، بهدف حشد الدعم واطلاع حلفاء واشنطن على موقف الرئيس الأمريكي ازاء الاتفاق النووي الايراني.

وأعلن بومبيو، خلال زيارته إسرائيل، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سينسحب من الاتفاق النووي مع إيران "ما لم يتم ادخال تعديلات عليه".

وقال بومبيو، خلال مؤتمر صحفي، عقب اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب: "إذا لم نستطع معالجته سننسحب من الاتفاق". وأضاف بومبيو أنه يجب معالجة "مجموعة كاملة من التهديدات" بما في ذلك نظام الصواريخ الإيرانية ودعم الجماعات المسلحة في سورية ولبنان واليمن ضمن الاتفاق.

من جهته أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو أنه ينوي مناقشة الاتفاق النووي الايراني و"العدوان المتنامي" لطهران لدى لقائه بومبيو. وقال نتانياهو "أعتقد أن مجيئه الى اسرائيل ضمن أول جولة خارج الولايات المتحدة كوزير للخارجية أمر مهم".

نتانياهو مستقبلا وزير الخارجية ألأمريكي الجديد مايك بومبيو

وهيمن الملف الإيراني على لقاءات بومبيو في الرياض مع العاهل السعودي الملك سلمان وكذلك ولي العهد محمد بن سلمان بالإضافة إلى ووزير الخارجية عادل الجبير.

ويزور بومبيو خلال ثلاثة أيام السعودية وإسرائيل، خصمي إيران، إلى جانب الأردن، وسيبحث خصوصا خلال لقاءاته الاتفاق الموقع مع طهران لتقييد برنامجها النووي.

وقال بومبيو في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السعودي عادل الجبير إن إيران تعمل على "زعزعة المنطقة، وتدعم الميليشيات والجماعات الارهابية، وتعمل كتاجر سلاح، اذ انها تسلح المتمردين الحوثيين في اليمن، وايران تقوم بحملات قرصنة الكترونية. وتدعم نظام الاسد القاتل". وتابع "على العكس من الادارة السابقة، نحن لا نتجاهل إرهاب إيران الواسع النطاق".

وسيقرر ترامب في 12 من ايار/مايو المقبل بشأن الاتفاق النووي الإيراني الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات شاقة بين إيران والدول الكبرى الست (الولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا)، غير أنه من المرجح أن يقرر انسحاب بلاده من الاتفاق في 12 أيار/مايو، تمهيدا لإعادة فرض عقوبات على طهران على خلفية برنامجها النووي.

وأعلن مستشار الامن القومي الاميركي جون بولتون لشبكة فوكس نيوز الاحد أن ترامب لم يتخذ قرارا بعد ما اذا كان سينسحب من الاتفاق النووي الايراني أم لا.

وتقترن مهمة بومبيو الذي باشر العمل فور أداء اليمين الثلاثاء كوزير للخارجية، بمهمة ثانية ذات طابع شخصي، إذ يعتزم أن يثبت للعواصم الأجنبية ولزملائه أنفسهم عودة الدبلوماسية الأمريكية بعد البلبلة التي سادت ولاية سلفه ريكس تيلرسون قبل إقالته.

ومن جانبه دعا الجبير في المؤتمر إلى "تحسين" الاتفاق النووي مع ايران. وقال "تؤيد المملكة العربية السعودية جهود تحسين الاتفاقية النووية الايرانية"، موضحا "نعتقد ان المدة التي يكون فيها حد لكمية تخصيب اليورانيوم يجب ان تلغى وتكون بشكل ابدي". وتابع "كما نعتقد انه يجب ان يكون هناك تكثيف في موضوع التفتيش للمنشآت النووية الايرانية.

وتتهم السعودية طهران بدعم جماعات "إرهابية" في المنطقة، وبالتدخل في شؤون الدول العربية.

ودعا الجبير إلى تشديد العقوبات على إيران، قائلا "نعتقد أن المشكلة الايرانية يجب أن يكون التعامل معها عن طريق فرض المزيد من العقوبات (...) لانتهاكاتها القرارات الدولية المتعقلة بالصواريخ الباليستية، ودعمها للإرهاب وتدخلاتها في شؤون دول المنطقة".

إيران قالت إن لديها "بدائل" ردا على إلغاء الاتفاق النووي

رفض إيراني

ومن جهته أبلغ الرئيس الإيراني حسن روحاني نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد بأن الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع الدول الست الكبرى في تموز/يوليو 2015 "غير قابل للتفاوض مطلقا"، بحسب ما نقل موقع الرئاسة الايرانية.

وقال روحاني في اتصال هاتفي مع ماكرون إن "مستقبل الاتفاق النووي عقب العام 2025 تحدده القرارات الدولية وإن إيران لا تقبل أية قيود خارج تعهداتها"، مضيفا ان "الاتفاق النووي وأية قضية أخرى بهذه الذريعة غير قابلة للتفاوض مطلقا".

وأعلنت بريطانيا الأحد أن لندن وباريس وبرلين تكرر التزامها بالاتفاق النووي الموقع مع إيران، وتعتبر أنه "السبيل الافضل لاحتواء خطر" امتلاك إيران السلاح النووي.

وأورد بيان لرئاسة الحكومة البريطانية توافق قادة الدول الثلاث على أن "أولويتنا كمجتمع دولي تبقى منع إيران من تطوير سلاح نووي". وأضاف البيان أن الأطراف الثلاثة "توافقوا على أن الاتفاق لا يشمل عناصر مهمة علينا ان نتعامل معها وخصوصا الصواريخ الباليستية، الأمر الذي سيحصل مع انتهاء مفعول الاتفاق، اضافة إلى نشاط إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة".

وينهي بومبيو جولته الأولى الاثنين بعد محادثات مع مسؤولين أردنيين كبار، ثم يتوجه إلى واشنطن للانتقال إلى مكتبه الجديد في وزارة الخارجية الأمريكية.

م.أ.م/ م.س ( أ ف ب، رويترز)