 بومبيو يتوقع إنسحاب ترامب من الاتفاق النووي مع إيران ″إذا لم يُعدَّل″ | أخبار | DW | 29.04.2018
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أخبار

بومبيو يتوقع إنسحاب ترامب من الاتفاق النووي مع إيران "إذا لم يُعدَّل"

في أول جولة شرق أوسطية له توخى وزير الخارجية الأمريكي الجديد مايك بومبيو لهجة تصعيد ضد طهران مؤكدا أن الرئيس ترامب سينسحب من الإتفاق النووي مع إيران إذا لم يتم تعديله. وإيران تقول إن"الاتفاق غير قابل للتفاوض" مجددا.

Saudi-Arabien PK Außenminister Adel al-Jubeir und US-Außenminister Mike Pompeo (Reuters/F. Al Nasser)

أبدى وزير الخارجية الاميركي الجديد مايك بومبيو تشددا اليوم الأحد (29 أبريل 2018) تجاه طهران متهما إياها بالعمل على "زعزعة استقرار" المنطقة، وذلك في اطار جولة بدأها في السعودية التي انتقل منها إلى اسرائيل، بهدف  حشد الدعم واطلاع حلفاء واشنطن على موقف الرئيس الأمريكي ازاء الاتفاق النووي الايراني.

وأعلن بومبيو، خلال زيارته إسرائيل، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سينسحب من الاتفاق النووي مع إيران "ما لم يتم ادخال تعديلات عليه".
وقال بومبيو، خلال مؤتمر صحفي، عقب اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب: "إذا لم نستطع معالجته سننسحب من الاتفاق". وأضاف بومبيو أنه يجب معالجة "مجموعة كاملة من التهديدات" بما في ذلك نظام الصواريخ الإيرانية ودعم الجماعات المسلحة في سورية ولبنان واليمن ضمن الاتفاق.

من جهته أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو أنه ينوي مناقشة الاتفاق النووي الايراني و"العدوان المتنامي" لطهران لدى لقائه بومبيو.  وقال نتانياهو "أعتقد أن مجيئه الى اسرائيل ضمن أول جولة خارج الولايات المتحدة كوزير للخارجية أمر مهم".

Israel Tel Aviv Mike Pompeo bei Benjamin Netanjahu (picture-alliance/AA/GPO/H. Zach)

نتانياهو مستقبلا وزير الخارجية ألأمريكي الجديد مايك بومبيو

وهيمن الملف الإيراني على لقاءات بومبيو في الرياض مع العاهل السعودي الملك سلمان وكذلك ولي العهد محمد بن سلمان بالإضافة إلى ووزير الخارجية عادل الجبير.

ويزور بومبيو خلال ثلاثة أيام السعودية وإسرائيل، خصمي إيران، إلى جانب الأردن، وسيبحث خصوصا خلال لقاءاته الاتفاق الموقع مع طهران لتقييد برنامجها النووي.

وقال بومبيو في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السعودي عادل الجبير إن إيران تعمل على "زعزعة المنطقة، وتدعم الميليشيات والجماعات الارهابية، وتعمل كتاجر سلاح، اذ انها تسلح المتمردين الحوثيين في اليمن، وايران تقوم بحملات قرصنة الكترونية. وتدعم نظام الاسد القاتل". وتابع "على العكس من الادارة السابقة، نحن لا نتجاهل إرهاب إيران الواسع النطاق".

مختارات

يرى سياسي بارز بالتكتل البرلماني للاتحاد المسيحي الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن السبب وراء حدوث التقارب بين السعودية واسرائيل هو وجود الخصم المشترك بينهما وهو إيران. (04.04.2018)

أكد ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، على أهمية بقاء القوات الأمريكية في سوريا "على المدى المتوسط إن لم يكن على المدى البعيد". وأعرب بن سلمان عن اعتقاده ببقاء بشار الأسد في السلطة، ودعاه ألا يكون "دمية لطهران". (31.03.2018)

وسيقرر ترامب في 12 من ايار/مايو المقبل بشأن الاتفاق النووي الإيراني الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات شاقة بين إيران والدول الكبرى الست (الولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا)، غير أنه من المرجح أن يقرر انسحاب بلاده من الاتفاق في 12 أيار/مايو، تمهيدا لإعادة فرض عقوبات على طهران على خلفية برنامجها النووي.

وأعلن مستشار الامن القومي الاميركي جون بولتون لشبكة فوكس نيوز الاحد أن ترامب لم يتخذ قرارا بعد ما اذا كان سينسحب من الاتفاق النووي الايراني أم لا.

وتقترن مهمة بومبيو الذي باشر العمل فور أداء اليمين الثلاثاء كوزير للخارجية، بمهمة ثانية ذات طابع شخصي، إذ يعتزم أن يثبت للعواصم الأجنبية ولزملائه أنفسهم عودة الدبلوماسية الأمريكية بعد البلبلة التي سادت ولاية سلفه ريكس تيلرسون قبل إقالته.

ومن جانبه دعا الجبير في المؤتمر إلى "تحسين" الاتفاق النووي مع ايران. وقال "تؤيد المملكة العربية السعودية جهود تحسين الاتفاقية النووية الايرانية"، موضحا "نعتقد ان المدة التي يكون فيها حد لكمية تخصيب اليورانيوم يجب ان تلغى وتكون بشكل ابدي". وتابع "كما نعتقد انه يجب ان يكون هناك تكثيف في موضوع التفتيش للمنشآت النووية الايرانية. 

وتتهم السعودية طهران بدعم جماعات "إرهابية" في المنطقة، وبالتدخل في شؤون الدول العربية. 

ودعا الجبير إلى تشديد العقوبات على إيران، قائلا "نعتقد أن المشكلة الايرانية يجب أن يكون التعامل معها عن طريق فرض المزيد من العقوبات (...) لانتهاكاتها القرارات الدولية المتعقلة بالصواريخ الباليستية، ودعمها للإرهاب وتدخلاتها في شؤون دول المنطقة".

Iran Rede Hassan Rohani am 39. Jahrestag der Islamischen Revolution (picture-alliance/AA/F. Bahrami)

إيران قالت إن لديها "بدائل" ردا على إلغاء الاتفاق النووي

رفض إيراني 

ومن جهته أبلغ الرئيس الإيراني حسن روحاني نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد بأن الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع الدول الست الكبرى في تموز/يوليو 2015 "غير قابل للتفاوض مطلقا"، بحسب ما نقل موقع الرئاسة الايرانية.
وقال روحاني في اتصال هاتفي مع ماكرون إن "مستقبل الاتفاق النووي عقب العام 2025 تحدده القرارات الدولية وإن إيران لا تقبل أية قيود خارج تعهداتها"، مضيفا ان "الاتفاق النووي وأية قضية أخرى بهذه الذريعة غير قابلة للتفاوض مطلقا".

وأعلنت بريطانيا الأحد أن لندن وباريس وبرلين تكرر التزامها بالاتفاق النووي الموقع مع إيران، وتعتبر أنه "السبيل الافضل لاحتواء خطر" امتلاك إيران السلاح النووي.

وأورد بيان لرئاسة الحكومة البريطانية توافق قادة الدول الثلاث على أن "أولويتنا كمجتمع دولي تبقى منع إيران من تطوير سلاح نووي". وأضاف البيان أن الأطراف الثلاثة "توافقوا على أن الاتفاق لا يشمل عناصر مهمة علينا ان نتعامل معها وخصوصا الصواريخ الباليستية، الأمر الذي سيحصل مع انتهاء مفعول الاتفاق، اضافة إلى نشاط إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة".

وينهي بومبيو جولته الأولى الاثنين بعد محادثات مع مسؤولين أردنيين كبار، ثم يتوجه إلى واشنطن للانتقال إلى مكتبه الجديد في وزارة الخارجية الأمريكية.

م.أ.م/ م.س ( أ ف ب، رويترز)

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    مع تراجع شعبيته إلى أدنى مستوياتها في استطلاعات الرأي، وتحقيق خصومه الجمهوريين فوزا واضحا، في مجلس الشيوخ، بات الرئيس الأمريكي باراك أوباما يبحث عن انطلاقة جديدة، وهو يأمل في تحقيق نتائج ملموسة حول الملف النووي الإيراني فيما توعدت المعارضة الجمهورية بإفشال أي اتفاق قد يكون "ضعيفا وخطيرا".

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    توازنات المصالح قد يحسمها الوفاق الإيراني الدولي

    مفاعل أراك النووي الذي يعمل بالماء الثقيل ، والذي لايزال قيد الإنشاء. تسعى إيران من خلال امكاناته الى الحد من كمية البلوتونيوم المستخدم في التخصيب النووي، بينما يريد الغربيون أن تتخلى إيران عن المشروع بشكل كامل.

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    توازنات المصالح قد يحسمها الوفاق الإيراني الدولي

    التوصل لاتفاق يعد تأكيدا للدور الألماني الذي دعا مرارا إلى التفاوض لإنهاء الأزمة، وتأكيدا للبيان الذي أطلقته ألمانيا والدول الخمس دائمة العضوية، والذي ينص على السعي لحل القضية النووية الإيرانية من خلال المفاوضات داعيا دائما إيران إلى قبول "حزمة الحوافز" المقدمة دوليا.

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    توازنات المصالح قد يحسمها الوفاق الإيراني الدولي

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    توازنات المصالح قد يحسمها الوفاق الإيراني الدولي

    احتمالية الوصول إلى اتفاق قد توجه ضربة شديدة الى السياسة السعودية الإقليمية، فالسعودية تخشى كما يرى بعض المحللين أن الاتفاق سيكون مقدمة لرفع الضغوط السياسية والاقتصادية عن إيران، وإعادة تأهيلها إقليمياً، ما يعني اختلالا في التوازن السياسي لصالح إيران، وإطلاقا ليدها في كل من العراق وسوريا ولبنان.

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    توازنات المصالح قد يحسمها الوفاق الإيراني الدولي

    يرجّح المراقبون أن انتخاب حسن روحاني رئيسا لإيران، قد عزز من فرص انهاء المفاوضات ايجابيا ،كما أن حجم الأعباء التي ألقتها العقوبات الغربية بانكماش الاقتصاد وارتفاع معدلات البطالة، ساهمت في تليين مواقف الجانب المتشدد في إيران والذي رفض باستمرار أي تسوية سياسية.

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    توازنات المصالح قد يحسمها الوفاق الإيراني الدولي

    حذرت الحكومة الإسرائيلية من "اتفاق سيئ" مع إيران وأكدت الاحتفاظ "بجميع الخيارات" للدفاع عن نفسها إزاء تهديدات القدرات النووية الإيرانية. والواضح أن نتنياهو يستهدف الضغط باتجاه تجريد إيران من قدرات التخصيب في الاتفاق النهائي بشكل كلي.

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    توازنات المصالح قد يحسمها الوفاق الإيراني الدولي

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    الكاتب: علاء جمعة


 

مختارات

توازنات المصالح قد يحسمها الوفاق الإيراني الدولي

بعد سنوات من الجدل والمفاوضات الحثيثة، تتفاوض ايران في فينا عاصمة النمسا مع مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين +ألمانيا) في محادثات يفترض أن تنتهي مهلتها في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2014. (22.11.2014)  

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