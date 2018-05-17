بوتين يطالب أوروبا بالمساعدة في إعادة إعمار سوريا

أكد كل من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الروسي بوتين على ضرورة استمرار المسار السياسي لحل الأزمة في سوريا والدفع به إلى الإمام، جاء ذلك بعد اللقاء الذي جمع الزعيمين في منتجع سوتشي على البحر الأسود.
وقبل أن تتطرق المستشارة ميركل إلى أبرز ملفات لقائها مع الزعيم الروسي فلاديمير بوتين في منتجع سوتشي على البحر الأسود، وهي ملفات سوريا وغيران وأوكرانيا، أشارت إلى أنه من مصلحة ألمانيا الاستراتيجية إقامة علاقات جيدة مع روسيا. ورغم ذلك لا تستبعد ميركل وجود تباين في وجهات النظر في أمور عديدة.
وقالت ميركل بعد اللقاء مع بوتين الجمعة (18 أيار/ مايو 2018) رغم الخلافات القائمة في أمور عديدة بين ألمانيا وروسيا، إلا أن هناك مواضيع تتفق آرائنا حولها، مشيرة إلى أن "الحوار بين الجانبين أمر ضروري للغاية"، حسب تعبير ميركل.
في هذا السياق، استغلت ميركل فرصة اللقاء بالرئيس الروسي لتؤكد على ضرورة احترام حرية الصحافة، وقالت ميركل في هذا السياق: "من جانبي أشرت إلى أن قضايا حرية الصحافة تحظى بأهمية خاصة"، مشيرة إلى أنها قلقة بشأن هذا الموضوع في روسيا.
من جانبه، أكد بوتين على ضرورة استمرار الحوار مع ألمانيا، رغم وجود تقديرات مختلفة لأوضاع معينة في العالم. لكن لا يمكن حل المشاكل بدون وجود حوار بيننا. وأضاف بوتين في المجال الاقتصادي تعتبر ألمانيا شريكاً أساسياً لروسيا.
وتداول الزعيمان في المقر الصيفي للرئيس الروسي في مستقبل الاتفاق النووي بين القوى الدولية الكبرى، بينها روسيا وألمانيا، بعد انسحاب الولايات المتحدة منه. ويسعى الجانبان إلى تحقيق هدف مشترك يتمثل في الحافظ على الاتفاق النووي مع طهران.
كما أخذ الملف السوري حيزاً واسعاً من نقاشات ميركل مع مضيفها بوتين. وإذا كان الجانبان قريبان نسبيا مع بعضهما في الشأن السوري، إلا انهما مختلفان تماماً في شأن الأزمة الأوكرانية، حيث تنتقد ألمانيا الموقف الروسي في أوكرانيا وبشدة.
ويبدو أن الجانبين أحرزا توافقاً سريعاً فيما يخص الملف السوري، خصوصاً فيما يتعلق بالعمل من أجل دفع العملية السياسية إلى الأمام قدماً على طريق حل الأزمة السورية سياسياً، حسب ما أكده الجانبان.
من جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة إن على الدول الأوروبية أن تساعد سوريا على إعادة البناء إذا كانت تريد عودة اللاجئين إليها. ودعا بوتين الدول الأوروبية إلى إبعاد السياسية عن عملية إعادة إعمار سوريا. وتحدت روسيا موقف الاتحاد الأوروبي الداعي إلى التركيز على عمليات الإغاثة الإنسانية والامتناع عن تقديم أموال لإعادة إعمار سوريا إلا إذا وافق الرئيس بشار الأسد على مشاركة المعارضة في السلطة.
وفي شان ملف خط أنابيب الغاز من روسيا غلى دول الاتحاد الأوروبي عبر بحر البلطيق يعتزم بوتين مواصلة نقل الغاز لأوروبا عبر أوكرانيا حتى عقب إنشاء خط أنابيب الغاز المثير للجدل "نورد ستريم 2". وقال الرئيس الروسي في هذا السياق: "التوريدات ستستمر إذا كان ذلك أمراً مبرراً وسديداً بالنسبة لكافة الأطراف"، مؤكداً أنه يعتبر "نورد ستريم 2" مشروعاً اقتصادياً وليس سياسياً.
من جانبها قالت ميركل إن ألمانيا على قناعة بضرورة أن يستمر دور أوكرانيا في نقل الغاز عبرها حتى عقب إنشاء خط أنابيب غاز "نورد ستريم 2"، مضيفة أن هذا الأمر ذو أهمية استراتيجية. وذكرت ميركل أن ألمانيا مستعدة للعمل على تحقيق هذا الأمر، مضيفة أن المسألة تتعلق الآن بالضمانات التي يمكن تقديمها لأوكرانيا.
وأكدت ميركل أن بلادها تنظر إلى "نورد ستريم 2" على أنه مشروع اقتصادي، مضيفة في المقابل أن المشروع له جوانب أخرى. يذكر أن ميركل قالت مؤخراً إن مشروع "نورد ستريم 2" له بعد سياسي بجانب بعده الاقتصادي.
يُشار إلى أن ترامب انتقد المشروع بشدة وطالب بمنع تنفيذه قبل أيام، إلا أن دول الاتحاد الأوروبي تعتبر المشروع جزءا من أمن الطاقة بالنسبة لها.
ح.ع.ح/ ع.غ (أ.ف.ب/د.ب.أ)
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بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين
طفولة بسيطة
ولد في 7 أكتوبر/تشرين الأول 1952 في لينينغراد (سانت بطرسبورغ حاليا)؛ فلاديمير بوتين، الذي يعتبر "أقوى رجل" في روسيا اليوم، حصل على الدكتوراه في فلسفة الاقتصاد. وتخرج في كلية الحقوق عام 1975 متخصصا في العلاقات الدولية. يجيد بوتين اللغتين الألمانية والإنجليزية. وعُرف عنه الاهتمام بفنون الدفاع عن النفس كما عمل مدرسا للعبة السامبو في عام 1973.
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بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين
عين لدى المخابرات السوفياتية
قبل أن يصبح فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا، تدرج في مهمات عديدة. ابن مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، عاصر الشيوعية وانضم إلى المخابرات السوفييتية (كي جي بي) كعميل لديها في ألمانيا الشرقية سابقا. غادر البلاد سنة 1985 ليعود إليها بعد خمس سنوات. وبعد رجوعه عام 1990 بدأت حياة بوتين السياسية انطلاقا من بلدية سانت بطرسبورغ.
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بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين
تدرج في السلطة
عمل بوتين رئيسا للجنة الاتصالات الخارجية في سانت بطرسبورغ. وفي عام 1996 أصبح نائبا لمدير الشؤون الإدارية في الرئاسة الروسية. عام 1997، تقلد بوتين منصب نائب مدير ديوان الرئيس الروسي وعمل رئيسا لإدارة الرقابة العامة في الديوان. وفي عام 1998 حقق قفزة كبيرة إذ عينه الرئيس الراحل يلتسين رئيسا للوزراء.
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بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين
بداية الرئاسة
بعد تنحي يلتسن أصبح بوتين رئيسا لروسيا بالوكالة، وبالتحديد يوم 31 ديسمبر/كانون الأول 1999. وبعد ذلك بسنة، أي في مارس/آذار 2000، تقدم للانتخابات الرئاسية وفاز فيها. واستطاع بوتين في ظرف ثلاثة أشهر أن يسيطر على وسائل الإعلام. كما عرفت هذه المرحلة بالقضاء على التمرد في الشيشان حيث استخدم بوتين القبضة الحديدية.
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بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين
ولاية ثانية
أعيد انتخاب بوتين في عام 2004 لولاية رئاسية ثانية، بعد فوز كاسح ناهز 70 بالمائة من الأصوات. بوتين، الذي استفاد من النمو الاقتصادي ببلده لم يفلح في إنجاح علاقته بالغرب في هذه الفترة، وعرفت علاقة الجانبين توترا رفع من حدته اندلاع "الثورات الملونة" بجورجيا وأوكرانيا.
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بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين
نقاهة لم تستمر لأكثر من ولاية!
لأن الدستور الروسي يمنع تولي أكثر من ولايتين متتاليتين، لم يتمكن بوتين من الترشح لولاية ثالثة عام 2008. فتبادل الأدوار مع رئيس حكومته ديمتري مدفيديف الذي نجح في انتخابات الرئاسة. حينها اكتفى بوتين بمنصب رئيس الوزراء لمدة أربع سنوات.
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بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين
عودة "القيصر"
عاد "القيصر"، كما يلقبه كثيرون، إلى رئاسة روسيا لولاية ثالثة بعد أن فوزه في 4 مايو/أيار2012 بالانتخابات الرئاسية مرة أخرى. وقد حصل بوتين حينها على 63.6%. وتم انتخابه حينها وسط احتجاجات المعارضة الروسية وبعض المنظمات الدولية، التي تحدثت عن خروقات مست الانتخابات التي نصبت بوتين رئيسا للبلاد.
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بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين
تمدد في دول الجوار
كانت الثورة الأوكرانية وتبعاتها فرصة استراتيجية بالنسبة لبوتين، حيث ضم "شبه جزيرة القرم" في أوائل 2014. وقد أجري في 16 مارس استفتاء في القرم للانفصال عن أوكرانيا والانضمام لروسيا، وجاءت النتيجة لصالح روسيا بنسبة 95%. شبه جزيرة القرم، التي كانت جزءا من روسيا القيصرية، عمل بوتين جاهدا على استرجاعها. ويرى البعض أن بوتين سعى بهذه الخطوة إلى إظهار قوة روسيا واختبار تمددها السياسي في دول الجوار.
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بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين
الأزمة السورية ودعم الأسد
لم يبق بوتين بعيدا عن الأوضاع السياسية في الشرق الأوسط، وبالأخص في القضية السورية حيث تدخلت بلاده عسكريا هناك. ويرى محللون أن استمرار الرئيس بشار الأسد في منصبه يعود بشكل كبير للدعم الذي تلقاه من بوتين، إلى جانب الأطراف الأخرى. كما يرون أن بوتين يسعى للاستفادة عسكريا وسياسيا واقتصاديا من خلال وجود قواته في سوريا التي يحرص على استمرار العلاقة التي جمعت بلده بها تاريخيا.
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بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين
نصر للمرة الرابعة
"سأرشح نفسي لمنصب رئيس روسيا الاتحادية، وأثق أن كل شيء سيكون على ما يرام" بهذا أعلن فلاديمير بوتين عن نيته في خوض غمار الانتخابات لعام 2018. بوتين الذي قال جملته هذه في 6 ديسمبر 2017، استطاع أن يحققها على أرض الواقع ويفوز برهان الولاية الرابعة لمدة ست سنوات. الأصوات. إعداد: مريم مرغيش.