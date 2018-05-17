بوتين يطالب أوروبا بالمساعدة في إعادة إعمار سوريا

أكد كل من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الروسي بوتين على ضرورة استمرار المسار السياسي لحل الأزمة في سوريا والدفع به إلى الإمام، جاء ذلك بعد اللقاء الذي جمع الزعيمين في منتجع سوتشي على البحر الأسود.

وقبل أن تتطرق المستشارة ميركل إلى أبرز ملفات لقائها مع الزعيم الروسي فلاديمير بوتين في منتجع سوتشي على البحر الأسود، وهي ملفات سوريا وغيران وأوكرانيا، أشارت إلى أنه من مصلحة ألمانيا الاستراتيجية إقامة علاقات جيدة مع روسيا. ورغم ذلك لا تستبعد ميركل وجود تباين في وجهات النظر في أمور عديدة.

وقالت ميركل بعد اللقاء مع بوتين الجمعة (18 أيار/ مايو 2018) رغم الخلافات القائمة في أمور عديدة بين ألمانيا وروسيا، إلا أن هناك مواضيع تتفق آرائنا حولها، مشيرة إلى أن "الحوار بين الجانبين أمر ضروري للغاية"، حسب تعبير ميركل.

في هذا السياق، استغلت ميركل فرصة اللقاء بالرئيس الروسي لتؤكد على ضرورة احترام حرية الصحافة، وقالت ميركل في هذا السياق: "من جانبي أشرت إلى أن قضايا حرية الصحافة تحظى بأهمية خاصة"، مشيرة إلى أنها قلقة بشأن هذا الموضوع في روسيا.

من جانبه، أكد بوتين على ضرورة استمرار الحوار مع ألمانيا، رغم وجود تقديرات مختلفة لأوضاع معينة في العالم. لكن لا يمكن حل المشاكل بدون وجود حوار بيننا. وأضاف بوتين في المجال الاقتصادي تعتبر ألمانيا شريكاً أساسياً لروسيا.

وتداول الزعيمان في المقر الصيفي للرئيس الروسي في مستقبل الاتفاق النووي بين القوى الدولية الكبرى، بينها روسيا وألمانيا، بعد انسحاب الولايات المتحدة منه. ويسعى الجانبان إلى تحقيق هدف مشترك يتمثل في الحافظ على الاتفاق النووي مع طهران.

كما أخذ الملف السوري حيزاً واسعاً من نقاشات ميركل مع مضيفها بوتين. وإذا كان الجانبان قريبان نسبيا مع بعضهما في الشأن السوري، إلا انهما مختلفان تماماً في شأن الأزمة الأوكرانية، حيث تنتقد ألمانيا الموقف الروسي في أوكرانيا وبشدة.

ويبدو أن الجانبين أحرزا توافقاً سريعاً فيما يخص الملف السوري، خصوصاً فيما يتعلق بالعمل من أجل دفع العملية السياسية إلى الأمام قدماً على طريق حل الأزمة السورية سياسياً، حسب ما أكده الجانبان.

من جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة إن على الدول الأوروبية أن تساعد سوريا على إعادة البناء إذا كانت تريد عودة اللاجئين إليها. ودعا بوتين الدول الأوروبية إلى إبعاد السياسية عن عملية إعادة إعمار سوريا. وتحدت روسيا موقف الاتحاد الأوروبي الداعي إلى التركيز على عمليات الإغاثة الإنسانية والامتناع عن تقديم أموال لإعادة إعمار سوريا إلا إذا وافق الرئيس بشار الأسد على مشاركة المعارضة في السلطة.

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وفي شان ملف خط أنابيب الغاز من روسيا غلى دول الاتحاد الأوروبي عبر بحر البلطيق يعتزم بوتين مواصلة نقل الغاز لأوروبا عبر أوكرانيا حتى عقب إنشاء خط أنابيب الغاز المثير للجدل "نورد ستريم 2". وقال الرئيس الروسي في هذا السياق: "التوريدات ستستمر إذا كان ذلك أمراً مبرراً وسديداً بالنسبة لكافة الأطراف"، مؤكداً أنه يعتبر "نورد ستريم 2" مشروعاً اقتصادياً وليس سياسياً.

من جانبها قالت ميركل إن ألمانيا على قناعة بضرورة أن يستمر دور أوكرانيا في نقل الغاز عبرها حتى عقب إنشاء خط أنابيب غاز "نورد ستريم 2"، مضيفة أن هذا الأمر ذو أهمية استراتيجية. وذكرت ميركل أن ألمانيا مستعدة للعمل على تحقيق هذا الأمر، مضيفة أن المسألة تتعلق الآن بالضمانات التي يمكن تقديمها لأوكرانيا.

وأكدت ميركل أن بلادها تنظر إلى "نورد ستريم 2" على أنه مشروع اقتصادي، مضيفة في المقابل أن المشروع له جوانب أخرى. يذكر أن ميركل قالت مؤخراً إن مشروع "نورد ستريم 2" له بعد سياسي بجانب بعده الاقتصادي.

يُشار إلى أن ترامب انتقد المشروع بشدة وطالب بمنع تنفيذه قبل أيام، إلا أن دول الاتحاد الأوروبي تعتبر المشروع جزءا من أمن الطاقة بالنسبة لها.

ح.ع.ح/ ع.غ (أ.ف.ب/د.ب.أ)