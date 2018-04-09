بوتين يدعو نتانياهو إلى تجنب "زعزعة استقرار" سوريا

قال الكرملين في بيان إنه خلال اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو، دعا الرئيس الروسي رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم الأربعاء (11 أبريل/ نيسان 2018)، إلى تجنب أي خطوات قد تزيد من زعزعة الاستقرار في سوريا وتهدد أمنها.
وذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء أن بوتين ونتانياهو بحثا في الاتصال الهاتفي الوضع في سوريا وملابسات الضربة الإسرائيلية على مطار التيفور السوري.
وقال المكتب الصحفي الرئاسي "ناقش الجانبان القضية السورية ، بما في ذلك الضربات الصاروخية الأخيرة التي قام بها سلاح الجو الإسرائيلي على مطار التيفور في محافظة حمص".
وشدد فلاديمير بوتين على أهمية الحفاظ على سيادة سوريا وحث إسرائيل على الامتناع عن أي تحركات تزيد من زعزعة استقرار الوضع في البلاد وتشكل تهديدا لأمنها، حسب البيان.
يشار إلى أن سوريا وروسيا ذكرتا أن سلاح الجوي الإسرائيلي شن هجوماً يوم الاثنين الماضي على مطار التيفور وأسفر عن سقوط قتلى من القوات السورية والقوات المتحالفة معها. واستدعت وزارة الخارجية الروسية أمس الثلاثاء السفير الإسرائيلي لدى موسكو على خلفية الهجوم. ومن جهة أخرى، أعلن لبنان اعتزامه التقدم بشكوى لمجلس الأمن الدولي بسبب انتهاك الطائرات الحربية الإٍسرائيلية لمجاله الجوي لاستهداف اهداف في سوريا.
ص.ش/ي.ب (د ب ا، أ ف ب، رويترز)
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الأسد في سوريا: باقٍ أم راحل؟
التقى الرئيسان الأميركي والروسي باراك أوباما وفلاديمير بوتين في الأمم المتحدة للبحث في حلول للأزمة السورية ، لكنهما لم يحققا أي تقدم بخصوص دور الرئيس بشار الأسد. وترى الولايات المتحدة أن الأسد جزء من المشكلة، فيما تصفه روسيا بأنه جزء من الحل.
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الأسد في سوريا: باقٍ أم راحل؟
ووصف الرئيس أوباما في خطاب أمام الجمعية العام للأمم المتحدة الأسد بأنه "مستبد يقتل الأطفال". وقال إن "الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع أي دولة بما في ذلك سوريا وإيران لتسوية النزاع". وحمل أوباما بعنف على الرئيس السوري لأنه "يلقي البراميل المتفجرة لقتل أطفال أبرياء".
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الأسد في سوريا: باقٍ أم راحل؟
تبادل الرئيسان الروسي والأميركي الأنخاب وتصافحا على غداء لكن الهوة بين موقفيهما حول مستقبل الأسد مازالت واسعة. وقال الرئيس الروسي إن "عدم التعاون مع الجهة السورية التي تكافح الإرهاب وجها لوجه سيكون خطأ فادحا". وأضاف "علينا أن نعترف أن لا احد سوى القوات المسلحة للرئيس السوري يقاتل فعليا الدولة الإسلامية".
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الأسد في سوريا: باقٍ أم راحل؟
أكد رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض في المنفى خالد خوجة أن "لا احد يمكنه الصفح" عن ممارسات نظام الرئيس السوري بشار الأسد". وأضاف خوجة "ما يجري في سوريا هو إبادة تتم تحت أنظار العالم"، وتساءل " أتعتقدون أن النظام يقاتل تنظيم الدولة الإسلامية؟ الإحصاءات تقول غير ذلك".
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الأسد في سوريا: باقٍ أم راحل؟
أعلنت المستشارة أنغيلا ميركل أن الرئيس السوري بشار الأسد يجب أن يشارك في أي مفاوضات تهدف إلى إنهاء النزاع المستمر في بلاده منذ أكثر من أربع سنوات. فيما دعا وزير خارجيتها فرانك-فالتر شتاينماير إلى إشراك إيران في مساعي حل النزاع باعتبار أنّ: "إيران فاعل إقليمي رئيسي مطلوب لحل الأزمة.... سيمكننا إنجاح الأمر فقط عندما نأتي بكافة الأطراف الفاعلة المهمة على طاولة واحدة الآن".
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الأسد في سوريا: باقٍ أم راحل؟
من جانبه، دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى تشكيل "جبهة موحدة" للتصدي للمتطرفين في الشرق الأوسط. وقال روحاني إن "اخطر واهم تهديد يواجه العالم اليوم هو أن تتحول المنظمات الإرهابية إلى دول إرهابية". ولمح روحاني إلى مستقبل ومصير بشار الأسد عن طريق إجراء انتخابات، وقال "نحن نؤيد دعم السلطة من خلال أصوات الناس بدلا من الأسلحة".
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الأسد في سوريا: باقٍ أم راحل؟
الرئيس الفرنسي فرانسوا اولاند دعا إلى التعامل مع روسيا وإيران لإنهاء الصراع في سوريا، وقال للصحفيين "روسيا وإيران تقولان إنهما ترغبان في لعب دور أكبر في حل سياسي. نحتاج للعمل مع هذين البلدين ولأن نبلغهما أن ذلك الحل أو الانتقال يجب أن يحدث.. لكن بدون بشار الأسد".
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الأسد في سوريا: باقٍ أم راحل؟
أكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أنه يتعين الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد وتنظيم الدولة الاسلامية حتى لو انتهي الأمر بأن يلعب الأسد دورا مؤقتا في أي حكومة انتقالية، مضيفا "نريد سوريا بدون تنظيم الدولة الإسلامية وبدون الأسد.. لأنه بصراحة لا مستقبل للشعب السوري في بلد يوجد فيه أي منهما ".
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الأسد في سوريا: باقٍ أم راحل؟
تركيا من جانبها لا زالت تعارض انتقالا سياسيا في سوريا يكون فيه دور لبشار الأسد. وقال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو في تصريح لصحيفة حريت التركية: "مقتنعون بأن بقاء الأسد في السلطة خلال الفترة الانتقالية لن يجعلها انتقالية. نعتقد أن هذا الوضع سيتحول إلى أمر واقع دائم".
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الأسد في سوريا: باقٍ أم راحل؟
السعودية ودول خليجية أخرى ثابتة على معارضتها لبقاء الأسد. ودعا وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية "دون أي تدخل أجنبي" فيما اعتبر وزير خارجية قطر إنه يوجد توافق دولي عام مع روسيا بشأن دعوتها إلى محاربة تنظيم الدولة الإسلامية لكنه حذر من أن خطة الرئيس بوتين لا تعالج السبب الأساسي للأزمة في سوريا وهو الرئيس بشار الأسد.
الكاتب: زمن البدري / أ ف ب، د ب أ، رويترز