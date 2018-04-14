بوتين: ضربات صاروخية جديدة على سوريا ستؤدي إلى فوضى في العلاقات الدولية

نقلت وكالات أنباء روسية عن الكرملين قوله إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ نظيره الإيراني حسن روحاني اليوم الأحد (15 أبريل 2018) بأن أي ضربات صاروخية جديدة على سوريا ستؤدي إلى فوضى في العلاقات الدولية.

وتحدث بوتين وروحاني هاتفيا لبحث الوضع في سوريا بعد أن وجهت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضربات صاروخية على سوريا للاشتباه في شن النظام هجوما بسلاح كيماوي. وذكرت وكالات الأنباء أن الزعيمين اتفقا على أن الضربات الغربية أضرت بفرص التوصل إلى حل سياسي في سوريا.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن بيان للكرملين "أكد فلاديمير بوتين على وجه الخصوص، أنه إذا استمرت هذه الأعمال التي تمثل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة فإنها ستؤدي حتما إلى فوضى في العلاقات الدولية".

م.أ.م/ ي ب ( أ ف ب، رويترز)