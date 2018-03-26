 بوتشيمون يعرب عن ثقته التامة في القضاء الألماني | أخبار | DW | 27.03.2018
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أخبار

بوتشيمون يعرب عن ثقته التامة في القضاء الألماني

فيما تدخلت الشرطة الإسبانية لفتح طريق سريع أغلقه محتجون على اعتقال رئيس إقليم كاتالونيا السابق كارليس بوتشيمون، أعلن محاميه أنه يثق بالقضاء الألماني و"لن يستسلم أبدا" في النضال من أجل استقلال كاتالونيا.

Carles Puigdemont (Getty Images/AFP/M. Kainulainen)

أكد رئيس إقليم كاتالونيا الإسباني المقال، كارليس بوتشيمون، المحتجز في ألمانيا حيث ينظر القضاء في مسألة تسليمه إلى إسبانيا التي تتهمه بالعصيان أنه "لن يستسلم" في ملف استقلال الإقليم، وفق ما قال محاميه غونزالو بوي اليوم الثلاثاء (27 مارس/ آذار 2018). وقال المحامي بعد زيارته بوتشيمون في السجن في نيومونستر حيث أوقف في وسط ألمانيا أول أمس الأحد "قال إنه لن يستسلم أبدا وهذه هي رسالته لأهل كاتالونيا وأن من حقهم أن يعبروا عن رغبتهم في الاستقلال وفي إقامة جمهورية في كاتالونيا".

 وأضاف أنه "عبر عن ثقته التامة في النظام القضائي الألماني". وينتظر بوتشيمون قرار محكمة كييل الألمانية بشأن تسليمه بموجب مذكرة توقيف أوروبية أصدرتها مدريد. وهو متهم، مع اثني عشر مسؤولا آخر من المطالبين باستقلال إقليم كاتالونيا، بالعصيان، وهي تهمة تعرضه في حال ثبوتها للسجن لمدة 30 عاما، ووجهت إليه كذلك تهمة اختلاس أموال عامة، ومحاولة فصل الإقليم الفاشلة عبر الاستفتاء في خريف 2017.

الشرطة الإسبانية تتدخل لفتح طريق سريع أغلقه مؤيدون لرئيس كاتالونيا السابق كارليس بوتشيمون الموقوف في ألمانيا

الشرطة الإسبانية تتدخل لفتح طريق سريع أغلقه مؤيدون لرئيس كاتالونيا السابق كارليس بوتشيمون الموقوف في ألمانيا

وفي إسبانيا تدخلت الشرطة اليوم الثلاثاء لإعادة فتح الطريق السريع بين فرنسا وإسبانيا الذي أغلق ناشطون مؤيدون لاستقلال كاتالونيا الجانب الإسباني منه احتجاجا على توقيف بوتشيمون في ألمانيا.  وفي نقل مباشر، عرض التلفزيون الكاتالوني "تي في3" مشاهد تظهر شرطة مكافحة الشغب الكاتالونية تحاصر المتظاهرين الذين تجمعوا في الطريق السريع (ايه بي7) قرب الحدود الفرنسية وتسحبهم واحدا تلو الآخر. وإضافة إلى طريق "ايه بي7" السريع، أوقف المحتجون حركة السير في محيط لييدا غربا على طريق "ايه-2" السريع الرابط بين كاتالونيا وسرقسطة.

 واحتل متظاهرون كذلك الطريق الرابط بين كاتالونيا وساحل جنوب شرق إسبانيا في حين تم إغلاق المنفذين الرئيسيين إلى برشلونة من الشمال والجنوب لفترة وجيزة في الصباح:

 ودعت مجموعة متشددة تعرف باسم لجان الدفاع عن الجمهورية إلى الاحتجاجات. وكانت تأسست قبل وقت قصير من إجراء الاستفتاء على استقلال كاتالونيا مطلع تشرين الأول/ أكتوبرالماضي. وأفادت اللجان في بيان صدر أمس الاثنين أنه "مع السجن والتوقيف الأخير للرئيس كارليس بوتشيمون، يبدو واضحا أننا تجاوزنا نقطة اللاعودة".

 وأصيب نحو 90 شخصا بجروح طفيفة خلال تظاهرات مؤيدة لبوتشيمون خرجت في برشلونة أول أمس الأحد، بينهم 22 من عناصر الشرطة.

ع.ج/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ)

  • Spanien Fohne von Katalonien (picture-alliance/AP Photo/E. Morenatti)

    مدريد واستقلال كاتالونيا - تاريخ من العلاقات المضطربة

    حصد الانفصاليون في انتخابات كاتالونيا إغلبية المقاعد في البرلمان الإقليمي، وحصلت الأحزاب الانفصالية في الإقليم الإسباني معا على 70 مقعدا من أصل 135، وبوسعها حكم الإقليم إذا شكلت ائتلافا فيما بينها.

  • Wahlen in Katalonien 2017 (Reuters/E. Gaillard)

    مدريد واستقلال كاتالونيا - تاريخ من العلاقات المضطربة

    حصول الانفصاليين على الأغلبية المطلقة من مقاعد البرلمان لا يعني أنهم حصلوا على الأكثرية المطلقة من أصوات الناخبين، لا بل إنهم لم يحصلوا حتى الأغلبية البسيطة، والسبب في ذلك عائد إلى النظام الانتخابي المتّبع. فالقانون الانتخابي في كاتالونيا يتضمن نظام ترجيح للأصوات يعطي أفضلية للمناطق الريفية التي يتجذر فيها الانفصاليون، ما منحهم الفوز من حيث عدد المقاعد.

  • Brüssel Demonstration für unabhängiges Katalonien (Reuters/Y. Herman)

    مدريد واستقلال كاتالونيا - تاريخ من العلاقات المضطربة

    المفوضية الأوروبية أعلنت أن الانتخابات التي جرت في كاتالونيا وفاز فيها الانفصاليون بالأغلبية المطلقة "لن تغيّر" موقف الاتحاد من المسألة الكاتالونية.

  • Katalonien Wahlen 2017 - Wahlergebnis - Ciudadanos Ines Arrimadas (Getty Images/AFP/J. Lago)

    مدريد واستقلال كاتالونيا - تاريخ من العلاقات المضطربة

    وللمفارقة فإن أكثرية الكاتالونيين صوّتت ضد المعسكر الانفصالي، وهو ما حدا بزعيمة حزب سيودادانوس المناهض للانفصال إينيس اريماداس للقول إنه بعد هذه النتيجة "هناك أمر ازداد وضوحا، وهو أن الغالبية الاجتماعية تؤيد الوحدة مع باقي الإسبان والأوروبيين، ولن يكون بوسع الأحزاب القومية بعد اليوم التحدث باسم كاتالونيا ككل، لأن كاتالونيا هي نحن جميعا".

  • Katalonien Carles Puigdemont (Reuters/A.Gea)

    مدريد واستقلال كاتالونيا - تاريخ من العلاقات المضطربة

    وكان رئيس الحكومة السابق بوتشيمون قد عمل على استقلال الإقليم ثم علق إجراءات الاستقلال عن مدريد، التي عزلته واصدر المدعي العام الإسباني بحقه أمر ألقاء قبض. فغادر إلى بلجيكا مع أربعة من وزرائه المعزولين.

  • Spainien Königlicher Platz in Barcelona (19. Jahrhundert) (picture-alliance/Prisma Archiv)

    مدريد واستقلال كاتالونيا - تاريخ من العلاقات المضطربة

    1932

    وللصراع بين كاتالونيا ومدريد قصة طويلة، فبعد عام على تأسيس الجمهورية الإسبانية الثانية تم تثبيت وضع إقليم كاتالونيا القانوني عام 1932 بمنحها استقلالاً مؤقتاً.

  • Spanien Francisco Franco (picture alliance/AP Photo)

    مدريد واستقلال كاتالونيا - تاريخ من العلاقات المضطربة

    1939-1975

    لكن الدكتاتور الإسباني الجنرال فرانسيسكو فرانكو (1892- 1975)، الذي حكم إسبانيا بالنار والحديد حتى عام 1975، ألغى استقلال كاتالونيا وقمع نظامه أي نوع من الأنشطة العامة المرتبطة بالقومية واللغة الكاتالونيين، بعد أن خرج منتصراً من الحرب الأهلية التي مزقت البلاد.

  • Juan Carlos Spanien 200 Jahre der Verfassung von Cadiz (AP)

    مدريد واستقلال كاتالونيا - تاريخ من العلاقات المضطربة

    1979

    بعد وفاة الجنرال فرانكو عام 1975، منح دستور إسبانيا الديمقراطي الجديد عام 1978 كاتالونيا حكماً ذاتياً، مؤكداً على أن الأمة الإسبانية لا يمكن أن تتجزأ، غير أنها تعترف بحقوق الأقاليم بالإدارة الذاتية.

  • Flash-Galerie Katalanen mit Fahnen (AP)

    مدريد واستقلال كاتالونيا - تاريخ من العلاقات المضطربة

    2006

    مفاوضات طويلة قادت الحكومة الإسبانية إلى الموافقة على رغبة الكاتالونيين بإعادة إصلاح وضع الحكم الذاتي لإقليمهم، إذ أقر البرلمان الإسباني ميثاق حكم ذاتي لكاتالونيا يعزز سلطات الإقليم المالية والقضائية ويصفه بـ"الأمة".

  • Spanien Referendum Katalonien Demonstration (picture-alliance/Zumapress/M. Oesterle)

    مدريد واستقلال كاتالونيا - تاريخ من العلاقات المضطربة

    2010

    قضت المحكمة الدستورية الإسبانية العليا بإلغاء أجزاء من ميثاق 2006، معتبرة أن استخدام مصطلح "أمة" لوصف الإقليم لا ينطوي على أي "قيمة قانونية" ورافضة الاستخدام "التفضيلي" للغة الكتالونية في خدمات البلدية.

  • Spanien Unabhängigkeit Katalonien (AFP/Getty Images)

    مدريد واستقلال كاتالونيا - تاريخ من العلاقات المضطربة

    2012

    تظاهر نحو 1.5 مليون شخص في عاصمة الإقليم برشلونة من أجل استقلال كاتالونيا وهتفوا "نحن أمة والقرار لنا"، وقادت تداعياتها إلى انتخابات مبكرة في الإقليم فاز فيها مؤيدو الانفصال عن إسبانيا.

  • Spanien Parlament Katalonien (Getty Images/AFP/J. Lago)

    مدريد واستقلال كاتالونيا - تاريخ من العلاقات المضطربة

    2014

    في تحد لمدريد، أجرت كاتالونيا اقتراعاً رمزياً على الاستقلال، صوت فيه أكثر من 80 بالمئة، أي ما يعادل 1,8 ملايين شخص، لصالح انفصال الإقليم، إلا أن نسبة المشاركة بلغت 37 بالمئة فقط. حكومة مدريد لم تعترف بالاستفتاء ولم تكن له أي تبعات مباشرة.

  • Spanische Pyrenäen Catalonia (Imago/Nature Picture Library)

    مدريد واستقلال كاتالونيا - تاريخ من العلاقات المضطربة

    يقع إقليم كاتالونيا في شمال شرق إسبانيا، و تبلغ مساحته نحو 32106 كلم مربع، ويعتبر سادس أكبر منطقة من حيث المساحة في إسبانيا.

  • Demonstration für Unabhängiges Katalonien Pep Guardiola (picture alliance/AP/dpa/E. Morenatti)

    مدريد واستقلال كاتالونيا - تاريخ من العلاقات المضطربة

    العديد من نجوم نادي برشلونة لكرة القدم مثل بيكيه وتشافي ومدرب النادي السابق بيب غوارديولا يدعمون الاستفتاء الإقليم، لكن إدارة النادي لم تؤيد الاستفتاء صراحة، مؤكدة على حق الكاتالونيين بحرية التصويت.


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مدريد واستقلال كاتالونيا - تاريخ من العلاقات المضطربة

يستمر الشد والجذب بين كاتالونيا ومدريد، فقد فاز الانفصاليون بأغلبية مقاعد برلمان الإقليم. بين مدريد وكاتالونيا تاريخ طويل من العلاقات المضطربة وصلت ذروتها بعد محاولة الإقليم الاستقلال وهروب رئيس وزرائه إلى بلجيكا. (10.10.2017)  

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