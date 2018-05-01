 بواتينج يفتح أبواب الرحيل عن بايرن ميونيخ! | عالم الرياضة | DW | 03.05.2018
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عالم الرياضة

بواتينج يفتح أبواب الرحيل عن بايرن ميونيخ!

يبدو أن الدولي الألماني جيروم بواتينغ يعيش آخر موسم له برفقة بايرن ميونيخ. المدافع الصلب ألمح إلى إمكانية مغادرة النادي البافاري، الذي بدأ في البحث عن خليفة لبواتينغ. فمن هو ياترى؟

Jerome Boateng (picture-alliance/dpa/A. Hilse)

صورة من الأرشيف.

أنهت الإصابة التي تعرض لها مدافع فريق بايرن ميونيخ، جيروم بواتينغ أمام  ريال مدريد برسم ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، موسمه الكروي الحالي. لكن يبدو أن مسيرة بواتينغ الكروية ككل مع العملاق الألماني قد شارفت على النهاية أيضا. فقد أدلى المدافع الدولي الألماني (29 عاما) بتصريحات صحفية تُبعده عن النادي البافاري، الذي حمل قميصه لعدة سنوات.

وقال جيروم بواتينغ في حوار له مع مجلة "Socrates": "لقد عشت كل شيء مع بايرن ميونيخ، ووصلت إلى نقطة توجب علي فيها طرح بعض الأسئلة على نفسي"، مضيفا "ما هي الأهداف التي لم أحققها بعد؟ هل أرغب دائما في إثبات ذاتي لنفس النادي وبنفس المؤهلات؟".

مختارات

عانى فريق بايرن ميونيخ كثيرا خلال الفترات التي غاب فيها مدافعه جيروم بواتينغ بسبب الإصابة. فترات الغياب التي استمرت طويلاً لم تؤثر فقط على مسار الفريق من الناحية الرياضية، بل أثرت أيضاً على بواتينغ نفسه بشكل كبير. (19.10.2017)

يرى جيروم بواتينغ، قلب دفاع بايرن ومنتخب ألمانيا، أن لدى بلاده الآن خيارات عديدة في خط الدفاع لم تكن متوفرة من قبل. واعتبر أن الدوري الإسباني والإيطالي بهما أفضل المدافعين في العالم. فمن هم أفضل المدافعين برأي بواتينغ؟ (16.11.2017)

وفي هذا الصدد، ذكر موقع "شبورت بيلد" أن تصريحات المدافع الألماني لم ترق للنادي البافاري، الذي بدأ البحث عن بديل يحل مكان بواتينغ.

هذا وكان جيروم بواتينغ قريبا من مغادرة النادي البافاري في الموسم الماضي، بعدما عبرت العديد من الأندية الأوروبية عن رغبتها في الاستفادة من خدمات المدافع الألماني الصلب، بيد أن  بايرن ميونيخ تشبت بلاعبه، ورفض التفريط في خدماته.

من جهة أخرى، أشار موقع "شبورت بيلد" إلى أن النادي البافاري يُراقب مدافع نادي أجاكس أمستردام الهولندي ماتيس دي ليغت (18 عاما)، مشيرا إلى أن قيمة الصفقة قد تصل إلى 25 مليون يورو. وأضاف ذات الموقع أن المدافع الشاب ينتظره مستقبل كبير في عالم الساحرة المستديرة.

  • FC Bayern München, Ex-Trainer Carlo Ancelotti (picture-alliance/empics/N. Potts)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    بداية متعثرة

    بعد أقل من شهرين فقط على بداية الموسم الكروي، أعلن نادي بايرن ميونيخ في (28 أيلول/سبتمبر 2017) إقالة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بسبب بداية الفريق المتعثرة في "البوندسليغا". ووضعت الهزيمة أمام فريق باريس سان جيرمان في دوري المجموعات بثلاثية نظيفة حداً لمسيرة المدرب الإيطالي مع بايرن ميونيخ.

  • Bundesliga 7. Spieltag - Hertha Berlin vs Bayern München - 0:1 - Willy Sagnol (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    سانيول يُدرب البايرن مؤقتا

    تولى لاعب بايرن ميونيخ السابق ويلي سانيول مهمة تدريب النادي مؤقتا خلفا للمدرب المُقال أنشيلوتي، ولم يتمكن الدولي الفرنسي السابق من قيادة البايرن إلى الفوز في مباراته الأولى، إذ تعادل في ( الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2017) مع هيرتا برلين بنتيجة 2-2.

  • Jupp Heynckes offenbar neuer Bayern-Trainer (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    عودة المخضرم هاينكيس

    في (السادس من تشرين الأول/أكتوبر 2017) أعلن بايرن ميونيخ عن تعاقده مع مدربه الأسبق يوب هاينكيس حتى نهاية الموسم. وهذه هي المرة الرابعة التي يتولى فيها هاينكيس (72 عاماً) مهمة الإشراف على تدريب الفريق البافاري. وكان المدرب الألماني المخضرم قد تُوج مع البايرن بالثلاثية التاريخية عام 2013.

  • Bundesliga: Bayern München gegen SC Freiburg (Imago/J.Huebner)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    العودة إلى سكة الانتصارات

    في أول مباراة لبايرن تحت قيادة مدربه الجديد يوب هاينكيس، سحق الفريق البافاري نظيره فرايبورغ المتواضع بخماسية نظيفة، برسم الجولة الثامنة من الدوري الألماني. ورفع بايرن ميونيخ رصيده من النقاط إلى 17 مُحتلا بذلك المرتبة الثانية في جدول ترتيب "البوندسليغا" وراء المتصدر آنذاك بوروسيا دورتموند.

  • 1. Bundesliga 9. Spieltag | Hamburger SV - Bayern München | TOR Bayern München (Getty Images/Bongarts/O. Hardt)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    مواصلة التألق

    واصل بايرن ميونيخ استعادة تألقه المعهود في الملاعب الألمانية، وحقق الفوز على نظيره هامبورغ بهدف دورن رد، برسم الجولة التاسعة من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا". وقد سجل الهدف الفرنسي توليسو، نجم بايرن الجديد.

  • 1. Sportfoto des Monats Oktober Bayern München - RB Leipzig (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    استعادة الصدارة

    في الجولة العاشرة من "البوندسليغا"، ضرب بايرن ميونيخ أكثر من عصفور بحجر واحد، فقد هزم لايبزيغ العنيد، الذي بات من المنافسين على اللقب، واستعاد الفريق البافاري صدارة الدوري الألماني برصيد 23 نقطة.

  • Fußball Bundesliga Borussia Dortmund - FC Bayern (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    توسيع الفارق

    تفوق الفريق البافاري على غريمه بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدف في عقر داره برسم الجولة 11 من "البوندسليغا"، وابتعد بايرن ميونيخ بصدارة الدوري الألماني، موسعاً بذلك فارق النقاط عن ملاحقه المباشر لايبزيغ إلى أربع نقاط، فيما تقهقر بوروسيا دورتموند إلى المركز الثالث برصيد 20 نقطة.

  • Deutschland Bayern München - Werder Bremen | Müller Jubel (picture alliance/dpa/S. Hoppe)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    الابتعاد بالقمة

    واصل بايرن تحليقه وحيداً في صدارة الدوري الألماني، ففي مباراة برسم الجولة الـ19 من "البوندسليغا" هزم الفريق البافاري نظيره فيردر بريمين بـنتيجة 4-2، ورفع رصيده إلى 47 نقطة بفارق 16 نقطة كاملة عن الوصيف بايرن ليفركوزن.

  • Fußball Bundesliga Mainz 05 - FC Bayern München (picture-alliance/dpa/T. Silz)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    الاقتراب من اللقب

    في الجولة الحادية والعشرين من "البوندسليغا"، بدا واضحاً أن بايرن ميونيخ يقترب من حصد لقب الدوري الألماني، فقد فاز على نظيره ماينز بخماسية نظيفة، وابتعد بفارق 18 نقطة كاملة عن أقرب ملاحقيه بايرن ليفركوزن.

  • Fußball Bundesliga FC Augsburg - FC Bayern (picture-alliance/dpa/A. Gebert)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    التتويج باللقب

    في الجولة الـ29 من الدوري الألماني، حسم فريق بايرن ميونيخ رسمياً لقب "البوندسليغا" لصالحه، بعدما هزم فريق أوغسبورغ بأربعة أهداف مقابل واحد. ودخل النادي البافاري التاريخ بتتويجه بلقب "البوندسليغا"، للمرة السادسة على التوالي والـ 28 في تاريخه. إعداد: رضوان مهدوي.

    الكاتب: مهدوي رضوان


مختارات

في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

بعد بداية متعثرة، استطاع قطار بايرن ميونيخ العودة إلى مساره الصحيح، تحت قيادة المدرب يوب هاينكيس، والتتويج بلقب الدوري الألماني للمرة السادسة على التوالي والـ 28 في تاريخه. بالصور مراحل مهمة قادت إلى لقب البوندسليغا. (07.04.2018)  

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