بواتينج يفتح أبواب الرحيل عن بايرن ميونيخ!

أنهت الإصابة التي تعرض لها مدافع فريق بايرن ميونيخ، جيروم بواتينغ أمام ريال مدريد برسم ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، موسمه الكروي الحالي. لكن يبدو أن مسيرة بواتينغ الكروية ككل مع العملاق الألماني قد شارفت على النهاية أيضا. فقد أدلى المدافع الدولي الألماني (29 عاما) بتصريحات صحفية تُبعده عن النادي البافاري، الذي حمل قميصه لعدة سنوات.

وقال جيروم بواتينغ في حوار له مع مجلة "Socrates": "لقد عشت كل شيء مع بايرن ميونيخ، ووصلت إلى نقطة توجب علي فيها طرح بعض الأسئلة على نفسي"، مضيفا "ما هي الأهداف التي لم أحققها بعد؟ هل أرغب دائما في إثبات ذاتي لنفس النادي وبنفس المؤهلات؟".

وفي هذا الصدد، ذكر موقع "شبورت بيلد" أن تصريحات المدافع الألماني لم ترق للنادي البافاري، الذي بدأ البحث عن بديل يحل مكان بواتينغ.

هذا وكان جيروم بواتينغ قريبا من مغادرة النادي البافاري في الموسم الماضي، بعدما عبرت العديد من الأندية الأوروبية عن رغبتها في الاستفادة من خدمات المدافع الألماني الصلب، بيد أن بايرن ميونيخ تشبت بلاعبه، ورفض التفريط في خدماته.

من جهة أخرى، أشار موقع "شبورت بيلد" إلى أن النادي البافاري يُراقب مدافع نادي أجاكس أمستردام الهولندي ماتيس دي ليغت (18 عاما)، مشيرا إلى أن قيمة الصفقة قد تصل إلى 25 مليون يورو. وأضاف ذات الموقع أن المدافع الشاب ينتظره مستقبل كبير في عالم الساحرة المستديرة.