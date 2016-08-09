 بن سلمان يحصل على عقد أسلحة بواشنطن ويواجه اعتراضات في باريس | أخبار | DW | 06.04.2018
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أخبار

بن سلمان يحصل على عقد أسلحة بواشنطن ويواجه اعتراضات في باريس

مع اختتام ولي العهد السعودي زيارته للولايات المتحدة، أعلنت واشنطن موافقتها على بيع الرياض مئتي مدفع ذاتي الحركة بقيمة 1.31 مليار دولار. لكن الأمير محمد بن سلمان الذي يزور باريس بعد يومين يواجه هناك إعتراضات قوية.

USA Mohammed bin Salman, Kronprinz Saudi-Arabien & Donald Trump in Washington (Reuters/J. Ernst)

صورة من الأرشيف

أعطت الإدارة الأميركية الخميس (الخامس من نيسان/أبريل 2018) الضوء الأخضر لعقد جديد للأسلحة بقيمة 1,31 مليار دولار مع الرياض بينما يختتم ولي العهد السعودية الأمير محمد بن سلمان جولة طويلة في الولايات المتحدة. وقال بيان صدر عن وكالة تابعة لوزارة الدفاع الأميركية أن وزارة الخارجية الأميركية وافقت على بيع السعودية حوالى مئتي مدفع ذاتي الحركة. وقالت الإدارة الأميركية إن هذا الإعلان الجديد "سيساهم في السياسة الخارجية وفي الأمن القومي للولايات المتحدة عبر تعزيز أمن شريك مهم كان وما زال عاملاً أساسياً للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط".
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هكذا علق ترامب على قيمة صفقة السلاح مع السعودية

وكانت الإدارة الأميركية وافقت على عقود تبلغ قيمتها أكثر من مليار دولار تتعلق خصوصاً بصواريخ مضادة للدبابات، في نهاية آذار/مارس مع بدء زيارة ولي العهد السعودية. وكانت هذه العقود عالقة منذ زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أيار/مايو الماضي إلى المملكة، التي أعلن خلالها عن عقود أسلحة بقيمة 110 مليارات دولار، لم ينفذ جزء كبير منها.

ويريد الرئيس الأميركي أن تلعب السعودية دوراً عسكرياً أكبر في المنطقة خصوصاً في مواجهة ايران الشيعية العدوة اللدودة للسعودية السنية وللولايات المتحدة. وقد ذكر ذلك في الأيام الماضية بشأن سوريا التي يريد سحب القوات الأميركية منها.

وقال البيت الأبيض الأربعاء إن الرئيس الأميركي يريد أن تبذل الدول العربية الغنية في المنطقة "المزيد" من الجهود في سوريا، بما في ذلك لتجنب أن يطلق رحيل الأميركيين في المستقبل يد ايران.

اعتراضات في باريس على تزويد السعودية بالأسلحة

وقبل يومين من وصوله إلى باريس، طالب نواب فرنسيون ومنظمات حقوقية من الرئيس إيمانويل ماكرون بوقف تزويد السعودية بالأسلحة الفرنسية. قدم مشرع من حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طلبا رسميا بفتح تحقيق برلماني في مدى قانونية مبيعات الأسلحة الفرنسية للتحالف الذي تقوده السعودية للقتال في اليمن.

Frankreich Außenminister Saudi-Arabien Mohammad Salmann & Laurent Fabius (picture-alliance/AA/G. v.d. Hasselt)

الأمير محمد بن سلمان خلال لقاء في باريس مع وزير الدفاع الفرنسي السابق لوران فابيس

مختارات

ثلاث قمم أمريكية ـ سعودية ـ خليجيةـ عربية إسلامية يحضرها ترامب في يومين في الرياض، فيما حصد الرئيس "المعزول داخليا" عقودا عملاقة تخص السلاح وفروع اقتصادية سعودية مهمة تصل قيمتها الإجمالية إلى مئات المليارات من الدولارات. (20.05.2017)

يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارته للسعودية التي وصفت بالتاريخية. هذه الزيارة شهدت توقيع عدة اتفاقيات بصفقات غير مسبوقة تصل قيمتها إلى عشرات المليارات. الاتفاقيات شملت عدة مجالات منها النفط والغاز والتسلح. (20.05.2017)

وأظهر مسح أجرته مؤسسة يوجوف أن 75 في المئة من الشعب الفرنسي يريدون أن يعلق ماكرون مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات. كما حذرت جماعات حقوقية من إجراءات قانونية محتملة إذا لم توقف الحكومة المبيعات.

وقال سيباستيان نادو، وهو مشرع جرى انتخابه العام الماضي ضمن مئات من البرلمانيين الجدد الذين يشكلون الأغلبية التي يتمتع بها ماكرون، اليوم إنه و 15 نائبا آخرين تقدموا رسميا بطلب لإنشاء لجنة تحقيق. ويطالب هؤلاء بتشكيل لجنة من 30 عضوا "لدراسة التزام فرنسا بالمعايير الدولية فيما يخص تراخيص تصدير الأسلحة والذخيرة وكذلك التدريب والخدمات والمساعدة التي منحتها بلادنا خلال السنوات الثلاثة تلك إلى الأطراف المتحاربة في الصراع اليمني".

وفرنسا ثالث أكبر مصدر للأسلحة في العالم وتعد الدولتان من بين أكبر مشتري العتاد منها. ودافعت الرئاسة الفرنسية عن إجراءاتها الخاصة بصادرات الأسلحة في إفادة قبل زيارة الأمير محمد. وقد أكدت الرئاسة الفرنسية أن مبيعات السلحة تخضع لـ"ضوابط صارمة".

ولا تخضع إجراءات الترخيص الخاصة بصادرات الأسلحة لضوابط برلمانية في فرنسا خلافا للعديد من حلفائها، إذ تقرها لجنة يشرف عليها رئيس الوزراء وتشمل وزراء الخارجية والدفاع والاقتصاد.

خ.س/ م.س (أ ف ب)

  • Saudi-Arabien Kingdom Tower in Dschidda Prinz Alwaleed bin Talal (Getty Images/AFP/F. Nureldine)

    ملفات شائكة تهيمن على أول جولة خارجية لولي العهد السعودي

    تخفيف الضغط الدولي

    على الرغم من "الإصلاحات" التي يقوم بها ولي العهد السعودي وطالت نواح ٍ مختلفة في الداخل السعودي، إلا أن حملات الاعتقالات لمثقفين وصحفيين وأمراء وشيوخ أدت لانتقادات دولية واسعة. ويحاول بن سلمان التغلب على ذلك بتسويق رؤيته لسعودية أكثر انفتاحاً.

  • Autofahrerin in Saudi-Arabien (picture-alliance/dpa/W. Obeida)

    ملفات شائكة تهيمن على أول جولة خارجية لولي العهد السعودي

    تقديم أوراق اعتماد

    وقد تكون جولة الأمير بن سلمان محاولة من الأمير الشاب لتسويق نفسه للغرب كداعم لليبرالية والحريات المدنية استعداداً لتوليه مقاليد الحكم في المملكة التي بدأت تبتعد عن التشدد والانغلاق، إذ سُمح للمرأة بقيادة السيارة ودخول ملاعب الكرة، كما باتت تنضم حفلات موسيقية في إطار سياسية الترفيه الجديدة.

  • Iran regierungsfreundliche Demo in Teheran (Getty Images/AFP/A. Kenare)

    ملفات شائكة تهيمن على أول جولة خارجية لولي العهد السعودي

    إيران..على رأس "مثلث الشر"

    في تصريحات صحفية اعتبر ولي العهد أن إيران أحد أضلع مثلث قوى الشر في المنطقة بجانب من أسماهم بالعثمانيين والجماعات الإرهابية، واصفاً إياها بـ"نمر من ورق" وهي لهجة الخطاب التي يعتمدها ولي العهد تجاه كل ما يتعلق بطهران التي يرى أن تشعب تواجدها في المحيط الاستراتيجي السعودي يشكل تهديداَ محدقاً بالأمن القومي لبلاده.

  • Iran Ballistische Rakete (Getty Images/F.Bahrami)

    ملفات شائكة تهيمن على أول جولة خارجية لولي العهد السعودي

    إيران .. "نمر من ورق" يثير قلقاً لا ينتهي

    ويستغل بن سلمان القلق الدولي المتصاعد من تنامي القوة العسكرية الإيرانية بجانب الموقف الأمريكي المعهود من إيران لممارسة مزيد من الضغوط على طهران. وتستطدم الجهود السعودية بمواقف الدول الأوروبية التي تسعى إلى علاقة متوازنة مع طهران.

  • Katar Doha Scheich Tamim bin Hamad Al Thani (picture-alliance/AP Photo/O. Faisal)

    ملفات شائكة تهيمن على أول جولة خارجية لولي العهد السعودي

    الأزمة مع قطر

    ولا يبدو أن مواقف الدول الأوروبية والولايات المتحدة من الأزمة القطرية-الخليجية تسير وفق ما كان مخطط له من الجانب السعودي، وربما يكون ذلك واحد من أسباب اقتصار جولة ولي العهد لأوروبا على بريطانيا فقط كنوع من إبداء الغضب ليس من الموقف الأوروبي تجاه هذه القضية فحسب وإنما أيضا من ملفات أخرى لم تجرِ فيها الرياح وفق ما اشتهته سفن المملكة.

  • UK | Protestaktion (picture-alliance/ZUMAPRESS.com)

    ملفات شائكة تهيمن على أول جولة خارجية لولي العهد السعودي

    اليمن .. "فيتنام" السعودية

    ووتزامن الزيارة مع تصاعد الضغوط الدولية على التحالف العربي بقيادة السعودية في حربها ضد الحوثيين باليمن والتي تسببت في مصرع آلاف المدنيين ودمار هائل لحق بالبلد الفقير وأوقع واحدة من أسوأ المجاعات في العالم. وتواجه السعودية بسبب هذه الحرب ضغوطاً من عواصم أوروبية قرر بعضها منع تصدير السلاح للمملكة.

  • Jemen | unterernährtes Kind (picture-alliance/AP Photo)

    ملفات شائكة تهيمن على أول جولة خارجية لولي العهد السعودي

    المستنقع اليمني

    ورغم تأكيد الأمير محد بن سلمان على أن الحرب جاءت بطلب من الحكومة اليمنية الشرعية وأنها قد حققت أهدافها وتقترب من نهايتها إلا أن اليمن تبدو كمستنقع موحل لا تستطيع الأقدام السعودية سحب نفسها منه بسهولة ودون خسائر كبرى خاصة مع تناقص الدعم الدولي.

  • Saudi-Arabien | Kronprinz Mohammed bin Salman (picture alliance /dpa/Saudi Press Agency)

    ملفات شائكة تهيمن على أول جولة خارجية لولي العهد السعودي

    نيوم و "رؤية 2030" ..

    يعول الأمير محمد بن سلمان كثيراً على مشروع نيوم الذي رُصدت له ميزانية هائلة وصلت نصف تريليون دولار وستكون المباحثات الاقتصادية - وفي القلب منها نيوم ورؤية 2030 - أحد أهم الملفات التي يصطحبها معه ولي العهد السعودي إلى بريطانيا والولايات المتحدة.

  • Riad Neom Projekt Mohammed bin Salman Klaus Kleinfeld (Reuters/Saudi Press Agency)

    ملفات شائكة تهيمن على أول جولة خارجية لولي العهد السعودي

    محاولات لجذب المستثمرين

    سيلتقي ولي العهد بعدد كبير من رجال الأعمال وخصوصاً الأمريكيين لتسويق مشروع نيوم العملاق وبحث فرص جذب استثمارات أجنبية، ما يعزز من أوراق اعتماده كملك مستقبلي يعمل على رخاء بلاده. الكاتب: عماد الدين حسين


 

مختارات

ملفات شائكة تهيمن على أول جولة خارجية لولي العهد السعودي

قضايا ساخنة تطغى على أول جولة خارجية لرجل السعودية القوي محمد بن سلمان منذ تسلمه ولاية العهد. محمد بن سلمان اختار القاهرة محطة أولى لجولته التي تشمل لندن وواشنطن أيضا. (07.03.2018)  

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هكذا علق ترامب على قيمة صفقة السلاح مع السعودية  

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